‘Bir anda 17 kayıp yaşadım hâlâ bunu algılayamıyorum’

6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinde memleketi Hatay’da yakınlarını kaybeden Karsu, depremin birinci yıldönümünde GÜNAYDIN’a konuştu. Karsu, “Aile mezarlığımızı ziyaret ettim. Bir kişi değil ki; bir anda 17 kayıp yaşadım, beynim bunu hâlâ algılayamıyor. Hangisine önce çiçek koysam, dua etsem diye düşünüyorsunuz... İnanılmaz bir acı” dedi

Geçen sene 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremde yakınlarını kaybeden Hataylı müzisyen Karsu, depremin birinci yılında GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu... Afetin yıldönümünde bir kez daha Hatay'a giden Karsu, duygularını anlattı. Sanatçı, Hollanda'da yapılan destek kampanyasıyla toplanan 127 milyon Euro ile çok güzel projelerin de hayata geçirildiğini belirtti...

Depremde 17 akrabanızı kaybettiniz. Bir yıl geçti, neler hissediyorsunuz? İnanılmaz büyük bir acı var ailemizde. Çok büyük bir kayıptı bizim için. Tarifi çok zor. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Depremin ardından bir yıl geçti ama sanki bir hafta önce yaşanmış gibi. Dünya dönüyor, her şey devam ediyor ama acımız taze. Hatay'a geldim, kalan akrabalarımla görüştüm. Gidenler aklımızdan çıkmıyor. Akrabalarımla birlikte yemek yedik, sofra kurduk ama soframızda eksikler var. Nenem yok, kuzenlerim yok... Kuzenim "Hep birlikte fotoğraf çektirelim" dedi. Fotoğrafta onların olmadığını görünce gözlerimiz doluyor. İnanılmaz bir acı... Anlatamıyorum... Ama yine de hayata dair umudumuzu kaybetmiyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz.









DEDEMİN EVİ KUM GİBİ OLDU



Deprem sonrası Hatay'a kaç defa gittiniz? Neler hissettiniz?

Üç defa. İlk ziyaretimde büyük bir şok yaşadım. Düşünsenize, künefe yediğim, gezdiğim, fotoğraf çektirdiğim yerler yok. Gözümü kapatınca o günleri yaşıyorum ama açınca bu yerlerin hiçbiri yok. İkinci defa Hollanda'dan bir belgesel için geldim. O da çok duygusal bir ziyaretti. Sizinle konuşurken bile duygularımı bir kutuya koyuyorum, sonra da o kutuyu kapatıyorum. Depremzede değilim ama buradaki acıyı çok derinden hissediyorum. Acıdan yüreğim yanıyor. Depremzedelerle konuşunca, onların yaşadıklarını dinleyince ne kadar dayanılmaz bir acı yaşadıklarını görüyorum. Tüm bölgenin canı yandı. Depremin birinci yılı için üçüncü defa geldim. Sabahında aile mezarımızı ziyaret ettim. Bir kişi değil ki kaybımız, 17 kişiyi kaybettik. Hangisine önce çiçek koysam, dua etsem diye düşünüyorsunuz. Bir anda 17 kayıp yaşadım, bazen beynim bunu algılayamıyor. Çok canımız yanıyor.









Depremden sonra Hatay'daki evinize gittiğinize neler hissettiniz?

İki dedemin evi var. İkisi de karşı karşıya oturuyordu. Aynı bahçeyi paylaşıyorlardı. Bir dedemin evi tamamen yıkıldı. Bir poşet kum gibi oldu. Diğerinin camı bile kırılmadı. Çok enteresan. Dedemin yıkılmış evine gittim bu ziyaretimde. Evin enkazında ninemin kahvaltıda kullandığı fincanları, tabakları buldum. O fincanda çay içmiştim. O tabaklarda tepsi kebabı yemiştim, zahter salatası yemiştim. Şimdi fincanı, tabakları görünce hatıralarım paramparça oluyor. Evin her karesini biliyordum. O evde ne kadar güzel zamanlar geçirmiştim. Bu halini görünce içim parçalanıyor...

Deprem için Hollanda da yardım kampanyası düzenlemiştiniz. Gurbetçi vatandaşlarımızın yanı sıra Hollandalılar da destek oldu mu?

Hollanda depremde Türkiye için ayağa kalktı. O kadar büyük bir destek kampanyası yapıldı ki... 127 milyon Euro toplandı. Türkiye'de bu parayla çok güzel projeler hayata geçirildi. İkinci defa geldiğimde, Hollanda'dan gazeteciler de geldi. Onlar da hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Ben yemek kitabımın gelirini depremzedelere bağışladım.









Hollanda'da kurduğum Karsu Vakfı aracılığıyla toplanan yarım milyon Euro ile yavaş yavaş projelerimizi hayata geçiriyoruz. Hatay'ın Serinyol ilçesinde müzik okulunu açtım. Serinyol Müzik Evi bölgenin çocukları için yapıldı. Çocukları müzikle terapi etmek istiyoruz. Müzik okulu için enstrüman toplamamız gerekiyordu. Sosyal medyamda duyuru yaptım, Hollanda'da evde kullanılmayan enstrümanları toplamak istediğimizi söyledim. O kadar büyük bir geri dönüş oldu ki... Annem, nişanlım, ben ve arkadaşlarımla ev ev gezdik ve kullanılmayan müzik aletlerini topladık. TIR'la Holllanda'dan Türkiye'ye getirdik. Çok büyük bir destek aldık. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Serinyol Müzik Evi'ni açmak için Hollanda Büyük Elçisi Joep Wijnands geldi. Kendisi Karsu Vakfı'na bağış toplamak için İstanbul'da Avrupa'dan Asya'ya yüzmüştü. 40 bin Euro toplamıştık. Çok teşekkürler. Türkiye ve Hollanda'yı projelerde birleştirmek için çalışmalar yapmaya devam edeceğim.



DEPREM İÇİN BESTE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM



Depremin sizde bıraktığı izleri anlatmak için beste yaptınız mı?

Yapmadım. Neredesin VATAN'I çaldım. Çalmak çok zor oldu. Başkaları dinleyip beğenebilir ama depremde 17 akrabasını kaybeden biri olarak bu şarkıyı söylemeye yüreğim dayanmıyor. Deprem için beste yapmayı düşünüyorum. Yaptıktan sonra sevenlerimle paylaşacağım.









ŞİMDİ ARAMIZDA OLMAYAN ÇOCUKLAR MÜZİĞİMİ DİNLEMİŞ



Depreme dair aklınızda kalan unutmadığınız bir kare var mı?

Çok şey var. Hatay'a ziyarete geldiğimde, anneler yanıma geldi. Depremde vefat eden çocuklarının benim konserime gelmek için para biriktirdiklerini söyledi. Şimdi aramızda olmayan çocuklar benim müziğimi dinlemiş. Belki konser sonrası tanışmıştım. Çok acı...

Hatay'a dair yapmayı planladığınız yeni projeniz var mı?

Projelerimiz devam ediyor. Kuzenim Hollanda'da üniversitede Hatay'da depreme dayanıklı nasıl evler yapılmalı diye proje başlattı. Ben de ona destek oluyorum. Bunların yanında başka projelerimiz de yolda...



ANTAKYA BENİM KALBİMİN İÇİNDE



Medeniyetlerin beşiği Hatay'ın sizin sanat yaşamınıza nasıl bir etkisi oldu?

Antakya benim kalbimin içinde. Dünyanın neresine gidersen git Antakya'yı da yanına götürüyorsun. Hayatımda birçok projeler yaptım ama 6 Şubat'ta Antakya Medeniyetler Korosu ile çok özel bir etkinlik yaptık. Halkımız için şarkı söyledik. Bu benim için çok özeldi. İnanılmaz bir gururdu.