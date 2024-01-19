TUBA KALÇIK

Kadın oyuncuların bazıları özel gecelere giderken öyle kıyafetler giyiyor ki şaşırmamak elde değil... Sanki giyinmiyorlar, örtünüyorlar... Dekolte olsa anlarım, bu dekolteden de öte... Teşhircilik desem yeridir. Tabii ki bütün kadın oyuncularımızı zan altında bırakmak istemem. Ama genç nesilden oyuncular işi öyle abartmış vaziyetteler ki, plajda bile giyilmeyecek şeyleri gecelerde giyip boy gösteriyorlar... Oyunculuklarından daha çok dekolteleriyle gündeme gelince de isyan ediyorlar... Sizin hiç stil danışmanınız yok mu ya da yol gösteren büyükleriniz? Ödül törenlerine daha çok dikkat çekmek, konuşulmak adına absürt kıyafetlerle gitme modası artık geride kalmalı. Konuşulacaksanız yeteneğinizle, projelerinizle konuşulun. Yoksa dekoltenizle bir süre gündem olur, sonra da unutulursunuz...



BÜYÜK BİR GURUR

Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı şimdiden tarihe adını yazdırdı. Tüm ülke, nefesini tutarak bu yolculuğu izliyor. Uzaya giden ilk Türk astronot sıfatını taşıyan Gezeravcı, 14 gün boyunca uzayda kalacak. 36 bin başvuru arasından seçilen Gezeravcı, çok önemli bir misyon da yüklenmiş vaziyette. Cumhuriyetimizin 100. Yılında ülkemiz adına gurur verici bir hamle. Ülkemizin bilim misyonunu taşıyan Gezeravcı'ya bu önemli vazifesinde başarılar dilerim...









ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR!

Sosyal medya çocuklar için güvensiz bir ortam. Bunun son örneğini de, geçtiğimiz salı günü GÜNAYDIN'ın manşetinde yer alan Arzu Kaya imzalı haberde gördük...

Dijital platformda açık, saçık yani müstehcen görüntüleri paylaşan Sarem Uysal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mahkeme 'Çocuklar sosyal medya platformuna serbestçe girip o fotoğrafları görebiliyor' tespitinde bulunarak, tutuklama kararı aldı. Bence bu çok önemli bir karardır. Çünkü bu tayfa ne dur'dan anlıyor ne hukuktan... Uysal ve benzerleri ahlaki değerlerimizi al aşağı etmek için de ellerinden geleni yapıyor ... İşler o kadar zıvanadan çıktı ki, teşhircilik diz boyu... Çoluk çocuk nasıl etkilenir diye bir kaygıları da yok... Video başına 200 dolar para alan Uysal sadece bir örnek... Uysal gibi onlarcası var... Paramı kazanırım, gerisi umurumda değil diye düşünen fenomenlere ders olsun bu karar...

