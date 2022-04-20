İstanbul İlçeleri: İstanbul İlçeler Haritası İle Anadolu Ve Avrupa Yakası İlçeleri Neler, Kaç Tane?

İstanbul, tarihi ve kültürel mirasları ile de tüm dünyanın dikkatini çeken bir ildir. Neredeyse tüm dünyadan insanların bir arada yaşadığı bir kültür mozaiği olan İstanbul kültürel mirası ile de turizm cenneti olarak bilinir. Peki, bakalım a-iki kıtayı birbirine bağlayan bu güzide şehrimizin nüfus bilgilerin.
İstanbul, ülkemizin en kalabalık şehridir. Son nüfus sayımlarına göre nüfusu 15.840.900 olan İstanbul ilimizin nüfusu bir önceki nüfus sayımına göre 378.448 kişi artmıştır. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı iste %50,08 erkek ve %49,92 kadın şeklindedir. Toplam 39 ilçesi İstanbul'un Avrupa yakasında 25 ve Anadolu yakasında 14 ilçe bulunmaktadır.
İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt, nüfusu en az ilçesi ise Adalar'dır. İstanbul'da iki farklı kıtası bulunduğu için ilçeleri de iki farklı başlık altında inceleyeceğiz. İstanbul Avrupa yakası ilçeleri ve İstanbul Anadolu yakası ilçeleri şeklinde inceleyeceğimiz ilçelerin detaylı bilgileri ise aşağıdaki gibidir.
1- İstanbul Avrupa Yakası İlçeleri
2- İstanbul Anadolu Yakası İlçeleri
Avrupa ve Anadolu yakasının ilçelerini daha iyi anlamak ve nerede olduklarını kavramak için İstanbul haritasından yararlanmak gerekmektedir. Harita üzerinde ve görsel destekli öğrenmek her zaman öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar. İşte İstanbul ilçeler haritası;