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  • İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den 'Eğitim ve Öğretim' temalı cuma hutbesi için teşekkür!

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den 'Eğitim ve Öğretim' temalı cuma hutbesi için teşekkür!

İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Diyanet İşleri Başkanlığınca 11 Eylül 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde okutulan “Eğitim ve Öğretim” başlıklı hutbeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’a teşekkür etti.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den ’Eğitim ve Öğretim’ temalı cuma hutbesi için teşekkür!
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2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala okunan hutbede eğitimin insanın kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasındaki önemine dikkat çekilirken ilim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın kıymeti vurgulandı.

Hutbede eğitimin temel gayesinin Yaradan'a kulluk eden, yaratılana merhamet gösteren, millî ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek olduğu ifade edildi. İmanla beslenen, ilimle güçlenen ve merhametiyle bütün insanlığı kucaklayan nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekilirken eğitimin ülkemizin bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın her alanında söz sahibi olmasına katkı sunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den ’Eğitim ve Öğretim’ temalı cuma hutbesi için teşekkür!

Anne, baba ve öğretmenlere de özel olarak seslenilen hutbede, hızla değişen dünyada çocukları ve gençleri iyi tanımanın; onların çağın gereklerini anlamalarına ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun donanım kazanmalarına rehberlik etmenin önemine işaret edildi. İnancın, örf ve âdetlerin, tarih ve kültürün yeni nesillere doğru biçimde aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den ’Eğitim ve Öğretim’ temalı cuma hutbesi için teşekkür!

Hutbenin yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve milletimiz için hayırlı olması duasıyla tamamlanmasını son derece anlamlı bulduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yentür, şunları söyledi:

"Yeni eğitim öğretim yılının eşiğinde, minberlerimizden ilmin, eğitimin ve insan yetiştirmenin kıymetinin böylesine güçlü bir şekilde ifade edilmesini çok değerli buluyorum. Bizim eğitim anlayışımızın merkezinde de bilgiyi hikmetle, başarıyı güzel ahlakla, yetkinliği değerlerimizle buluşturan köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen nesiller yetiştirme ideali vardır."

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den ’Eğitim ve Öğretim’ temalı cuma hutbesi için teşekkür!

Eğitimin milletçe sahiplenilmesi gereken ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yentür, "Bir evladımızın zihnine ilim, gönlüne merhamet, karakterine güzel ahlak kazandırmak; geleceğimize yapılabilecek en kıymetli yatırımdır. Öğretmenimizin emeği, ailemizin desteği ve toplumumuzun değerleri aynı istikamette buluştuğunda güçlü yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamlı hutbe vesilesiyle eğitim davamıza verilen kıymetli destek için Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’den ’Eğitim ve Öğretim’ temalı cuma hutbesi için teşekkür!

Yentür, sözlerini "14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının; evlatlarımızın ilimle, irfanla ve güzel ahlakla yetiştiği, öğretmenlerimizin emeklerinin güzel neticelere dönüştüğü, ülkemizin yarınlarına yeni ufuklar açan hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Eğitim ailemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI #TÜRKİYE

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