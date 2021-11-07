İç Anadolu Bölgesi Haritası - İç Anadolu Bölgesi’ndeki İlleri ve Sınırları Gösteren Siyasi Harita

Ülkemiz Türkiye yüzölçümü bakımından oldukça büyük bir ülkedir. Bu nedenle, böyle büyük bir ülkenin, 1941 yılındaki Coğrafya Kongresi'nde temsili olarak 7 bölgeye ayrılması kararlaştırılmıştır. Bölgelerin kapsadığı alanların nerelerle sınırlı olduğunu görmek ve kapsadıkları alanlar hakkında temel bilgiye ulaşmak için bakacağımız kaynak bölgenin siyasi haritasıdır. Yedi bölgemizden biri olan İç Anadolu Bölgesi illeri, İç Anadolu bölgesi il sınırları ve İç Anadolu bölgesi ilçeleri haritası ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz. İşte İç Anadolu Bölgesi siyasi haritası ve ilgili bilgiler…

İç Anadolu Bölgesi Haritası

İç Anadolu bölgesi ülkemizin Anadolu topraklarının ortasında yer alır. Anadolu topraklarının ortasında konumlanmış olduğu için bu bölge zaman zaman Orta Anadolu olarak da adlandırılabilmektedir. Yüzölçümü olarak ülkemiz topraklarının yüzde 21'ini kaplayan bu bölge Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir.

Sanayi, tarım ve turizm gibi alanlarda önemli örnekler barındıran bu bölge, özellikle tahıl alanında ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Doğal kaynaklar ve madenler bakımından da oldukça zengin bir bölgemizdir. Ülkemizin yüksek nüfuslu bölgelerindendir. Bunun en önemli nedenlerinden biri bölgenin düz bir alana sahip olması nedeniyle ulaşım, sanayi ve tarımın gelişmiş olması nedeniyle içinde yaşayan insanlara kolay bir yaşam şansı tanımasıdır.

İç Anadolu Bölgesi İlleri

İç Anadolu Bölgesi, içinde 13 il ve 172 tane ilçe bulundurmaktadır. Ülkemizin başkenti Ankara da İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tüm bu il ve ilçeler İç Anadolu Bölgesi siyasi haritasında görülebilmektedir. Bölgede yer alan şehir merkezlerinin listesi ise şu şekildedir:

Ankara

Çankırı

Eskişehir

Konya

Aksaray

Karaman

Kırşehir

Kırıkkale

Sivas

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Yozgat

İç Anadolu Bölgesi'nin Güney Doğu Anadolu Bölgesi dışındaki tüm bölgelere sınırı vardır. Bu nedenle şehirlerden bazılarının ilçeleri başka bölgelerde yer alabilmektedir. Ya da başka bölgelerde yer alan bazı şehirlerin ilçelerini kapsayabilmektedir. Kayseri'nin bazı ilçeleri Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Yozgat, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın bazı ilçeleri Karadeniz Bölgesi'nde, Niğde, Konya ve Karaman'ın güneydeki ilçeleri Akdeniz Bölgesi'nde, Sivas'ın bazı ilçeleri de Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır.