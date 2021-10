İngilizce Şarkılar - Pratik geliştirmeye yarayan İngilizce şarkıların sözleri ve Türkçe anlamları

İngilizce şarkılar ve bu şarkıları sözleri ile birlikte takip etmek, İngilizce geliştirmenin en iyi yollarından biridir. Kitap okumadan sonra en etkili yöntemler sözleri anlayarak İngilizce şarkı dinlemek ve film – dizi izlemektir. Peki, - İngilizce pratiğini geliştirecek yabancı şarkılar nelerdir? Bu başlık altında İngilizce şarkı sözleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

PIZZA IN HIS POCKET İNGİLİZCE ŞARKI SÖZLERİ

Did you ever hear about the boy

Who ate and ate and ate!

He ate early in the morning

And he ate when it was late



But he didn't thank Allah for all the yummy food he had

And he ate so much it made him sick!

Which really made him sad



He ate dates in Damascus, which he thought were very nice

And hot samosas in Sumatra, seasoned with a special spice



He had tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain

And a bowl of fresh baklava that he bartered in Bahrain



He said gyros made in Cairo are a taste that can't be beat

And the lemonade in Yemen made a very special treat



But the turkey made in Turkey

Could still use a pinch of salt

If you ever visit Malta, you should

Have a chocolate malt!



He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt

And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert

He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt

And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert

On a bay in the Bahamas, he ate bonbons in a bunch

And then he rushed back

Home so he could make it

Just in time for lunch!

Then one day he saw a little girl, who held her tummy tight

And he walked over and asked her if everything was alright



She said she was so hungry and had been hungry for so long

Then he realised the way he ate was very very wrong



He looked down at his own tummy and he started feeling pain-

Pain from eating too much food, but he knew not to complain

So he brought the girl some food, shared it with her family

Then they thanked Allah for what they had, and then he let them be



So let's try to learn a lesson and let's try to do what's right

Eat the food your parents give you without a fuss or fight



Always be thankful to Allah for all your yummy food

Share what you have with others, because not sharing is rude



Being thankful is what's really great

Eat the veggies on your plate



And don't be like the boy who always ate and ate and ate!



He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt

And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert

He had pizza in his pocket, he had ketchup on his shirt

And he bought an ice-cream sundae, so he wouldn't miss dessert

İngilizce sıfatlar - İngilizce'de en sık kullanılan sıfatlar

PİZZA IN HIS POCKET TÜRKÇE ŞARKI SÖZÜ

Hiç çocuğu duydun mu

Kim yedi, yedi ve yedi!

Sabahın erken saatlerinde yedi

Ve geç olduğunda yedi

Ama sahip olduğu bütün nefis yemekler için Allah'a şükretmedi

Ve o kadar çok yedi ki onu hasta etti!

Bu onu gerçekten üzdü

Çok güzel olduğunu düşündüğü Şam'da hurma yedi

Sumatra'da özel bir baharatla terbiye edilmiş sıcak samosa yedi

İspanya'dan aldığı sosla Tijuana'da taco yedi

Ve Bahreyn'de takas ettiği bir tepsi taze baklava yedi

Kahire'de yapılan cayroların inkar edilemeyecek bir lezzette olduğunu söyledi

Ve Yemen yapımı limonata çok özel bir tarife sahipti

Ama Türk yapımı hindi yemeği için

Hala bir tutam tuz kullanabilir

Malta'yı ziyaret ederseniz,

Bir çikolata maltı yemelisiniz!

Cebinde pizza vardı, gömleğinde ketçap vardı

Ve bir dondurmalı sundae aldı, böylece tatlı faslını kaçırmadı

Cebinde pizza vardı, gömleğinde ketçap vardı

Ve bir dondurmalı sundae aldı, böylece tatlı faslını kaçırmadı

Bahamalar'da bir koyda, bir demet halinde şeker yedi

Ve sonra evine geri koştu

Ve böylece öğle yemeğine yetişti!

Sonra bir gün karnını tutan küçük bir kız gördü

Ve o yanına gitti ve ona her şeyin yolunda olup olmadığını sordu

Kız ona çok acıktığını ve çok uzun zamandır aç olduğunu söyledi

Sonra çocuk yemek yeme şeklinin çok çok yanlış olduğunu fark etti

Kendi karnına baktı ve ağrı hissetmeye başladı-

Çok fazla yemek yemekten acı çekiyor ama şikayet etmemesi gerektiğini biliyordu

Bu yüzden kıza biraz yiyecek getirdi, ailesiyle paylaştı

Sonra sahip oldukları şey için Allah'a şükrettiler, sonra da onların yanından ayrıldı.

Öyleyse bir ders öğrenmeye çalışalım ve doğru olanı yapmaya çalışalım

Ailenin verdiği yemeği yaygara veya kavga etmeden ye

Nefis yemekleriniz için her zaman Allah'a şükredin

Sahip olduklarınızı başkalarıyla paylaşın çünkü paylaşmamak kabalıktır

Gerçekten harika olan şey minnettar olmaktır

Tabağınızdaki sebzeleri yiyin

Ve her zaman sürekli yiyen ve yiyen çocuk gibi olmayın!

İngilizce seviyeleri - A1, A1, B1, B1, B2, C1, C2 İngilizce seviyeleri

DİĞER İNGİLİZCE ŞARKILAR VE SÖZLERİ

ABC" Jackson 5

Tüm zamanların en büyük pop müziği sanatçısı olarak gösterilen Michael Jackson'ın gençlik yıllarında kardeşleriyle beraber yer aldığı Jackson 5 gurubunun bir şarkısı olan "ABC"nin sözleri okul ve aşk üzerine.

Basit ve akıcı sözleriyle takip etmesi son derece kolay olan şarkı, aynı zamanda ilgi çekici nakaratıyla da ağzınıza takılıyor.

"Always On My Mind" Elvis Presley

Rock n' Roll'un kralı olarak tarihe geçen Elvis Presley'in bu unutulmaz şarkısı da müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek isteyenler için bire bir.

Sözleri aşk teması üzerine olan şarkının adı da İngilizce bir tabir. "Always on my mind", "I am always thinking about you" (Her zaman seni düşünüyorum) anlamına geliyor. Elvis Presley'nin bu eseri, İngilizce aşk tabirleri ve deyişlerini öğrenmek için ideal bir şarkı.

"And I Love Her" The Beatles

Akılda kalıcı melodileri ve oldukça basit kelimeleri ile birçok Beatles şarkısı İngilizce öğrenmeye yardımcı olabilecek türden.

Çoğu Beatles şarkısı gibi şiirsel bir dille yazılan ve aşk/sevgi temasını işleyen "And I Love Her", buna rağmen son derece basit sözleriyle takip etmesi çok kolay bir şarkı.

"Beautiful Day" U2

Önceki şarkılara göre anlaması ve takip etmesi daha zor olan "Beautiful Day", İngilizcenin mecazi ve şiirsel yapısını öğrenebileceğiniz son derece güzel bir örnek.

Sözlerinde hayata olumlu bakmak, mutlu olmak ve hayatı yaşamak temasının işlendiği şarkı, ilk dinlemede anlamasanız bile ağzınıza takılıyor.

"Every Breath You Take" The Police

"Beautiful Day"in aksine sözleri ve dili son derece basit olan bu şarkı, dinleyerek İngilizce öğrenmek isteyenler için bire bir. Sevgi ve birliktelik hakkındaki şarkının kafiyeli sözleri, fonetik İngilizce pratiği için de son derece uygun.

İngilizce hayvanlar ve adları - İngilizce hayvan isimleri yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamları