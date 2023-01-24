İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 dizeden müteşekkil olan, Türk milletinin egemenliğini ve bağımsızlığını sembolize eden bir marştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı okunuşu vatanın her ferdine küçük yaşlarda öğretilmektedir. Türk askerlerine ithafen yazılan İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921'de gerçekleşmiş, bu eşsiz eser TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası bestelenmeye müsait olmadığından yalnızca ilk 2 kıtası bestelenmiştir. İstiklal Marşı 2 kıtası bestecisi ise Osman Zeki Üngör ile Adgar Manas'tır. İşte İstiklal Marşı sözleri, anlamı, nefes yerleri ve notaları.