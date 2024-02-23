TUBA KALÇIK

Geçtiğimiz yazdan beri omuzuyla ilgili sağlık sorunu yaşayan Süper Starımız Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde omuz ameliyatı oldu. Sanatı, hayattaki duruşu ve enerjisiyle hepimizin idolü olan Pekkan ile doğum günü vesilesiyle konuşma fırsatım oldu...









Sağlık durumunun daha iyi olduğunu söyleyen Süper Star sözlerine şöyle devam etti: "Evde geçirdiğim kazadan sonra omuzda da sıkıntı yaşamıştım. Yaz ayından beri de omuz ağrısı çekiyordum... Operasyon oldum, şimdi gayet iyiyim. Evde atıl durumda olan müzik stüdyomu tekrar düzenledik. Müzik stüdyomda çalışmama devam ediyorum." Cem Adrian ile düet çalışmasını sorduğunda ise Ajda Pekkan şunları söyledi:









"Çalışma için müzik stüdyosuna girdim. Cem'in 20. yıl albümü için düet yapacağız. Cem çok başarılı bir müzisyen. Bir sürprizimiz daha var. Cem'in 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısını da albüm için seslendireceğim. Cem'in en sevdiğim şarkılarından biri. Çok mutlu ve heyecanlıyım."



DEJENERASYONUN İKİ SOMUT ÖRNEĞİ

Geçen hafta model Didem Soydan, bu hafta da oyuncu Deniz Cengiz benzer skandala imza attı. Soydan'ın erkek arkadaşını nasıl aldattığını, tüm mahremiyetiyle anlatmasının şokunu yeni atlatmışken, şimdi Cengiz bir tık daha öteye gitti. Cengiz de kaçak girdiği balkonda erkek arkadaşıyla girdiği ilişkiyi hiç sıkılmadan, sanki dünyanın en normal şeyiymiş gibi fütursuzca anlattı. Tepki üzerine verdiği cevap ise "Bir tek izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" oldu. Tam bir pişkinlik örneği...

Nasıl bir zihin yapıları var ki Soydan da Cengiz de kendilerini bu pozisyona sokuyor gerçekten anlamak mümkün değil. Bana göre dejenerasyonun iki somut örneğidir bunlar. Daha çok konuşulayım ihtirasıyla böyle skandal açıklamalar yapıyorlarsa üzgünüm ama yanlış yoldalar. Özgürlükçü tavırlarından ötürü bunu yapıyorlarsa, daha da yanlış yoldalar demektir.

Yatak odasını anlatmak ne zamandan beri özgürlükçülük oldu diye sorarlar insana...

Bir erkek de benzer açıklamaları yapsa yine benzer tepkiyi veririm. Bunun cinsiyetle değil insanın sahip olması gereken ahlak ve erdemle ilgisi olduğunu düşünüyorum. Son dönemde sosyal medyada fenomenlerin konuşulmak adına türlü rezillikler yaptığına şahit olduk... Şimdi de ünlüler dünyasından iki kadın bu kervana katıldı...

Bir insan bunu kendine niye yapar? Kendini niye toplum nezdinde böyle bir duruma sokar? Bunu anlamak da, buna rasyonel bir cevap bulmak da zor... Ahlak, erdem gibi duygulardan arınarak, gündeme gelmek için böyle rezilliklere tanıklık etmek gerçekten üzücü... Önce Soydan'ın sonra da Cengiz'in bu açıklamalarını görünce, "Biz ne ara bu hale geldik?" diye sormadan edemiyor insan...

Umarım başka ünlüler de bu kervana katılmaz.