TUBA KALÇIK

Banu Parlak'ın köpeği Drago'nun dehşet saçtığı anları izlerken kanım dondu. Biliyorsunuz, komşusunun köpeği Leo'ya saldırarak ölümüne yol açtı Drago. Köpeklerini kaybeden, büyük bir acı içinde olan aile, Banu Parlak'ı suçlayan açıklamalarda bulunup kendisinden şikayetçi oldu.

Köpek sahibi biri olarak, ne kadar büyük bir acı yaşadıklarını hissedebiliyorum. Ailelerinden birini kaybetmiş kadar büyük bir acı onların yaşadıkları. Bu kadar acı bir olay ortada dururken, Banu Parlak o kadar duygusuz, mantık dışı açıklama yaptı ki, şaşırmamak elde değil. Senin köpeğin bir başka köpeği öldürmüş, sen mağdur tarafı suçluyorsun.







Pişkinlik nedir diye sorsanız Parlak'ın bu tavrını söylerim... Banu Parlak'ın köpeği Alabai cinsi, büyük bir köpek. Bu boyutta bir köpek, tasmasız gezdirilmez. Hele ki site içerisinde etrafta başka köpekler varken, asla!

Bir diğer nokta ise köpeği nasıl yetiştirirsen öyle davranır. Saldırgan bir metot kullanırsan saldırgan bir köpek olur, sevgiyle eğitim verirsen bebeklerden diğer canlılara kadar herkese öyle yaklaşır. Gördüğüm kadarıyla Drago saldırgan bir metot ile eğitilmiş. Bundan dolayı da kendinden küçük köpeği bile tehdit unsuru olarak görüp, saldırıyor. Sözün özü; kötü köpek yoktur, kötü yetiştiren sahip vardır. Banu Parlak da bunlardan biri maalesef...



'MURAT KARDEŞİMİN İSTANBUL'U ÇOK İYİ YÖNETECEĞİNDEN EMİNİM'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, geçtiğimiz gün usta sanatçı Orhan Gencebay ile iftara katıldı. İftarın videosu sosyal medyada gündem oldu desek yeridir. Özellikle de usta sanatçının Kurum için besteleyip hediye ettiği şarkıyı birlikte söyledikleri anlar... Gencebay'ı hem bu buluşmayı hem de belediye seçimlerini konuşmak için aradım.









"İstanbul çok önemli ve zengin bir şehir, böyle bir şehre ancak Kurum gibi başarılı bir isim yakışır" diyen Gencebay sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul dünyanın göz bebeği olan bir şehir. Bu şehri yönetmek de her açıdan uzmanlık gerektirir. Murat Kurum hem genç hem de çok yetenekli. Bakanlığı döneminde yaptıkları ortada. İstanbul'un sorunlarını yakından biliyor. Belediyecilik hizmet işidir. Murat kardeşimin İstanbul'a çok iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bundan dolayı da onun için seçim şarkısı yaparak, kendisine hediye ettim. Cumhur İttifakı, İstanbul için çok doğru bir aday gösterdi. Vatana hizmettir asıl olan, insani değerlerle bunu yapmaktır önemli olan. Bu ülkeye kim yarar sağladığıysa Allah ondan razı olsun. 65 yıldır ülke siyasetini yakından takip eden biri olarak şunu söyleyeyim, eskiden Türkiye şamar oğlanı gibiydi, şimdi ise dünyada söz sahibi olan bir ülke konumunda. Bunu da yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ekibidir. Atatürk'ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi Cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun."