İngilizcenin bir gereklilik haline gelmesi dil kurslarına, online ya da yüz yüze dil eğitimlerine ağırlık verilmesine neden oldu. Pek çok insan çağdaşlarıyla arasındaki farklı azaltabilmek için İngilizce kurslarının kapısını aşındırıyor.

İngilizce B2 seviyesine ne kadar sürede gelinir? B2 seviyesinde İngilizce konuşmak için kaç hafta gerekli?

Yabancı dil eğitimi için online ve yüz yüze pek çok kursun var olduğunu biliyoruz. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte artık evimizden hiç çıkmadan sadece bilgisayar ekranımızı açarak pek çok İngilizce kursuna erişim sağlamamız mümkün. Yabancı dil eğitimine öncelik vermek isteyen pek çok kişi iki kur arasında ne kadar zaman geçeceğini merak ediyor. Bu yazımızda orta seviye olarak adlandırdığımız B1 ve B2 seviyeleri arasındaki süreyi işleyeceğiz.

İngilizce seviyeleri neler?

Girişte de bahsettiğimiz gibi İngilizce seviyemizin ne olduğunu bilmemiz hem öğrenim sürecimiz hakkında bilgi sahibi olmamızı hem de daha doğru bir öğrenim programı hazırlamamızı kolaylaştıracaktır.

Avrupa Konseyi, 2021 yılında Avrupa'da ortak dil öğrenim seviyelerini belirlemek için bir belge kabul etti. İngilizce ismi "The Common European Framework of Reference for Languages" olan bu belgede yabancı dildei anlama, konuşma ve yazma becerilerimiz sınıflandırıldı.

Söz konusu belgeye göre yabancı dil öğrenme sürecimiz 6 seviye üzerinde ilerliyor. A1 ve A2 seviyeleri başlangıç ve temel seviye olarak adlandırılıyor. B1 ve B2 seviyeleri orta seviye olarak adlandırılıyor. C1 ve C2 seviyeleri ise çok iyi derece yani uzman seviyeler olarak biliniyor.

İngilizce B2 seviyesine ne kadar sürede gelinir?

Eğitim için yurt dışına çıkmaya çalışanların çok iyi bileceği gibi bu ingilizce seviyeleri dünya genelinde kabul gördüğü için opek çok şirket ya da okul kabul edeceği işçinin ya da öğrencinin en azından B2 seviyesine kadar gelmiş olmasını önemsiyor. Bu yüzden ülkemizde öncelikli hedefin B2 seviyesinde olmak olduğunu biliyoruz.

B2 seviyesine ne kadar sürede gelineceği aslında biraz da İngilizce serüvenimiz başlarken hangi seviyede olduğumuzla ilgili. Elbette İngilizce öğrenme hızı bir kişinin çalışmasına ve kavrama gücüne göre değişir ama İngilizce kurslarını dikkate aldığımızda hiç İngilizce bilmeyen birinin kursa başladığını kabul edelim. Bu kişinin İngilizcede başlangıç seviyesi dediğimiz Beginner seviyesine gelmesi 4 haftayı bulur.

A1 seviyesini tamamlamak için bir kişinin 4 ila 6 haftaya ihtiyacı vardır. Temel seviye kabul edilen A2 seviyesini bitirmek de aşağı yukarı 6 ya da 8 hafta sürer. Yani hiç İngilizce bilmeyen biri aşağı yukarı 4 ayda orta seviye İngilizce eğitimi almaya hazır hale gelir.

Orta seviye İngilizce B1 seviyesiyle başlar. B1 seviyesini tamamlamak aşağı yukarı 10 hafta sürer. B1 seviyesini tamamlayan kişi B2 eğitimine hazır demektir. B2 seviyesi de pek çok yabancı dil kursunda 12 haftayı bulmaktadır. Bu da demek oluyor ki temel İngilizceyi halledip B2ye ulaşmaya hazır halde olan biri neredeyse 5, 5.5 aylık bir eğitimin sonunda B2 seviyesini tamamlamış olur. Bunlar elbette en kaba şekliyle yapılmış hesaplar. Yabancı dil eğitiminde asıl etkili olan kişinin azmi, çalışma verimi ve algılama kapasitesidir.

B2 seviye İngilizce öğrenmek zor mu?

Eğer hiç İngilizce bilmeyen biriyseniz bu süreç sizin için zorlu geçebilir ancak İngilizceye hakimiyetiniz varsa ve bunu günlük hayatın içine yedirdiyseniz bu çok da zor olmayacaktır. Aslında daha önce de söylediğimiz gibi İngilizce öğrenirken çekilen zorluklar ve harcanan vakit tamamen kişilerin kapasitesi ve bu işe harcadığı vakitle ilgilidir.

