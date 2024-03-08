TUBA KALÇIK

Turkuvaz Medya Grubu yine çok önemli bir etkinliğe imza attı. 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'; iş, sanat, siyaset ve spor alanından çok değerli isimleri bir araya getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşen zirve, sanat dünyasından iki önemli ismi de konuk etti. Oyuncu Gonca Vuslateri konuşmasıyla, Sinan Akçıl ise performansıyla büyük ilgi gördü.

'Sanat Dünyasında Kadın olmak' başlıklı konuşma yapan Vuslateri, şunları söyledi:









"Son yıllarda kadın yönetmenlerin çoğalmasıyla dizi ve sinemada çok ciddi bir değişiklik var. Önümüzdeki aylarda dijital platformda senaryosunu benim yazmış olduğum bir sinema filmini izleyeceğiz. İlk senaristlik performansım, benim için çok özel bir proje oldu. Benden sonraki kadınlara daha ne kadar kadın hikayesi anlatabilirim diye düşünerek devam ediyorum. Ben asker çocuğuyum. Dedem, babam, amcam... Ben babama çok teşekkür ederim. 14 yaş kız çocukları için hassas bir dönemdir. Bu geçiş dönemimde, ben biraz eğik dururdum, babam bana hep 'Dik dur Gonca' derdi. Şimdi mesleki anlamda zaman zaman sıkıntı yaşıyorum ve böyle dönemlerde babamın bu sözünü duyuyorum. Onun sesinden beynimde bunu duymayı da çok seviyorum. Bu benim için çok özel de bir özgüven. Kız babası olmak bence çok kıymetli. Çünkü kız çocuklarının babayla kurduğu bağlantıdan sonra hayatla kurduğu ilişki de çok daha başka ve özgüvenli oluyor.









Gelelim mesleki açıdan örneklere... 'Yalan Dünya'da çok sevilen, fenomen bir karakter olan 'Vasfiye Teyze'yi oynadım. 3-4 yıl sonra da 'Anne' dizisinden teklif geldi. Karakterim de çocuğuyla ilgilenmeyen, onu istismar eden bir anneydi. Günlerce elimde senaryoyla dolaştım. Bazı arkadaşlarım bunu nasıl oynarsın, linç edilirsin diyordu, bazıları ise bunu harika anlatırsın seyirciye dedi. Ülkemizde böyle anneler var mı var... Kendi kendime 'Çocuğuyla ilgilenemeyecek kadar hayatında istismara uğramış anneler de var. Sen bu hikayelerin anlatıcısı olmak istemiyor musun? Sen oyuncusun, kimi zaman kahramanı, kimi zaman da anti-kahramanı anlatmak zorundasın' diyerek rolü kabul ettim. İyi ki kabul etmişim, çok da güzel bir proje oldu. Aksaray'da çekim yaparken önümü bir kadın kesti. Ve ellerimi öperek 'Sen benim hayatımı oynuyorsun' dedi. Bu beni o kadar etkiledi ki... Bu memlekette farklı hikayeleri seyircilerin önüne getirerek, seni görüyoruz, duyuyoruz, yalnız değilsin demek kadın oyuncu olarak benim için çok onur verici. Son yıllarda bunun desteklediğini daha da görüyoruz. Sinema sektöründe, kadın oyuncuların kadın yönetmenlerle, kadın hikayeleriyle birlikte, geçmişte gördüğümüz zulüm fotoğraflarındaki kadınlardan bugün farklı bir yere taşındı kadın hikayeleri. Bunu görmek onur verici. Kadınlar çiçektir diyorlar. Aslında bir bitkinin güzelliğini verebilmesi için iyi bir bahçıvana ihtiyacı vardır. Bu memlekette güzel gördüğümüz her şey bir annenin evladıdır ve kadınlar bahçıvandır aslında. Ben de bir anne adayı olarak burada olmaktan onur duyuyorum."









KADINLAR İÇİN ŞARKI YAPTI

Performansıyla zirveye katılan sanatçı Sinan Akçıl ise kadınlarımız için yaptığı 'Kadınlar Başrolde Olsun' adlı şarkısını ilk defa seslendirdi. Bu şarkıyı yapmasının sebebini ise şöyle açıkladı:

"Dünyada bu dönemde bir kaos var. Bu kaostan kurtulmanın tek yolunun kadınların şefkatine sığınmak ve dünyanın adeta bir annenin ellerine verilmiş gibi şefkatle sevilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence kadınlar başrol olursa dünyanın filmi çok daha güzel olur. Bundan dolayı da şarkımın adı 'Kadınlar Başrolde Olsun."