Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, GÜNAYDIN’a konuştu. “Böyle bir göreve layık görülmek benim için gurur verici” diyen Sağtürk, şöyle devam etti: “Opera ve baleyi her şehre taşıyacağız. Balıkesir’le başladık, Muş’la devam edeceğiz. Sanatçı dostlarımızla 7/24 Türk opera ve balesini dünya çapında bir marka olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. Topraklarımızın hikayelerini tüm dünyaya duyuracağız

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürütüyorsunuz. Bu görev size teklif edildiğinde neler hissettiniz?

Nasıl bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu göreve layık görülmek benim için gurur verici. Türkiye'de opera, bale ve çok sesli müziğe Genel Müdür olarak hizmet etmek büyük bir sorumluluk ve geçmişten bugüne kadar gelen büyük sanatçıların mirasını taşımak demek aynı zamanda. Açıkçası bu görev ilk teklif edildiğinde düşünmek için biraz zaman talep etmiştim. Bu köklü kuruma hizmet etmiş değerli eski genel müdürlerimiz, sanatçılarımız ve tüm teknik ekibimizin kıymetli çalışmalarını devam ettirmek ve yeni projelerle ülkemizin yüksek sanatını çok daha yukarılara taşıma sorumluluğunu üstlenmek önemli bir karardı.









Baleyi sevdiren adam olarak da biliniyorsunuz. Opera ve baleyi yeni görevinizle birlikte halkımıza daha çok sevdirmek için neler yapıyorsunuz?

Gerek ülkemizde gerek yurt dışında içinde bulunduğum sanat projeleriyle bale sanatının tanıtımına katkı sağlamaya çalıştım. Şimdi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak, sanatçı adayı gençleri konservatuvarlara kazandırmak amacıyla yürütülecek olan çalışmaların planlamasını yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte paylaştığımız bir diğer öncelik de opera ve bale ile daha az buluşan illerimizi planlamamıza dahil etmek oldu. Kelime anlamıyla Türkiye haritasını açtık ve çalışmalarımızı başlattık. Örneğin Devlet Opera ve Balesi olarak ilk kez Balıkesir'de 'Öylesine Bir Dinleti' eserimiz ile sanatseverler ile buluştuk. Bunu sadece bir başlangıç olarak görüyoruz. 23 Mart cumartesi günü de 'Arşın Mal Alan' opereti Muş'taki sanatseverlerle buluşacak.

Uluslararası alanda da önemli projeler gerçekleştiriyorsunuz. Bize biraz da buprojelerden bahseder misiniz?

Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda değerli sanatçımız Nilay Tahiroğlu'nun aldığı ikinciliği uluslararası alanda en güncel gelişme olarak gösterebilirim. Türk balesinin ve bale sanatçılarının uluslararası alandaki konumunu göstermesi açısından büyük bir öneme sahip. Şu an dünyanın en büyük ve prestijli sanat kurumları Devlet Opera ve Balesi ile iş birliği yapmak istiyor. Sanat adına yarattığımız uluslararası algının ülkemiz adına oldukça gurur verici olduğunu söylemek isterim. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz projeler de uluslararası sanat camiasında büyük bir beğeniyle takip ediliyor. İstanbul Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Rossini'nin II. Mehmet eseri, Atatürk Kültür Merkezi'nin muhteşem sahnesinde sanatseverlerle dünyaca ünlü Orkestra Şefi Alessandro De Marchi ve Rejisör Renato Bonajuto yönetiminde üst düzey sanatsal bir seviyeye imza attı. Eser hakkında İtalyan Devlet Televizyonu Rai bünyesinde yayınlanan haber ayrıca göğsümüzü kabarttı.











HALKIN İLGİSİ MUTLULUK VERİCİ



Kendi tarihimizi, kültürümüzü anlatan projeleriniz de var. Halkımızın ilgisi nasıl bu projelere?

Repertuvarımızda yer verdiğimiz evrensel opera ve bale eserleri ile birlikte bu topraklardaki hikâyelerimizden beslenen yerli eserlerin opera, bale ve çok sesli müzik dallarına kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu türden eserlerin kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için eşsiz fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi tarihimiz ve kültürümüz başta olmak üzere tüm zenginliklerimizi yüksek sanatlar aracılığıyla ülkemiz ve tüm dünya sanatseverleriyle buluşturma gayreti içerisindeyiz. Halkımızın bu eserlere yönelik süregelen ilgisi bizleri çok mutlu ediyor.

Türkiye sizce opera-bale alanında nasıl bir noktada? Daha iyi bir noktaya gelmesi için neler yapılmalı?

Devlet Opera ve Balesi; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin ve Samsun'daki altı il müdürlüğünde yer alan bale, opera ve orkestra birimleri ve teknik ekipleriyle dev bir kuruluş. Bu özelliğiyle, dünyanın sayılı ve en büyük sanat kurumları arasında yer alıyor. Kadrosunda bulunan uluslararası sanatçılarla, tüm klasik ve modern eserleri repertuvarında bulundurarak başarıyla sahneleme kapasitesine sahip. Kurumumuz, dünya çapında tanınma yolunda değerli çalışmalar gerçekleştirmiş.

Bizler, bu çıtayı daha da yükseltebilmek için uzun vadeli doğru programlamayla, yapacağımız yurt dışı turneleriyle, festivallerimizle, kuracağımız yeni iletişim ağlarıyla ve özellikle titizlikle kurguladığımız tanıtım stratejileriyle, Türk opera ve balesini dünya çapında bir marka olarak konumlandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.









ÇOCUKLAR İÇİN ANLATICI OLARAK SAHNEYE ÇIKACAĞIM



"6. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması 10-14 Haziran tarihlerinde Süreyya Opera Sahnesinde ve Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek gala ve ödül töreniyle sanatseverlerle buluşacak. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de seyircilerimizin beğenisine sunulacak. Tüm festival ve etkinliklere çocuk eserlerinin tanımlanması konusunda da özel bir planlamamız var. Bizzat anlatıcı olarak sahnede olacağım, 'Tan Sağtürk ile Bale Dünyası' isimli eğitici bir çocuk eseri üzerinde çalışıyoruz mesela..."



EN BÜYÜK DESTEKÇİM OLAN AİLEMLE ANKARA'YA TAŞINDIK



Göreve başladığınız dönemden beri hayatınızda neler değişti?

Hayatımdaki en büyük değişiklik İstanbul'dan Ankara'ya taşınmak oldu. Bu süreçte en büyük destekçim olan eşim ve çocuklarımla birlikte Ankara'ya taşındık. Ankara, eğitim hayatımın büyük bir kısmının geçtiği ve çok özel anılara ev sahipliği yapan bir yer benim için. Aslında burada sanatçılardan oluşan ikinci ailemle tekrar buluştuk diyebilirim.

Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?

Ailem, bu görevin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincinde. Yoğun tempomun içinde ailemle bir arada olmanın verdiği huzur ve mutluluğu anlatmak zor. Onlarla geçirdiğim her anı özenle değerlendiriyor ve her fırsatımı onlarla vakit geçirmek için kullanıyorum. Gösterdikleri sabır ve anlayış için derin bir minnet duyuyorum. Kendimi çok şanslı hissediyor, onları çok seviyorum.



7/24 SANATÇI DOSTLARIMLA YENİ PROJELER ÜRETİYORUZ



Göreve başladığınız andan itibaren yaptığınız en büyük atılım nedir?

Devlet Opera ve Balesi ülkemiz sanat kurumlarının gözbebeği... Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni olarak aldığım bu yüksek sorumluluğun bilincinde çalışıyorum. Yaklaşık altı ay önce göreve başladım ve yedi gün yirmi dört saat sanatçı dostlarımla çalışarak yeni projeler üretiyorum. Birinci önceliğimiz kurumumuza hizmet eden olağanüstü sanatçılarımız ve teknik ekibimizle bir takım oyunu kurabilmek oldu. Paylaşımcı, yenilikçi fikirlere açık, uzlaşmacı ve dinamik bir yönetim modelini bu mükemmel ekibe layık bir biçimde kurgulamayı amaçladık. Sahnelerimizi ilgi odağı haline getirme arzusu içindeyiz, bunun için uzun vadeli programlar yapmak kadar doğru eserlerin doğru sahnelerimizde yer almasına da önem veriyoruz. Tüm il müdürlüklerimizle kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen, her geçen yıl sayısı ve niteliği artan Kültür Yolları Festivalleri'ne yönelik de çalışmalarımızı tamamladık. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinde gördüğümüz üzere, sanat kurumları acil durumlar karşısında sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü ortaya koyabilecek önemli kurumlar. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için hazırladığımız turne programlarımızla deprem bölgelerine etkinlikler düzenledik ve programlamaya devam ediyoruz. Hatay'a düzenlediğimiz turneye bizzat ben de katıldım ve bu türden etkinlikler vasıtasıyla sanatın gücüne bir kez daha tanık oldum.