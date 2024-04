TUBA KALÇIK

Bir seçimi geride bıraktık. Bu süreçte usta sanatçı Orhan Gencebay sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu. Hatta geçen hafta bana yaptığı açıklamalar da basında geniş yer buldu. Seçim sonrası Orhan Gencebay beni aradı ve sosyal medyada kendisine yönelik yapılan yorumlara cevap niteliği taşıyan şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin şunu bilsin isterim, ülkemdeki tüm canlarım benim için aynı değerdedir. Görüşü ne olursa herkesi aynı sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Ben Türkiye'mizin Orhan Baba'sıyım. Gerçekten çok üzücü ve saygılı olmayan yorumlar var. Son derece yanlış değerlendirmeler. Bunları görmek ve duymak istemezdim. Ama hatasız kul olmaz diyorum.







Ben devletimizin yanında olan bir sanatçıyım. Benim siyasetle hiçbir ilgim yoktur. Benim işim sanatla ilgilidir. Ayrıca sanat siyaset yapmaz. Yapar diyenler bu konuda cahildir. Ben Murat Kurum'u severim hem çok iyi bir insan hem de çok başarılı. İstanbul'a aday olduğu zaman kendisine İstanbul'umuzun tüm özelliklerini anlatan bir beste yapıp hediye ettim. Bu bestemin içinde siyasi bir ima yoktur. İstanbul'u seven, anlatmak isteyen herkes de bestemi kullanabilir.

Ben canım Türkiye'me, vatanıma aşığım. Vatanıma katkıda bulunan her kim olursa olsun yanındayım. Atatürk'ümüz 'Maksat vatansa gerisi teferruattır', ayrıca 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' demiştir. Halkımız ne derse o olacaktır. Ayrıca Atatürk'ümüz, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir. Bunun açılımı da 'tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet' demektir. Dolayısı ile biz şu anda bağımsız bir devletiz. Bizler bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkenin sahibiyiz halk olarak. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti ayırmaksızın Türk milleti olarak bu ülkenin sahibiyiz. Bölünmez bütünlüğüyle üniter bir devletiz. Türkiye'miz şu anda dünya lideri ülkelerden biri olmuştur. Bu başarı da Cumhurbaşkanımızın payı çok büyüktür. Ve bu gerçeği tüm dünya kabul etmektedir. Ayrıca herkes bilsin ki, biz tarih boyunca çok büyük ve güçlü milletiz ve devletiz. Her zaman da öyle olacak. Beni anlamak isteyen 'Canım Türkiyem'i dinleyebilir."



'BİZE ÇOK ZENGİN BİR SİNEMA MİRASI BIRAKTI'

Türker İnanoğlu Türk sinemasının yaşayan hafızasıydı. Hayatını sinemaya vermiş büyük çınar aramızdan ayrıldı. Onun vefatıyla sinemamız çok önemli bir değerini daha kaybetti. Yeşilçam deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biriydi. O kadar çok ismi yıldızlaştır ki... Bugün hala büyük bir ilgiyle izlediğimiz Yeşilçam starlarını keşfeden isimdi. İnsan eserleriyle yaşar derler ya İnanoğlu da eserleriyle yaşayacak.







Kendisiyle röportaj yapma şansım da olmuştu. Sinemadan konuştuğumuzda hala ilk günkü heyecanı taşıdığına şahit olmuştum.

'İyi ki bu işi yaptım, bir daha dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerdim' diyecek kadar da sinemaya aşıktı. O kadar önemli işlere imza attı ki, saymakla bitmez. Televizyon ve sinemadan kazandıklarını kurduğu TÜRVAK'a tahsis ederek gelecek nesillere de çok önemli bir miras bıraktı. Türker İnanoğlu'na ülke sinemamıza yaptığı katkılardan dolayı minnettarım. Kendisi aramızdan ayrıldı ama geride bize çok zengin bir sinema bıraktı. Allah rahmet eylesin, ailesi ve tüm sevenlerin başı sağ olsun...