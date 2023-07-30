HKÜ’nün memnuniyet karnesi tam not aldı

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın (ÜniAr) 2023 yılı için, 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrenci ile yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlandı. TÜMA verilerine göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Duyulan Memnuniyet", "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu" kriterlerinde A+ notu aldı. HKÜ TÜMA'nın "Genel Memnuniyet" kriterinde ilk 10'a girdi. Türkiye'deki üniversiteler arasında 8'inci, vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü sırada yer aldı.HKÜ, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2022- 2023 Türkiye sıralamasında, 25 basamak yükselerek "en hızlı yükselen ilk 5 üniversite" arasında yer aldı. HKÜ'de akademisyenlerin geçen yıl uluslararası saygın dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50, bunlara verilen atıflar ise yüzde 100 oranında arttı.HKÜ, saygın uluslararası üniversite sıralama indekslerinden birisi olan ve üniversiteleri üç ana gösterge üzerinden değerlendiren SCImago tarafından açıklanan sonuçlara göre 2023 Türkiye sıralamasında 29 basamak birden yükseldi. Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı listede HKÜ, araştırma alanında 8'inci ve genel sıralamada 24'üncü basamakta yer alarak yükselişini sürdürdü. HKÜ, vakıf üniversiteleri arasında ise 7'nci sırada yer aldı. 2022 yılında genel kategoride Türkiye'de 53'üncü sırada olan HKÜ, bu yıl 24'üncü olarak 29 basamak birden yükselirken, dünya sıralamasında ise 940 basamak yükseliş kaydedildi.