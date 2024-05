Kızım ‘anne bu adam beni aç bıraktı, eve kilitledi’ diyordu

ABD’de sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Yağmur Taktaş’ın annesi Ayhan Taktaş, GÜNAYDIN’a konuştu. Anne Aktaş, kızının son konuşmasında “Anne bu adam beni aç bırakıyor, paramı, pasaportumu aldı. Beni eve kilitliyor” dediğini belirtip ekledi: “A.C.F. kızımın hayatına girdi, hayatımız bitti. Kızımı o öldürdü. Defnedilmeden önce gördüm; 40 kilonun altına inmiş, vücudu darp izleriyle dolu, saçı, kaşı kazınmış haldeydi”

Bir yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen ay Amerika'da hayatını kaybetti. Annesi Ayhan Taktaş kızının erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek Yağmur'un Türkiye'de ve ardından Amerika'da yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı.

Kızınız Yağmur'u kaybettiniz. Neler söylemek istersiniz?

Canım gitti. Yağmur'umu genç yaşta toprağa verdim. Bir anne için en zor acı. Gece yarısı telefon açtılar, "Kızınız öldü" dediler. Kızıma kıydılar. Yağmur'um çok çalışkan bir kızdı. Biz fakir bir aileyiz. Ben temizlik yaparak kızımı büyüttüm. Tek çocuğumdu. Kızım bana hep "Çok çalışıp, anneciğim seni rahat ettireceğim" diyordu. Ama A.C.F. kızımın hayatına girince, bizim de hayatımız bitti. Kızım kurtulamadı ondan.











BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ



Neler yaptı A.C.F.?

Kızım kaç defa ayrılmaya çalıştı ama bir türlü kızımın peşini bırakmadı. Üç yıl boyunca zehir etti hayatımızı. Bizi sürekli tehdit ediyordu. "Seni öldürürüm, kızını da öldürürüm, kocanı da öldürürüm" diyordu. Yağmur bizimle yaşıyordu. Evimizin oraya gelip, sokakta bize kaç defa saldırdı. Biz fakir insanlarız, okuma-yazmamız bile yok. Biz baş edemedik bu adamla. Kızımı kurtaramadım. İstanbul'da kızımı otelde öyle kötü dövmüş ki Yağmur'umun dalağını almak zorunda kaldılar. Kızımı döverken videoya çekiyor. Dalağı patlayınca kızım çığlık atıyor. Kızımı o halde bırakıp gidiyor, otel görevlileri kızımı hastaneye yetiştiriyorlar. Kızım şikayetçi oldu, dava açıldı o adama. Davadan ceza alacak diye Adana'ya kızımın yanına geldi. Sonra da tehditle kızımı Amerika'ya götürdü.









'KIZIMA UYUŞTURUCU VERMİŞ'



Kızınız uyuşturucu kullanıyor muydu?

Hayır. Adana'dayken hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. O adam kullanıyordu ama. Kızıma zorla içirtmiş olabilir. Benim kızım hiç öyle şeyler kullanmadı yanımdayken. Kızımı günlerce aç bırakıyordu sonra da o haldeyken kızıma uyuşturucu verince fenalaşmış. Kızıma tüm bunları yaşatan başta o adamın annesi. Kızımı Amerika'da annesi de darp etmiş.

Ölüm haberini nasıl aldınız?

Beni gece yarısı bir numara aradı ve "Kızınız öldü" dedi. Sonra başka bir numara daha aradı "Hastaneden arıyoruz, kızınız öldü" dediler. Nasıl öldü hiçbir şey söylemediler. Daha sonra avukatımız aracılığıyla bir yazışma bulduk. Yağmur ölürken bu adam yanındaymış. Ambulansı o aramış. Kızıma uyuşturucu vermiş. Kızım cinayete kurban gitti. Kızım Amerika'da beni arayıp "Anne beni öldürecek, ben evime dönenemeyeceğim" dedi. Kızımın ölüsü geldi. Kızımı A.C.F. öldürdü. Amerika'da kızımın ölüsünü on günden fazla beklettiler. Oradaki otopsi raporunda kızımın kollarında ve bacaklarında darp izi varmış. Ama ben kızımla ölmeden 3 gün önce görüntülü konuştuğumda Yağmur'un kaşı yarık, vücudunun her yeri morluk içindeydi. Saçları, kaşları kazınmış haldeydi. Kızımı defnetmeden önce yıkanırken de gördüm.









Vücudu darp izleriyle doluydu. Saçı, kaşı kazınmıştı. Kızım bir an önce huzura kavuşsun diye ölüsünü bekletmek istemedik. Amerika'dan gelince defnettik. Ama kızımın öldürüldüğüne eminim. Avukatımız Fethi Öksüz sağ olsun, hukuki süreci başlattı. Kızımın otopsi için mezarı tekrar açıldı. Kızımı o adam öldürdü. İlk önce kızımın dalağını patlattı, sonra da öldürdü. O adama yardım eden de annesidir. Gencecik kızımı toprağa verdim. Kızımı temizlik yaparak büyüttüm. Ne emekler verdim. Çok zor, tek evladımı toprağa verdim. Canım yangın yeri. Keşke kızım hiç o programa katılmasaydı, ünlü olmasaydı da kızımın başına böyle belalar gelmeseydi, kızımı kaybetmeseydim. O adam Amerika'da elini kolunu sallayarak geziyor, benim kızım toprağın altında yatıyor. Çeksin cezasını başka annelerin de yüreğini yakmasın bu cani. O adam yakalanıp, iade edilince kızımın mezarına gidip "Bebeğim artık rahat uyuyabilirsin" diyeceğim.









SON GÖRDÜĞÜMDE KAŞLARI DA SAÇLARI DA KAZINMIŞ HALDEYDİ



Nasıldı kızınızı son kez gördüğünüzde?

O adam kızımın kaşlarını, saçlarını kazıtmış. Kızım tanınmayacak haldeydi. Yağmur'umu aç bıraktığı için kızım 40 kilonun altına inmişti. Perişan haldeydi benim güzel kızım. Tanınmayacak haldeydi. Kızımı defnetmeden önce de gördüm. Kızım acınacak haldeydi. Kızıma bunu yaşatanların da içi yansın.











A.C.F.'NİN ANNESİ, EYLEM TOK GİBİ SUÇLU OĞLUNU KAÇIRMAK İSTEDİ



Sevgilisi kızınızı nasıl tehdit etti?

Kızımın müstehcen fotoğraflarını ve videosunu çekmiş. "Eğer şikayetini çekip, benimle Amerika'ya gelmezsen seni rezil ederim" diyerek tehdit etti Yağmur'u. Bu olayların azmettiricisi de o adamın annesidir. İstanbul'daki dayak olayından dolayı oğlu ceza alacak diye oğlunu Amerika'ya kaçırmaya kalktı. Eylem Tok gibi o da suçlu oğlunu kaçırmak istedi. Kızıma anne-oğul büyük oyun oynadılar. Kızımı geçen yaz temmuz ayı gibi Amerika'ya götürdü. Kızım giderken "Anne o videoları almam lazım o adamdan" dedi. Gitti ama geri gelmedi.

Siz engel olmaya çalıştınız mı?

Çok çalıştım ama kızımı zorla, tehditla götürdü. Kızım korkuyordu ondan. Bize de zarar verir diye korkuyordu. Kızım Amerika'ya gittikten sonra beni her hafta arıyordu. Benim bebeğim, kızım "Anne bu adam beni aç bırakıyor, paramı, pasaportumu aldı. Beni eve kilitliyor" diyordu. Ben de "Kızım konsolosluğa gitmeye çalış, kendini kurtar" diye yalvarıyordum ona. Yağmur "Anne ayağımı sakatladı, yürüyemiyorum bile, açlıktan adım atacak halim yok" dedi. Kızımı sürekli dövmüş ve eve hapsetmiş Amerika'da. Zaten Amerika'da kızımı dövdüğü için tutuklanmış, daha sonra bu çocuğun annesi gidip kurtarmış cezaevinden oğlunu. Kızımı o çocuğun annesi de darp etmiş. Kızımı aşırı kıskanıyordu. Çirkin olsun başkası ona bakmasın diye kaşlarını, saçlarını jiletle tıraşlamış. Yağmurum beni görüntülü aradığında o halini görünce kahroldum.









AVUKAT FETHİ ÖKSÜZ: Yakalama ve iade ile ilgili süreci başlatacağız



Hukuki süreç ne durumda?

Türkiye'de soruşturma başlatıldı. Mezarı açıldı, otopsisi gerçekleşti. Sonucu bekliyoruz. Elimizde çok delil var. Yurtdışında ve ülkemizde birçok tanığımız hazır. Dosyaya gizlilik kararı aldırmak için de gerekli süreci başlattık. Gizlilik kararı çıkması akabinde elimizdeki delilleri dosyaya sunacağız. Soruşturma dosyası tekemmül ettikten sonra A.C.F. hakkında yakalama ve iadesi ile alakalı savcılığın gerekli süreci başlatması için hukuki adımları atacağız. Bu bir kadın cinayetidir. Biz de suçlular cezasız kalmasın diye elimizden geleni yapacağız. Yağmur'u adım adım ölüme götürmüş. Mesajları, videoları, tanıklar her şey bunu doğruluyor. Kendisi daha önce birçok kadına da şiddet uygulamış. Hakkında çok şikayet var. Sürecin takipçisiyiz. Adalet tecelli edecek.