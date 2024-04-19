Uğur Dündar’a sorular

Türkiye günlerdir Duygu Nebioğlu ve üç kız kardeşin hikayesini konuşuyor. Röportaj yaparken Duygu tüm samimiyetiyle bana yaşadıklarını anlattı. Röportajda, ablasının da ünlü bir ismin kızı olduğunu iddia etmesi herkeste şok etkisi yarattı. Nebioğlu'nun açıklaması bu isim kim sorularını da beraberinde getirdi. İsmin Uğur Dündar olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini artık herkes biliyor.









TEMCİT PİLAVI GİBİ DEĞİL!

Uğur Dündar bu iddialara Adli Tıp Raporu'nu referans göstererek cevap verdi. GÜNAYDIN nasıl ki Nebioğlu'nun iddiasına yer verdiyse, Dündar'ın konuya dair açıklamasına da yer verdi. Ben de hem Nebioğlu'na hem de ablası Dilara G.'ye Dündar'ın açıklamasına sordum... Uğur Dündar, araştırmacı gazeteci kimliğiyle bilinen bir gazeteci. Bu mesleğin temeli de soru sormaktan geçiyor. Dündar'a şunu sormak isterim: İddia sahibi Duygu Nebioğlu'na ve Dilara G.'ye sizin yaptığınız açıklamaya yönelik soru sorulması gazetecilik değil midir?









Televizyon programında bu olayın temcit pilavı gibi günlerdir konuşulduğunu söylediniz. Kendisine sormak isterim; davacı tarafa yönelik açıklamanız sürerken Dilara G.'nin cevap hakkını kullanması ve GÜ- NAYDIN'da buna yer verilmesi, olayı temcit pilavı gibi 'gündeme getirmek' mi oluyor? Dünyanın her yerinde böyle bir haber, gündem olur ve gazeteciler bu konuya dair sorular sorarlar. Siz kendinizi nasıl ki ekranlardan anlatıyorsanız, Dilara G. de cevap hakkını kullandı, biz de buna yer verdik. Dündar aynı programda kamuoyu oluşturmak gayretiyle konunun gündemde tutulduğunu söyledi. Kendinizi savunmak adına yaptığınız ardı ardına açıklamalara kız kardeşlerin cevap vermesi ve bunun haber yapılması dünyanın neresinde kötü niyetlilik oluyor Uğur Bey? Son olarak, Uğur Dündar gibi kamuoyunun saygı duyduğu bir isim ekranlardan kendini savunmak adına keşke gençlik dönemindeki cinsel performansından bahsetmeseydi. Uğur Bey, konu gençliğinizdeki çapkınlık maceralarınız değil, konu dört kız kardeşin annelerinin söylemleri çerçevesinde yaşadıkları dram...