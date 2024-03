Hakan Ural: Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti Erdoğan’ın hakkı ödenmez

Oyuncu Hakan Ural, GÜNAYDIN’a konuştu: “Ben net bir şekilde, eğilip bükülmeden, amasız konuşan biriyim. Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı binlerce eser var. Erdoğan’ın hakkını ödeyemeyiz!”

Açıklamalarınız sosyal medyada gündem oluyor. Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?

Bunun birçok gerekçesi var, ülkedeki siyasi ortam, seviye ortada. Siyasi görüş belirttin mi bilindik, tanıdık birisi olarak zaten yeterince dikkat çekiyor, dayanaklı mantıklı bir eleştiri veya tespitse yaptığın, birileri rahatsız oluyor. Sonra hakaret, küçümseme, aşağılama, çarpıtma kavga dövüş... Bana özel değil yani aslında. Bir de sosyal mecralarda etkileşim almak, ilgi çekmek diye bir gerçek var... Bu ortama yapacak bir şey yok, ben tecrübelerime dayanarak fikirlerimi olabildiğince kimseyi kırmadan söylemeye devam edeceğim. Birileri söylediklerimden rahatsız olup beni linç etmeye çalışacak mı diye geri duracak halim yok, bu yapıma ters. Ülkemizde çağdaşım, aydınım, özgürlükçüyüm diyen insanlar kendisiyle aynı fikirde olmayanları aşağılayıp, küçümsüyor. Bence ülkemizdeki en büyük sorun bu.









Yerel Seçimler yaklaşıyor. Neler söylemek istersiniz?

Bu seçim de bir an önce olsun bitsin, artık bu seçim süreçlerinden uzunca bir süre kurtulalım. Yeterince gerildik, yorulduk, son zamanlardaki seçim süreçleri bana 'Keşke seçimler 7 veya 10 yılda bir olsa' dedirtti. Buna bağlı olarak yerel seçim halka hizmet önceliği demek, kim, nerede yaşıyor hayatını idame ettiriyorsa, kendi yaşam alanlarının projeler ile daha avantajlı hale getirilmesine yönelik vaatlerinin yarışacağı bir süreç. Dolayısı ile kararlar ikna edici projelere göre verilmeli... Tabii en merak edilen büyük şehirlerdeki yarışlar olacak, başta da İstanbul. Benim adayım, 1 oyum, Sayın Murat Kurum'a. Kurum, çok çalışkan, bakanlığı sırasındaki performansı göz kamaştırıcı, genç, kibirsiz... Birçok özelliğinden dolayı çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mevcut başkan çok yanlışlar yaptı, saymakla bitmez ama centilmence ona da başarılar dilemek lazım. Burada da partizanlık yapmadan görüşlerimi belirtiyorum, kimseye hakaret etmiyorum, küçümsemiyorum. Erdoğan'a memlekete yaptığı eserler için vatandaş olarak minnettarım, insan olarak da seviyorum. Bunu açıkça dile getiriyor olmam, dürüst olmam, belli zihin yapılarına rahatsızlık veriyor.



ERDOĞAN'IN HAKKI ÖDENMEZ



Size sürekli etiket yapıştırmaya çalışan bir kesim de var...

Bu bir zihniyet meselesi. Bir insana neden bir insan etiket yapıştırmaya çalışsın? Bu zaten çok hastaca, anormal bir durum ve kötülük. Mesela normal hiçbir insan bunu düşünmez bile. Burada sosyal mecrada bunu yapmaya çalışanlar sırf siyasi düşüncem nedeni ile, onlar gibi düşünmediğim için, söylediklerime bir lafları da olmadığından, işi basitleştirip sulandırıp küçümseme, aşağılama, hakaret etmeyi yöntem olarak benimsemiş ve bundan beslenir hale gelmişler. Kendi adlarına yazık. Bu arada bu sistemde sırf bunlar yapılsın diye trollük diye bir meslek icat edildiğini de unutmayalım. Ayrıca sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin.









Size 'yandaş' etiketi yapıştıran da bir kesim var. Televizyonda program yapmanızı da buna bağlıyorlar...

Yaşamda yanında olduğun her şeyin yandaşısındır. Siyaseten CHP'li olan CHP'nin yandaşı, AK Parti'li olan AK Parti'nin. Ama kendi adıma tanım istenirse, memleketimin, milletimin lehine olduğunu düşündüğüm düşünce yapısının yanında olacağım her zaman. Şu ana kadar yaptığım gibi... Bizde insanın doğasına ters aykırı zihin yapıları sırf kendisi gibi düşünmüyor diye, onları aşağılamak küçümsemek için, özellikle siyasi alanlarda bu gibi benzetmelerle kendi zihin yapılarını ortaya koyuyorlar. Velhasılı kelam ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sever sayarım, uzun yıllardır bu ülkeye, millete bir ömür hizmetleri oldu, kazandırdığı binlerce eserleri var. Allah sağlık uzun ömür versin. Hem bir siyasetçi hem bir insan olarak, hani deriz ya bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye, Erdoğan'ın çok emekleri geçti, hizmetleri oldu, Allah razı olsun, hakkı ödenmez. Kendisini samimi seviyorum, ülke ve millete hizmeti için hep destekledim, destekliyorum. Ben yapım gereği neysem oyum, samimi açık. Gizli ajandam, hesabım olmaz. Düşünmek dayanaklı seçimler yapmak suçsa suçluyuz, sıkıntı yok. Muhalif düşünceye sahip bir kesim insan, sırf sen muhalif değilsin diye seni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Onlara göre eğer iktidara yakınsan yandaşsın, yalakasın, zaten sanatçı da değilsin… Ama onlar gibi muhalifsen en iyi sanatçı, en iyi yazar sensin. Mesleğimde başarılı olduğum için bu kadar yıldır varım.











BENİM EN BÜYÜK ÖZELLİĞİM KENDİM GİBİ OLABİLMEK



Halkın sevgisi ve talebi olduğu için yıllardır ekranlardasınız. Neler söylemek istersiniz?

Evet Allah razı olsun, bu senelerdir benim yaşadığım en büyük velinimet. İnsanlarımızın sevgisi, alakası, mesleksel bilinmenin getirdiği bir avantaj muhakkak ama bunu da taşıyabilmek çok zor, insanız hatalarla doluyuz... Ama özellikle son 10 yıldır yaptığım sabah programı formatı gereği beni tam da ben gibi, olduğum gibi tanımalarından dolayı bu sevgi, ilgi arttı ve beni ailelerinin bir bireyi parçası gibi görüyorlar. Bunu da gittiğim her yerde belirtiyorlar. Bu büyük bir onur ve mutluluk benim için çünkü her insanın ailesi, en yakınındaki sevgi çemberidir. Ben de Allah için insanlarınızı çok seviyorum. Benim en büyük özelliğim kendim gibi olabilmek önce. Her insan kendine özeldir. Kendine özel yakışan jestleri, mimikleri, hal ve tavrı vardır. Bu özelliklerini samimi, dürüst, sempatik şekilde kullanabilirse bir avantajdır. Bunun yanında yaşanmışlıklardan çıkarılmış tecrübeler var tabii. Nedir o, yapılan hatalara karşı ödenen bedeller ve oradan çıkarılan dersler. Bu hayatın kendisi oluyor. Hayatı algıladığım gibi yansıtıyorum, büyük çoğunluğu da doğru çıkıyor, mantıklı kabul ediliyor, böyle olunca da ilgi alaka artarak devam ediyor. Keramet samimiyet ve doğruda yani.











SİYASİ GÖRÜŞÜMÜN OLMASI KADAR NORMAL NE OLABİLİR!



Sanat camiasında siyasi olarak duruşunu açıkça ortaya koyanların sayısı az. Bu konuda kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

Kimseyi kimse ile kıyaslamak doğru olmaz, gereksiz olur. Benim yaşım 56. 40 yıldır bu milletin içinden çıkıp yetişmiş nacizane bir meslekte çabalamış çalışmış, halkın teveccühü ile de ilgi alaka görmüş, var olabilmiş, halihazır da hâlâ çalışan bir insanım. Bunun yanında bir hayat yaşadım, yaşıyorum, hatalarla, doğrularla karışık tecrübelerim oldu, oluyor. Karakterimle de orantılı gelişiyorum, bir yaşam yolculuğum var. Düşünce ve fikirlerim oluyor, bunları da açıkça, net anlaşılır şekilde beyan ediyorum, sıfır ego ve kibirsizce. Siyasi bir görüşümün düşüncemin olması kadar normal ne olabilir. Siyaset, memleket ve millet ile ilişkili bir durum, bununla da alakalı olmak gayet normal, hatta olmaması anormal olur. Ben bunu açıkça ortaya koyuyorum dayanakları ile. Benim gibi olanı da var 'Yok bilmem, ilgilenmem' diyen de var.



SİYASET TEKLİFİ GELDİ AMA KABUL ETMEDİM



Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?

Teklif geldi ama kabul etmedim. Mesleğimde başarılıyım, böyle devam etmek istiyorum, siyaseti gençler yapsın. Ben halkıma böyle faydalı olmak istiyorum. Ben milletimi, devletimi, bayrağımı çok seviyorum. Her şeyimi bu ülkeye borçluyum. Ömrümün sonuna kadar da ülkem için çalışacağım.