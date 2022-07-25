İş dünyası en çok bu mezunları arıyor

Üniversıtelerdebu yıl önlisans programlarının kontenjanları, KKTC dâhil olmak 512 bin 881 olarak belirlendi. İş dünyasının ara eleman ihtiyacını en çok önlisans programları uygulayan meslek yüksekokulları karşılıyor. Birçok 2 yıllık programda öğrencilerin daha okurken işleri hazır oluyor. O nedenle tercih döneminde adayların bu programları da gözden geçirmelerinde yarar var. Ayrıca gerekli şartları yerine getiren öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına da geçebiliyor.2022 YKS Kılavuzu'na göre bu yıl en çok kontenjan 'Bilgisayar Programcılığı'na ayrıldı. 13 bin 250'si devlet okullarında olmak üzere bu yıl bilgisayar programcılığındaki toplam kontenjan 16 bin 848 olarak belirlendi. Bu programın kontenjanı yüksek talep nedeniyle geçen yıla göre 339 arttı. İkinci en yüksek kontenjan ise yine 2 yıllık bir bölüm olan 'Çocuk Gelişimi'ne ayrıldı. Kontenjanı geçen yıla göre 87 artırılan Çocuk Gelişimi programı 11 bin 695'i devlette olmak üzere bu yıl 14 bin 232 öğrenci alacak. Üçüncü sırada ise İlk ve Acil Yardım programı yer alıyor. Bu programın bu yılki kontenjanı 8 bin 490'ı devlette olmak üzere toplam 13 bin 510.Özellikle sivil havacılık, sağlık sektörüyle ilgili yan programlar, fizyoterapi, iş sağlığı, özel güvenlik, inşaat teknolojileri gibi programlar iş dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu alanların başında geliyor. Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri'nin bu yılki kontenjanı 3 bin 837 oldu. Bu yıl Yaşlı Bakımı 5 bin 811, fizyoterapi 8 bin 161, İnşaat Teknolojisi 8 bin 324, İş Sağlığı ve Güvenliği 6 bin 278 öğrenci alacak.Bu yıl talep azlığı nedeniyle kapanan bazı 2 yıllık bölümler de oldu. Ancak bunların çoğunluğunu YKS Kılavuzu'nda 'UÖ' ile belirtilen ve Uzaktan Öğretim veren programlarla Açık Öğretim programları oluşturuyor. Kapanan önlisans programları şunlar:Açıköğretim Adalet Uzaktan Öğretim AdaletDeri KonfeksiyonUzaktan Öğretim İnsan Kaynakları YönetimiAçıköğretim Özel Güvenlik ve KorumaUygulamalı Rusça Çevirmenlik