Ünlü şarkıcı Umut Akyürek: Ruh hastası değilim ki her ay estetik yaptırayım

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Umut Akyürek, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Çok sık estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Akyürek, işin gerçek yüzünü ve hakkında merak edilenleri anlattı...

Hakkınızda çıkan estetik haberlerini nasıl karşılıyorsunuz?

6-7 senedir hakkımda sık sık estetik operasyon yaptırdığıma dair haberler çıkıyor. Buna psikolojik şiddet diyorum. Eskiden ayda bir çıkıyordu, şimdi 15 günde bir haberim çıkıyor. Çıkan haberlere bakılırsa benim 100'ün üzerinde estetik ameliyat olmam gerekiyor ki asla öyle bir şey yok. Mümkün değil zaten...

Sosyal medyada gittiğiniz doktorları paylaştığınız için böyle haberler çıkıyor olabilir mi?

Sadece ben mi paylaşıyorum? Benim gibi kadın takipçilerin ilgi gösterdiği birçok güzel sanatçı, manken, oyuncu bu tür ziyaretleri profesyonel çalışma olarak yapıyor. Benim paylaştığım bir doktor ya da güzellik merkezi yoğun ilgi gördüğü için davet alıyorum, çalışıyorum. Biz bu paylaşımları yaparak doktorların ya da güzellik merkezlerinin reklamını yapıyoruz. Artık estetik yaptırmayan kalmadı. Herkes iyi görünme hakkına sahip. Ev hanımı da, öğrenci de, erkekler, özelikle bizim camiamızda çok kişi yaptırıyor estetik...











Peki neden özelikle siz estetikle gündeme geliyorsunuz?

Ben ilk çıktığım gün de çok güzel bir kadındım. Estetik ameliyatla güzel olmadım. Allah'ın bana verdiği güzelliği korumaya çalışıyorum. Nasıl ki Emel Sayın, nasıl ki Ajda Pekkan güzelliğini koruyorsa ben de korumaya çalışıyorum. Bunun için de yüzüme ufak dokunuşlar yaptırdım. Ama söylendiği gibi onlarca ameliyatım yok. Öyle konuşuluyor ki sanırsınız yüz nakli yaptırdım. Ben ruh hastası değilim, her ay neden estetik yaptırayım. Ama bu haberleri yapanlar böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Son yıllarda magazin gazetecilerinin, televizyoncuların yerini maalesef ekranlarda gözünü kısıp yalana yalana dedikodu yapan karanlık geçmişli adamlar, dedikoduyu, fitneyi iyi programcılık sanan, psikolojisi bozuk ama kendisi psikolojik değerlendirme yapan kadınlar türedi. Ben bundan sonra sanatçılara hakareti marifet sanan bu kişileri kendi sosyal medyamda deşifre edeceğim...

Peki eşiniz Oktay Ertuğrul nasıl karşılıyor estetik operasyonlarınızı?

Eşim beni her zaman destekler, kararlarıma hep saygı duyar. Benim neyi ne kadar yapacağımı iyi bilir. Bakın bana yönelik bir süredir itibarsızlaştırıcı haberler yapılıyor. Bu haberler de belli odaklar tarafından yapılıyor. Bu odakların esas derdi benim milli duruşum. Ben milli ve her zaman devletin yanında olan bir sanatçıyım. Gezi olaylarında da, 15 Temmuz'da da devletimin yanında oldum. Beni bugün hedefe koyanlar 15 Temmuz gecesi için tiyatro derken, ben eşim ve kızımla sokağa çıkmıştım. Benim milli duruşumdan çok rahatsızlar... Ben her zaman devletime, yöneticilerime ve bayrağıma saygılı oldum. Onlarla aynı tarafta olmadığım için vur abalıya diyorlar. Bu haberlerle beni ruh hastası gibi göstermek, sanatımı gölgelemek ve toplum nezdinde beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bana bunu yapanlarla adalet önünde hesaplaşacağım.











Angelina Jolie'ye benzemek için operasyon yaptırdınız mı?

Ben Angelina Jolie'nin kim olduğunu bilmezken beni ona benzetiyorlardı. Ben yurt dışına çıktığımda da benzerliğimizi söylüyorlar ama bunun için estetik yaptırmadım. Doğuştan güzel bir kadınım. Benim gibi Angelina'ya benzeyen de çok insan vardır. Kemikli suratım, iri dudaklarım var. Ben Umut Akyürek olmaktan mutluyum, kimseye özenmedim. Ben TRT'de çalıştığım dönemde de hep öncü ve konuşulan bir kadındım. Ben güzelliğimi hiçbir zaman mesleki açıdan kullanmadım, karanlık ilişkilerim de olmadı...











Estetik haberlerinden rahatsızsınız ama sosyal medyanızda paylaşım yaptığınız için haberler bu kadar yayıldı. Bir daha böyle paylaşımlar yapacak mısınız?

Doktorum paylaş bile demedi. Ben saflık ettim, paylaştım. Bir daha asla estetikle ilgili paylaşım yapmayacağım... Bu son olacak. Herkes paylaşır sorun olmaz da ben paylaşınca olay oluyor. Kızım ve eşim için bile estetik haberi yaptılar. Yazıklar olsun. Benim kızım daha küçücük ne estetiği... Ayıptır, beni yıpratamayacaklar böyle haberlerle.











Kaç tane estetik ameliyatınız var?

Üç tane; burun, göz kapağı ve alın daraltma estetiği yaptırdım. Hodri medyan! Bana masa başında haber yapıp iftira atıyorlar. Üç estetiğimden başka operasyonum yok... 50 yaşındayım ama görüntüm gayet güzel. Benim hakkımda sürekli estetik yaptırıyor diye iftira atanlar, sanat camiasında sürekli estetik yaptıranlara laf söylesin. Kimsenin tetikçiliğini yapmasınlar. Benim için hastalıklı bir ruhla estetik yaptırıyorum gibi algı oluşturmaya çalışanlar var...