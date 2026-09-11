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İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den 'Eğitim ve Öğretim' temalı cuma hutbesi için teşekkür!

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den 'Eğitim ve Öğretim' temalı cuma hutbesi için teşekkür!

İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Diyanet İşleri Başkanlığınca 11 Eylül 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde okutulan “Eğitim ve Öğretim” başlıklı hutbeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2026 15:21

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala okunan hutbede eğitimin insanın kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasındaki önemine dikkat çekilirken ilim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın kıymeti vurgulandı. Hutbede eğitimin temel gayesinin Yaradan'a kulluk eden, yaratılana merhamet gösteren, millî ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek olduğu ifade edildi. İmanla beslenen, ilimle güçlenen ve merhametiyle bütün insanlığı kucaklayan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekilirken eğitimin ülkemizin bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunması gerektiği belirtildi.

Anne, baba ve öğretmenlere de özel olarak seslenilen hutbede, hızla değişen dünyada çocukları ve gençleri iyi tanımanın; onların çağın gereklerini anlamalarına ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun donanım kazanmalarına rehberlik etmenin önemine işaret edildi. İnancın, örf ve âdetlerin, tarih ve kültürün yeni nesillere doğru biçimde aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı.