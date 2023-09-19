İlkokullarda sınav stresi bitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1, 2 ve 3'üncü sınıfların ardından ilkokul 4'üncü sınıflarda da yazılı sınav uygulamalarına son verdi. Böylece ilkokullarda sınavlar tamamen kaldırılmış oldu. Öğrencilere 'gelişim dosyası' üzerinden not verilecek. İlkokullarda tüm sınıf kademelerinde ölçme sistemi, 'süreç odaklı öğrenme' yaklaşımıyla uygulanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Sınavlara hazırlık ve sınav başarısı için öğrencilere test çözdürmek yerine öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir sistem hayata geçecek. Öğrencilerin yazılı anlatım, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilecek.
ÖĞRETMEN TAKİP EDECEK
Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. MEB, öğretmenin öğrettiğini nasıl ölçeceğine ilişkin örnek materyalleri sürekli olarak EBA üzerinden yayınlayacak. Uzmanlar sınav baskısı ortadan kalkacağı için yeni uygulamayı olumlu karşıladı. Eğitim uzmanları yeni sistemi SABAH'a şöyle değerlendirdi:
YERİNDE BİR ADIM OLDU
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):
Yerinde bir adım. O
yaş düzeyinde sınav baskısı
çocuklarımızın gelişimini
olumsuz
yönde etkiliyor. Bu düzeylerde
kazanımlara odaklı,
sınav baskısından etkilenmeyen
eğitim-öğretim uygulaması
genelde tüm dünyada tercih
edilen bir yaklaşım.
OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMELİ
Begüm ÖZŞENER
(Bilnet Okulları PDR Bölüm Başkanı):
Sınav
kelimesi ilkokul öğrencileri için pedagojik
anlamda bakıldığı zaman kaygıyı
tetikleyebiliyor. İlkokulun temeline baktığımızda
geleneksel anlamda bildiğimiz
sınavların kaldırılması hem işlev
hem de pedagojik yönden olumlu
bir gelişme olarak görülebilir.
Ancak öğrencilerin bütün
sınıf düzeylerine
göre öğrenme durumlarını objektif
olarak değerlendirmek ve gelişim
süreçlerini izlemek istediğimizde güçlü
ölçme ve değerlendirme sisteminin nitelikli
uygulanmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Sınavların kaldırılmasının
stresin azalması, motivasyonu arttırması,
yaratıcı düşünceye fırsat
vermesi gibi konularda olumlu
etkileri olabileceği öngörülmektedir.
SİSTEME OLUMLU YANSIYACAK
Dr. Özge ASLAN (Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Md. Yrd.):
Bu değişikliğin sınıf içerisine,
düzenli takip, öğrenme kanıtlarının
kayıt altına alınması ve
alternatif ölçme değerlendirme
yöntemlerinin kullanılması
olarak yansıyacak
olması eğitim sistemimize
ve
öğrencilerin gelişimine oldukça
katkı sağlayacaktır. Süreç odaklı
değerlendirmelerin; hızlı geri
bildirim ile öğrenme eksiklerinin
zamanında telafi edilebilmesini
sağlama, öğrencilerin güçlü
ve geliştirilmesi gereken yanlarını
ortaya çıkarma gibi
önemli avantajları
vardır.