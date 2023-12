Türkiye’nin güçlü kadın seslerinden Nükhet Duru, GÜNAYDIN’a konuştu. İki kez evlenip boşanan Duru, “Evlilik aşk değil, açık bir şirket ilişkisidir. Çok iyi hesap edip bütçe yapmak gerekir. Çiftler birbirlerinin hem en yakını olmalı, hem de birbirlerine özel alan bırakmalı” dedi

Müzikte 50. yılı geride bıraktınız. Neler hissediyorsunuz?

50. yılımı Cumhuriyetimizin 100. yılıyla bağlı düşünüyorum. 50 yılda tanıklık ettiğimiz Türkiye değişimi var. Ülkemiz, çok büyük ve hızlı dönüşüm geçirdi. Olumlu da olumsuz da her şey o kadar hızlı yaşandı ki. Globalleşen dünyada nasibimizi alırken şoklar da yaşıyoruz. Teknolojinin de ilerlemesi bu dönüşümde etkili oldu. Yeni nesil teknolojinin baş döndürücü hızı karşısında bazı olumsuzluklar da yaşanıyor. Mesela doğayla, toprakla iletişim, bireysel iletişim unutulur hale geldi. Bu durumdan dolayı gençler için endişe duyuyorum.







Şöhretimi kaybederim korkusu yaşadınız mı?

Ben şöhretime köle olmamak adına kendime emek verdim. 'Başarısızlıklar, başarının annesidir' diyerek derslerimi alarak büyüdüm. Daima başka bir yol vardır; her şeye hazırlıklı olsam da kendimi geliştirmeye, öğrenmeye ve okumaya özen gösterdim. Müziğime emek verdim, kariyerime ve kararlarıma saygı duyulmasına çalıştım. Bu yüzden de ne şöhret zehirlenmesi yaşadım ne de onu kaybetmekten korktum. Kaybedersem yeniden başlama gücüm hazır cebimde durdu. Ticari ve çok tutacak, hemen anlaşılacak şarkılar peşinde de koşmadım. Daha derin ve beni yansıtan ifadeler seçtim. 'Mahmure' beni değil, Osmanlı kadınının ironisini yansıtıyor. Bir yanım oyuncu olduğu için onu iyi gerçekleştirdim. Turgut Özakman'ın 'Resimle Osmanlı' kitabından alıntıdır. Şimdiki şarkılara gelince, iyi niyetli birçok çalışma olsa da çoğunun derinliği yok. Duygular hızlı yaşanıp, tüketiliyor. Ne yaşarsanız onu yazarsınız. Benim yolum, müzikte edebiyatla kesişti. Hayalim de buydu. Bu sayede şiirsel, ölmez ve klasik bir repertuarım var. Yolum hep farklıydı. 4 yapraklı yonca dediklerinde ise 'Hayır ben ayrık otuyum' dedim. Bu tutarlı tavrım yıllar içinde bana, salt sevgiyi ve samimiyeti getirdi.







BEYNİM KÖTÜ OLAN ŞEYLERİ SİLİYOR

Sizi ayakta tutan motivasyon neydi?

Asla vazgeçmemek, pes etmemek. Ben başarırım duygusuyla hareket ettim. Bu hayatta zorluk çekenin tek ben olmadığımı düşündüm. Beynim kötü olan şeyleri siliyor, iyiler kalıyor. Evlilikten korktum ama. Bir de ürkek oldum, hep bir tedirginliğim oldu.

Evliliğe bakışınız nasıl?

Evlilik aşk değil, açık bir şirket ilişkisidir. Çok iyi hesap edip, bütçe yapmak gerekiyor. Dünyaya getireceğiniz evladınıza ne vaad edebileceğiniz konusunda net olunmalı. Evlendiğiniz kişiyle sevgiyle bağlı olmanın yanı sıra onun en yakını da olabilmek önemli. Eşler birbirlerine özel alanlar bırakmalı. Böyle olursa evlilik güzel olur. Yoksa eskisi gibi bir kişinin çalışıp, diğerinin itaat ettiği bir kurum gibi tevekkül kurumu olur.







Ünlü olduktan sonra mı anne ve babanızla bir araya geldiniz?

Babam yurt dışında yaşıyordu. Dönüp de benisahnede görünce tepki verdi. Bütün yakınlarımız da mani olmaya çalıştı. Ama ben kararımı vermiştim. Annem ve babam bana kendi sorunlarını, ayrılık hallerini bu denli yansıttıkları için onları içimde affettim. Ama kararımdan da dönmedim. Çok büyük tehlikelerle karşılaştım müzik yolculuğum boyunca. Ama garip bir şekilde her defasında ucundan döndüm. Yaşım küçük olduğu için polis çalışma yasağı getirdi. Fahrettin Aslan 2 şahitle yaşımı büyütüp işime dönmemi sağladı. Her şeyimi dikiyor, işliyor ve giyip sahneye çıkıyordum. Saç, makyaj her şeyi yapıyordum. Tek başıma ordu gibiydim. Kadınlara da en büyük tavsiyem, önce kendinize güvenin.

Küçük yaşta canınızı kıymaya kalktığınız bilgisi doğru mu?

13 yaşında öyle bir şey oldu. Hayattan ümidim kalmadığını hissettiğim bir süreçti. Denedim ama ölmedim. Eh o zaman göreceklerim var dedim. Sonra ayağa kalktım, daha güçlü şekilde mücadele ettim. Ben bu hayatı mutlu yaşayacağım diyerek bugünlere geldim. Çok dirençliyim. Hep iyiyi düşünerek ayakta kaldım. Sevilmemenin ve istenmemenin verdiği üzüntüyle hastalandım. İçimde biriktirdiklerimden dolayı, 17 yaşında bir yıla yakın süre yürüyemedim. Tıpkı filmlerdeki gibi, tedavi görerek ayağa kalktım. 14 yaşımda çalışmaya başladım, Allah tarafından korunarak buralara geldim.







ÜLKEMİZİN EN YÜKSEK MAKAMI TARAFINDAN ÖDÜL VERİLİRSE GİDİLİR

Resepsiyona katılanı da Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü almaya gideni de eleştiriyorlar...

Ülkemizin en yüksek makamı tarafından ödül verilince gidilir. Makama saygıdan gideriz tabii. Nedir bu? Her şeyi eleştirmek doğru değil. Sanatçıların linçlenmesini doğru bulmuyorum. Hangi düşünceden olursa olsun, kim nasıl isterse öyle düşünsün... Demokrasi tam da budur işte...



SOSYAL MEDYANIN KONTROL MERKEZİ OLMALI

Son günlerde TikTok'a yönelik ahlaki deformasyona yola açtığına dair eleştiriler var. Siz ne söylemek istersiniz?

TikTok'la benim çok ilişkim olmadı. Geldiği nokta dehşet verici gerçekten. Kısa yoldan para kazanma hevesi bu deformasyona yol açıyor bence. Çocuklarımız ve gençlerimiz adına üzülüyorum gerçekten. Sosyal medyanın da bir kontrol merkezi olmalı. Yoksa işin sınırı kaçar...



ÖLEN MASUMLAR İÇİN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Bir sanatçı olarak Gazze'de yaşanalar için neler söylemek istersiniz?

Çok üzücü. Ölen masumlar için büyük üzüntü duyuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar da çocuklar da ölmemeli. Savaşın kimseye faydası yok. Umarım bir an önce son bulur.



MODERN OLMAK HER YERİNİ AÇMAK DEMEK DEĞİL

Sokaktaki ve sahnedeki dekolte konusu çok konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Seksapellik başka erotizm başka. Modern olmak her yerini birden açmakla ilgili değil. Zarafet ölçüleri bellidir. Seks satar derler ama sınırlarının tamamı kalkınca ortada satılmaktan başka kelime kalmaz. Üstelik ben dekolte seven ve taşıyan biriyim. Ama ölçü ve kibarlığı korumaya da özen gösteririm.



HAYATIMIN DİZİ OLARAK ÇEKİLMESİNİ İSTERİM

Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?

Hayatım bir filme sığmaz. Dizi olarak çekilmesini isterim. Zaten buna yönelik çalışmalarım var. Yakında hayata geçireceğim...