TUBA KALÇIK

Yine aynı dijital platform yine aynı şuursuz tavır... Netflix daha önce de benzer bir skandala imza atmıştı. Ama bu sefer çıtayı öyle bir yukarı çıkardı ki ne kadar tepki göstersek az kalır. Büyük bir bütçeyle çekilen '3 Cisim Problemi' dizisinde aleni biçimde terör örgütü propagandası yapılıyor. PKK gibi eli kanlı bir terör örgütü üyesinin 'kurtarıcı' olarak gösterilmesi kepazelikte son nokta. Daha önce PKK propagandasını çizgi filme sokan Netflix, bunu yeterli görmedi demek ki... PKK seviciliğini istikrarlı biçimde Türkiye'nin gözüne sokmaktan çekinmiyor.







Bu nasıl bir Türkiye düşmanlığıdır ki, ülkede yüzlerce kanlı saldırıyı yapmış bir terör örgütü üyesini BM'ye sokup, kahraman gibi gösteriyor. Bunun benzerini Amerika'daki yayınlarında da yapabiliyor mu acaba? Mesela 11 Eylül saldırısını yapan El-Kaide'nin üyesini kahramanlaştıran bir dizi yapabilir mi? Yapamaz. Ama PKK'yı meşrulaştırmak için filmlerini, dizilerini propaganda aracı olarak kullanmaktan çekinmiyor.

Nerede Türkiye aleyhine bir algı çalışması var, arkasında bu ve benzer platformlar varlığını gösteriyor. Yazıklar olsun, Türkiye vatandaşlarından aldığı üyelik parasıyla, PKK propagandası yapıyor.



ZARARLI YAYINLARA DENETİM ŞART

TikTok'ta yine bir skandal yaşandı. 8 yaşında dans eden bir kız çocuğu, güzel hediyeler karşılığında dansöz kıyafetiyle oynayacağını söylüyor. Bu nasıl bir rezilliktir! TikTok o kadar zararlı bir platform haline geldi ki... Daha hamile kadının kendini hediyeler karşılığında teşhir etmesini atlatamamışken, şimdi küçük bir kız çocuğunun hediye karşılığında dansöz kıyafeti giyeceğini vaat etmesi hepimizi şoke etti. Ailesinin yönlendirmesiyle böyle bir video çekildiğini düşünüyorum. Oyun çağında bir çocuğun böyle bir videoyu tek başına çekip yayınlaması hayatın doğal akışına aykırı. Bunlar nasıl anne baba ki, çocuğunu böyle ahlaksız bir durumun içine sokabiliyor. Aile Bakanlığı umarım bu olaya el atar. Böyle bilinçsiz bir anne-babanın elinde çocuğun daha fazla zarar görmesini engellemek gerekiyor. İş sadece burada da bitmiyor. TikTok gibi zararlı bir platformun denetlenmesi şart. Çünkü her gün bir skandala şahit oluyoruz.

Bu kadar rezaletin yaşandığı platform kontrol edilmezse, toplumsal alan ciddi zarar görecek. Kimse özgürlüğümüz elden gider, sansüre hayır nidaları atmasın. Denetimsizlik işte böyle rezillikleri de beraberinde getiriyor. Başta çocuklarımız olmak üzere toplumu korumak zorundayız. Bunun ön şartı da denetimden geçiyor.