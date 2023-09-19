İlkokullarda sınav stresi bitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1, 2 ve 3'üncü sınıfların ardından ilkokul 4'üncü sınıflarda da yazılı sınav uygulamalarına son verdi. Böylece ilkokullarda sınavlar tamamen kaldırılmış oldu. Öğrencilere 'gelişim dosyası' üzerinden not verilecek. İlkokullarda tüm sınıf kademelerinde ölçme sistemi, 'süreç odaklı öğrenme' yaklaşımıyla uygulanacak. Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Sınavlara hazırlık ve sınav başarısı için öğrencilere test çözdürmek yerine öğrencilerin muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir sistem hayata geçecek. Öğrencilerin yazılı anlatım, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilecek.Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. MEB, öğretmenin öğrettiğini nasıl ölçeceğine ilişkin örnek materyalleri sürekli olarak EBA üzerinden yayınlayacak. Uzmanlar sınav baskısı ortadan kalkacağı için yeni uygulamayı olumlu karşıladı. Eğitim uzmanları yeni sistemi SABAH'a şöyle değerlendirdi:Yerinde bir adım. Oyaş düzeyinde sınav baskısıçocuklarımızın gelişiminiolumsuzyönde etkiliyor. Bu düzeylerdekazanımlara odaklı,sınav baskısından etkilenmeyeneğitim-öğretim uygulamasıgenelde tüm dünyada tercihedilen bir yaklaşım.Sınavkelimesi ilkokul öğrencileri için pedagojikanlamda bakıldığı zaman kaygıyıtetikleyebiliyor. İlkokulun temeline baktığımızdageleneksel anlamda bildiğimizsınavların kaldırılması hem işlevhem de pedagojik yönden olumlubir gelişme olarak görülebilir.Ancak öğrencilerin bütünsınıf düzeylerinegöre öğrenme durumlarını objektifolarak değerlendirmek ve gelişimsüreçlerini izlemek istediğimizde güçlüölçme ve değerlendirme sisteminin nitelikliuygulanmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.Sınavların kaldırılmasınınstresin azalması, motivasyonu arttırması,yaratıcı düşünceye fırsatvermesi gibi konularda olumluetkileri olabileceği öngörülmektedir.Bu değişikliğin sınıf içerisine,düzenli takip, öğrenme kanıtlarınınkayıt altına alınması vealternatif ölçme değerlendirmeyöntemlerinin kullanılmasıolarak yansıyacakolması eğitim sistemimizeveöğrencilerin gelişimine oldukçakatkı sağlayacaktır. Süreç odaklıdeğerlendirmelerin; hızlı geribildirim ile öğrenme eksiklerininzamanında telafi edilebilmesinisağlama, öğrencilerin güçlüve geliştirilmesi gereken yanlarınıortaya çıkarma gibiönemli avantajlarıvardır.