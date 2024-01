Türkiye’nin en güçlü seslerinden Kibariye: Romanlar Türkiye’de altın çağını yaşıyor

Müziğin usta sesi Kibariye, “Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye’de” diyerek ekledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz için büyük bir şans. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gibi hissettik, itilmedik, aksine kıymet gördük”

Türkiye'nin en güçlü seslerinden Kibariye, GÜNAYDIN'a konuştu. Sanatçı yeni şarkısı 'Manyak'tan çocukluk yıllarına, Roman kimliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisine kadar pek çok konuda samimi açıklamalar yaptı...

Çok küçük yaşlarınızdan itibaren çalışan ve üreten bir kadınsınız. Yaşıtlarınız oyun oynarken çalışmak zorunda kalmanız sizi nasıl etkiledi?

Kaderim ve nasibim böyleymiş. Çok zor bir çocukluk geçirdim. Yokluk nedir iyi bilirim. Arkadaşlarım sokakta oynarken ben hayat mücadelesi veriyordum. Bir sürü badire atlattım ama çok şükür bugünlere geldim. Çocukluğumu yaşamadım ama içimdeki çocuğu da hiç öldürmedim. Ufak yaşta çalışmamın nedeni ailemin çok fakir olmasıydı, biliyorsun ki evin en büyük ablası olmam sebebiyle anneme-babama yardımcı olmak istiyordum.

Kardeşlerime, aileme bakmak için hep mücadele ettim. Çalışmayı seviyorum, mücadeleci bir ruhum var. Hamdolsun insan dürüst ve namusuyla mücadele ettikten sonra Rabbim sıkmıyor, doğru kulunu Allah yıkmaz.

Roman kimliğinizden dolayı geçmişte hor görüldüğünüzü söylemiştiniz. Bu durumu nasıl aştınız? Roman vatandaşlarımıza devletin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?

Allah katında bütün insanlar eşittir, sadece takvada ayrılır. Bu hakikatlere hakim olan birisi olarak çirkin lafları hiç duymadım, kendimi taşıdım, hor gören insanlar zamanı geldi önümde düğme ilikledi. Hamdolsun doğru kul yıkılmaz, Allah insanı şaşırtmasın ve şımartmasın. Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor.

Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara.









Zaman zaman etkinliklere de katılıyorsunuz, Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz?

Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük.

Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah.



ÖLENE KADAR BİRLİKTEYİZ



Aileye çok önem verdiğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Dönem dönem medyada evliliğinize yönelik olumsuz haberler de çıkıyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu haberleri?

Aile kutsaldır. Eşimle severek evlendik ve şükür hâlâ birbirimize olan sevgimiz çok güçlü şekilde devam ediyor.

Bizim mutluluğumuzu kıskananların art niyetli yorumları onlar. Biz mutluyuz. Uzun yıllardır beraberiz, hâlâ ilk günkü gibi birbirimize aşığız. 24 yaşında kızım, 4 yaşında torunum var. Kocaman bir aileyiz. Medyada çıkan olumsuz haberler etkilemedi bizi, bu saatten sonra da etkilemez. Allah fesat insanların nazarından korusun, biz Allah'ın izniyle son nefesimize kadar birlikteyiz.









EŞİM BENİ ÇOK İYİ TANIR



Siz sahne kıyafetlerinizde dekolteye çok yer vermeyen bir sanatçısınız. Yeni dönemde kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri ve dekolteleri çok konuşuluyor. Neler demek istersiniz bu konuda? Eşiniz sahne kıyafetlerinize karışır mı?

Valla herkes kendinden mesuldür, bir şey diyemem ama kim ne ekerse onu biçecektir.

Sahneme fiziğim için değil, sesim için geliyorlar. Baştan aşağıya sahneye kapalı da çıksam izleyicim gelir. Biraz önce de söylediğim gibi, Allah bana fizikten öte ses vermiş. Ben sahnede kıyafetlerime çok dikkat eden bir sanatçıyım. Artık anneanne oldum, daha da çok dikkat ediyorum. Bu arada eşim de bana her konuda yol gösterir, yardımcı olur. Bu açıdan çok şanslıyım. Kararları hep birlikte alırız. Eşim beni kendimden bile daha iyi tanıdığı için onun görüşü benim için çok önemlidir. Allah ondan razı olsun, iyi ki böyle bir eşim var.



HAYATIMI DİZİ-FİLM YAPMAK İSTEYENLER VAR



2024 yılına dair projeleriniz neler, biraz anlatır mısınız?

Kibariye'nin rotası belli, Allah izin verdiği müddetçe... Konserlerimiz tabii ki devam ediyor, sevenlerimizle buluşuyoruz, TV programı teklifleri geliyor. Hayatımı film yapmak isteyenler, dijitale benimle alakalı dizi yapmak isteyenler var, var da var... Bakalım benim için hangisi güzel ve hayırlı olacaksa o nasip olsun. Ben orta karar gitmeyi seviyorum, sevenlerimden halkımızdan da benden desteklerini, iyi niyet ve dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum...









CUMHURBAŞKANIMIZ HEP MAZLUMLARIN YANINDADIR



Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Neler söylemek istersiniz?

Suçsuz masum insanlar can veriyor, çok üzülüyorum, bir an önce bu savaşın durması için dua ediyorum. İsrail, büyük bir katliam işliyor. Her gün masumları öldürüyor. Buna dünyanın dur demesi gerek. Ülkemiz bu katliama en çok ses çıkaran ülke. Cumhurbaşkanımız her zaman gibi mazlumların yanında, var gücüyle masumlar ölmesin diye uğraşıyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin.



ALLAH BANA FİZİK DEĞİL SES GÜZELLİĞİ VERMİŞ



"Sektöre ilk başladığımda sesimi dinlemeden, fiziğime bakarak beni işe almamışlardı" diye açıklama yapmıştınız. Bir kadın olarak görselliğin ön planda olduğu bir sektörde çalışmak size neler hissettiriyor?

Dedim ya mücadeleci bir ruhum var. Beni yaşadığım olumsuzluklar ve çirkinlikler yıldırmadı, azimle kendimi taşıdım. Yolumdan hiç vazgeçmedim. Görünüşüne göre insanları ayırmak çok günah her şeyden önce. Allah'ın yarattığı her kul özeldir. Allah da bana fizik değil de ses güzelliği vermiş. İnsanlar Allah tarafından bana hediye edilmiş sesime aşık, görselliğime değil...



MANYAK' SANKİ BENİ BEKLEMİŞ ÇOK SEVEREK OKUDUM



Yeni şarkınızın ismi de, ritmi de çok dikkat çekici. Neler söylemek istersiniz yeni çalışmanız için?

Şarkı hiç düşünmediğim bir anda önüme geldi, karşıma çıktı. 'Manyak' şarkısını kesin okumalıyım dedim. Şarkı sanki beni beklemiş, çok severek okudum, çok eğlenceli bir şarkı. Çok kısa zaman içerisinde piyasaya çıkmasına rağmen halkımız tarafından da çok beğenildi, dinleniliyor. Çok mutluyum, insanlarımız beni özlemişler, çok güzel geri dönüşler alıyorum. Şansı da bahtı da açık olsun inşallah.