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Haberler Yaşam İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:22

İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 dizeden müteşekkil olan, Türk milletinin egemenliğini ve bağımsızlığını sembolize eden bir marştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı okunuşu vatanın her ferdine küçük yaşlarda öğretilmektedir. Türk askerlerine ithafen yazılan İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921'de gerçekleşmiş, bu eşsiz eser TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası bestelenmeye müsait olmadığından yalnızca ilk 2 kıtası bestelenmiştir. İstiklal Marşı 2 kıtası bestecisi ise Osman Zeki Üngör ile Adgar Manas'tır. İşte İstiklal Marşı sözleri, anlamı, nefes yerleri ve notaları.

İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşı, Türk milletinin milli şuurunun en temel sembollerinden biridir. Vatan ve bayrak sevdası ile kaleme alınan bu kıymetli eser, 7'den 70'e her Türk vatandaşı tarafından bilinmekte ve özel günlerde İstiklal Marşı 2 kıtası bestesiyle birlikte okunmaktadır. Mana bütünlüğü bakımından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası bilinmeli, anlamı ve derinliğini kavramak için marş üzerine incelemeler okunmalıdır. İstiklal Marşı'nın 2 kıtası bestesi ve notaları ile ilkokullarda Müzik derslerinde de ders konusu olarak işlenmektedir. İşte İstiklal Marşı sözleri, bestecisi, 10 kıtasının anlamı ve nefes yerleri!

İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşı Okunuşu

İstiklal Marşı 1. Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 2. Kıtası

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı 3. Kıtası

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İstiklal Marşı 4. Kıtası

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıtası

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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İstiklal Marşı 6. Kıtası

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıtası

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıtası

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıtası

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıtası

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşı Türk devletinin bağımsızlığının önemli sembollerinden biridir. Bu marş Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Marşın tamamında Türk milletine bir sesleniş hakimdir. Resmi programlarda, törenlerde ve bayramlarda okunan İstiklal Marşı şehitlere, gazi komutanlara, fedakar Türk halkına ithafen yazılmıştır. Bağımsızlığın en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşı her Türk evladının bilmesi gereken önemli bir değerdir.

İstiklal Marşı Sözleri - İstiklal Marşı 10 Kıta Okunuşu, Anlamı, Bestecisi Ve Kabulü

İstiklal Marşının Önemi Nedir?

İstiklal Marşı Türk halkı için bağımsızlığın sembolü anlamına gelir. Bu marşı bilmek her vatanseverin de önemli görevleri arasında yer alır. On kıtayı tamamen bilmek herkes için kolay olmasa da ilk iki kıtayı mutlaka bilmek büyük bir öneme sahiptir. İstiklal Marşı'nın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy marşı 1921 senesinde yazmıştır. Marşın bestesi ise Osman Zeki Üngör ile Adgar Manas'a aittir. On kıtadan oluşan bu marş bir yarışmanın sonunda ortaya çıkmıştır.

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