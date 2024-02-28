TUBA KALÇIK

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tolga Savacı hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan sevilen oyuncunun eşi Nermin Bezmen, Savacı'nın vefatının ardından duygularını şöyle paylaştı: "Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri.







Ölmeden önce sabaha kadar sohbet ettik. Sanki gideceğini biliyormuş gibi bana 'Seni hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim, seviyorum ve hep seveceğim. Senin kadar beni mutlu eden kimse olmadı. Sana ilk günden beri aşığım ve hep aşık kalacağım' dedi.









'KIYMETİ BİLİNMEDİ'

Tolga'nın bir sanatçı olarak kıymetinin bilinmediğini düşünüyorum... Ekranlar efendi, yetenekli, entelektüel bir sanatçısını kaybetti. Bu yaşında, bu tecrübesi, mesleki ve fiziki özellikleriyle çok iyi bir karakter oyuncusu olabilirdi. Bu fırsatı vermediler ona. Ama benim için hasletleri bu kadar da değildi Tolga'cığımın. Bana aşık, sadık, sevgi dolu, verici, düşünceli, şefkatli ve bunca çürümenin dünyasında sapasağlam omurgalı duruşuyla benim için çok özeldi. Onu hayatının tüm acı, hüzün ve kırgınlıklarını unutturmak üzere sevdim. İnce düşünceli, hassas, kırılgan tabiatı bu devirde onun için çok yorucuydu."

