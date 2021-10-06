İngilizce Şarkılar - Pratik geliştirmeye yarayan İngilizce şarkıların sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce şarkılar ve bu şarkıları sözleri ile birlikte takip etmek, İngilizce geliştirmenin en iyi yollarından biridir. Kitap okumadan sonra en etkili yöntemler sözleri anlayarak İngilizce şarkı dinlemek ve film – dizi izlemektir. Peki, - İngilizce pratiğini geliştirecek yabancı şarkılar nelerdir? Bu başlık altında İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.
PIZZA IN HIS POCKET İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ
Did you ever hear about the boy
Who ate and ate and ate!
He ate early in the morning
And he ate when it was late
But he didn't thank Allah for all the yummy food he had
And he ate so much it made him sick!
Which really made him sad
He ate dates in Damascus, which he thought were very nice
And hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice
He had tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain
And a bowl of fresh baklava that he bartered in Bahrain
He said gyros made in Cairo are a taste that can't be beat
And the lemonade in Yemen made a very special treat
But the turkey made in Turkey
Could still use a pinch of salt
If you ever visit Malta, you should
Have a chocolate malt!
He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt
And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert
He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt
And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert
On a bay in the Bahamas, he ate bonbons in a bunch
And then he rushed back
Home so he could make it
Just in time for lunch!
Then one day he saw a little girl, who held her tummy tight
And he walked over and asked her if everything was alright
She said she was so hungry and had been hungry for so long
Then he realised the way he ate was very very wrong
He looked down at his own tummy and he started feeling pain-
Pain from eating too much food, but he knew not to complain
So he brought the girl some food, shared it with her family
Then they thanked Allah for what they had, and then he let them be
So let's try to learn a lesson and let's try to do what's right
Eat the food your parents give you without a fuss or fight
Always be thankful to Allah for all your yummy food
Share what you have with others, because not sharing is rude
Being thankful is what's really great
Eat the veggies on your plate
And don't be like the boy who always ate and ate and ate!
He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt
And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert
He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt
And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert
PİZZA IN HIS POCKET TÜRKÇE ŞARKI SÖZÜ
Hiç çocuğu duydun mu
Kim yedi, yedi ve yedi!
Sabahın erken saatlerinde yedi
Ve geç olduğunda yedi
Ama sahip olduğu bütün nefis yemekler için Allah'a şükretmedi
Ve o kadar çok yedi ki onu hasta etti!
Bu onu gerçekten üzdü
Çok güzel olduğunu düşündüğü Şam'da hurma yedi
Sumatra'da özel bir baharatla terbiye edilmiş sıcak samosa yedi
İspanya'dan aldığı sosla Tijuana'da taco yedi
Ve Bahreyn'de takas ettiği bir tepsi taze baklava yedi
Kahire'de yapılan cayroların inkar edilemeyecek bir lezzette olduğunu söyledi
Ve Yemen yapımı limonata çok özel bir tarife sahipti
Ama Türk yapımı hindi yemeği için
Hala bir tutam tuz kullanabilir
Malta'yı ziyaret ederseniz,
Bir çikolata maltı yemelisiniz!
Cebinde pizza vardı, gömleğinde ketçap vardı
Ve bir dondurmalı sundae aldı, böylece tatlı faslını kaçırmadı
Cebinde pizza vardı, gömleğinde ketçap vardı
Ve bir dondurmalı sundae aldı, böylece tatlı faslını kaçırmadı
Bahamalar'da bir koyda, bir demet halinde şeker yedi
Ve sonra evine geri koştu
Ve böylece öğle yemeğine yetişti!
Sonra bir gün karnını tutan küçük bir kız gördü
Ve o yanına gitti ve ona her şeyin yolunda olup olmadığını sordu
Kız ona çok acıktığını ve çok uzun zamandır aç olduğunu söyledi
Sonra çocuk yemek yeme şeklinin çok çok yanlış olduğunu fark etti
Kendi karnına baktı ve ağrı hissetmeye başladı-
Çok fazla yemek yemekten acı çekiyor ama şikayet etmemesi gerektiğini biliyordu
Bu yüzden kıza biraz yiyecek getirdi, ailesiyle paylaştı
Sonra sahip oldukları şey için Allah'a şükrettiler, sonra da onların yanından ayrıldı.
Öyleyse bir ders öğrenmeye çalışalım ve doğru olanı yapmaya çalışalım
Ailenin verdiği yemeği yaygara veya kavga etmeden ye
Nefis yemekleriniz için her zaman Allah'a şükredin
Sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşın çünkü paylaşmamak kabalıktır
Gerçekten harika olan şey minnettar olmaktır
Tabağınızdaki sebzeleri yiyin
Ve her zaman sürekli yiyen ve yiyen çocuk gibi olmayın!İngilizce seviyeleri - A1, A1, B1, B1, B2, C1, C2 İngilizce seviyeleri
DİĞER İNGİLİZCE ŞARKILAR VE SÖZLERİ
ABC" Jackson 5
Tüm zamanların en büyük pop müziği sanatçısı olarak gösterilen Michael Jackson'ın gençlik yıllarında kardeşleriyle beraber yer aldığı Jackson 5 gurubunun bir şarkısı olan "ABC"nin sözleri okul ve aşk üzerine.
Basit ve akıcı sözleriyle takip etmesi son derece kolay olan şarkı, aynı zamanda ilgi çekici nakaratıyla da ağzınıza takılıyor.
"Always On My Mind" Elvis Presley
Rock n' Roll'un kralı olarak tarihe geçen Elvis Presley'in bu unutulmaz şarkısı da müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek isteyenler için bire bir.
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"And I Love Her" The Beatles
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Çoğu Beatles şarkısı gibi şiirsel bir dille yazılan ve aşk/sevgi temasını işleyen "And I Love Her", buna rağmen son derece basit sözleriyle takip etmesi çok kolay bir şarkı.
"Beautiful Day" U2
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