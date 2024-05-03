TUBA KALÇIK

Tam bir bataklık oldu Tik- Tok. İçinde ne ararsan var. Yayını izlensin diye çocuğuna canlı yayında şiddet uygulayan da, ilgi çekeyim diye gelinlik giyen Mükremin Gezgin isimli fenomen de... Birçok defa burada yaşanan skandalları yazmıştım. Toplumun büyük bir kısmında da rahatsızlık yaratan bir platform haline geldi. Sadece Türkiye'de yaşanmıyor bu rahatsızlık. Avrupa'da da, Amerika'da da yasaklanması gündemde. Amerika'da yapılan bir ankette halka bu konu soruldu. Sonuç ise halk TikTok'un yasaklanmasını istiyor.







Geçtiğimiz günlerde MHP'nin de TikTok'un kapatılmasına yönelik kanun teklifi sunacağı haberi basında yer aldı. Dünyanın dört bir yanında tartışmalı bir platform haline gelen TikTok'un yasaklanması ya da çok sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini savunanlardanım. Düşünün ki kendini 'özgürlükler ülkesi' diye tanıtan Amerika bile yasaklamayı gündeminde tutuyor. TikTok'un toplumsal sağlığa büyük hasar verdiği gün gibi ortada. Özellikle gençlerimize hem ahlaki hem de ruh sağlıkları açısından bu kadar zarar veren başka bir platform yok. Popülerleştiği ilk günden beri eleştiriliyordu ama son yıllarda Tik- Tok'ta yaşanan skandallar ne kadar tehlikeli bir hal aldığını hepimize gösterdi. Umarım biz de bu konuda gerekli önemleri alırız.



UTANMAZ ADAM

GÜNAYDIN yine çok önemli bir habere imza attı. İstanbul'un ünlü mekanında işletme müdürünün garson kadına cinsel saldırıda bulunduğunu Atakan Irmak'ın haberinden öğrendik. Yanındaki çalışanına utanmadan tacizde bulunan M.A. bunu daha önce de yapmış.







Bu nasıl bir işletme ki böyle bir sapkını işletme müdürü yapmış? Adamın ilk vukuatı olmadığını mağdur kadın ifadesinde söylemiş. Adam sistematik taciz ediyor kadını. Bu sapkın kişilik, müdür olduğu işletmede kadın garson olduğu için mi cinsel saldırıyı kendine hak gördü?







Bu nasıl bir ahlaksızlık. Şükür ki kadınlarımız artık sessiz kalmıyor, haklarını aramaya başladı. Kim bilir yanında çalışan kadınlara geçmişte nasıl davrandı? Kaç kadının canını yaktı? Mağdurun ifadesini okudukça inanın kanım dondu. Mağdurun yaşadığı bu tacize sessiz kalmaması ve şikayette bulunması ileride başka kadınlara da benzer şeyler yapmasının önüne geçti. Neyse ki, M.A. tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Umarım en ağır cezayı alır da yaşattıklarının bedelini öder.