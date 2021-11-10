İstiklal Marşı’nın 2 kıtası: İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası sözleri ve bestesi nedir?

İstiklal Marşı'mız hemen hemen okunduğu her yerde iki kıtasıyla okunduğu için diğer kıtalara nazaran ilk iki kıtasına daha hakim olunur. Ancak tüm kıtaları bilme ve anlamını özümsemek Türk halkı için büyük önem taşımaktadır. Ecdadını, tarihini bilen bir nesil daha doğrusu bu toprakların nasıl kazanıldığına ve bağımsızlığımızın nişanesi olan marşımıza hakim olan bir nesil çok daha iyi işler başarıp kendine ve milletine daha çok güvenecektir. Vatanın sadece toprak parçası olmadığını düşünen bir insan kendisi ve milleti için en doğruya ve iyiye ulaşmada şüphesiz daha çok çabalayacaktır. Bu yazımızda küçükten büyüğe herkesin hakim olduğu İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtasının sözlerini söyleyip son olarak bestecisinin kim olduğunu değineceğiz. Şimdi yazımıza geçelim.

İSTİKLAL MARŞI'NIN İKİ KITASI

İstiklal Marşı'mız on kıta olsa da okullarda ve milli maçlarda çoğunlukla iki kıtası okunur. Okulun ilk günü sabah eğitim öğrenime İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasıyla başlanıp, okulun son günü ders bitimlerinin ardından İstiklal Marşı okunarak eğitim öğrenime ara verilir. Bundan dolayı çoğu insan ilk iki kıtasına daha çok hakimdir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN İLK İKİ KITASI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ KİMDİR?

İstiklal Marşı'mızın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. 1930 yılından günümüze kadar kullanılan bestenin bestecisidir.

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