TUBA KALÇIK

Bu senenin Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle her sene olduğu gibi hayatını bilim ve sanata adamış çok kıymetli isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödüllerini aldı. Emel Sayın da bu isimlerden biriydi. Emel Sayın bu toprakların yetiştirdiği çok kıymetli bir sanatçı olmasının yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle de hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip.







Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün böyle önemli bir sanatçımıza layık görülmesi beni çok mutlu etti. Tören sonrası Emel Sayın'ı aradım ve neler hissettiğini sordum. İşte cevabı:

"60 yıllık sanat hayatımın böyle anlamı büyük bir ödül ile taçlandırılmış olması, beni ziyadesiyle mutlu etmiş olup, onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Beni bu ödüle layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi sunarım."



'BANA HAKSIZLIK YAPILDI, ART NİYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Avrupa ile yaşanan vize sorunu sanatçıları da yakından etkiliyor. Günaydın'ın da manşete taşıdığı Merve Yurtyapan imzalı haberde Cem Belevi'nin de vize mağduru olduğunu okuduk. Başak Daşman, Fazıl Say, Özcan Deniz de benzer bir vize sorunu yaşamıştı. Bu sanatçılar vize alamadığı için etkinliklerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Fazıl Say gibi dünyaca ünlü bir sanatçıya bile vize sorunu yaşatıyorlarsa bunda art niyet vardır. Avrupa son yaşanan olayda çıtayı biraz daha yukarı taşıdı bence. Çünkü Belevi vizesi olmasına rağmen Almanya'ya sokulmadı. Biz bunu Avrupalı bir sanatçıya yapsak, demediklerini bırakmazlar. Ama kendileri yapınca sorun yok… Bir sanatçıya böyle davranmaları utanç verici. Ülkeye sokmamak nedir? Teröristleri bile ülkelerinde yıllardır besleyen Avrupa, bir Türk sanatçıya bu muameleyi nasıl yapar? Aklım almıyor gerçekten.

Cem Belevi'yi hem yaşadıklarını, hem de neler hissettiğini sormak için aradım. Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyleyen Belevi, şöyle devam etti:







"Bir sanatçı olarak bu olaydan dolayı çok üzgünüm ve kırgınım. Kariyerimin en başından bu yana onlarca Avrupa konseri yaptık. İngiltere'de yaşadığım dönem dahil bu olaya kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Her zaman vizelerimi kurallara uygun kullandım ve süreleri bittikçe yine kurallara göre yeniledim. Bu kez nasıl böyle bir şey oldu anlamadım.

Özellikle sanatçılar ve ekipleri ile ilgili bu durum pek anlaşılabilir değil. Sonuçta biz müzisyeniz, tüm bilgilerimiz önlerinde, her şeyimiz ortada, konserimizi verip, insanlarla sahnede buluşup, işimizi yapıp ülkemize döneriz. Haksızlık yapıldığını ve art niyet olduğunu düşünüyorum. Avrupa 'da oldukça fazla kitlesi olan bir sanatçıyım. O insanların konser dinlemeye hakkı yok mu? Elbette yine ülkelerin prosedürlerine göre vizemizi alır gideriz. Bizim önlem alabileceğimiz bir durum yok. Kültür Bakanlığı'nın bu sorunun çözümünde sanatçılara destek olmasını bekliyoruz."



RTÜK ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI

Futbolda şiddete dur demek için toplumun dört bir yanından çağrı yapılıyor. RTÜK de futboldaki şiddetle mücadele etmek adına çok önemli bir adım attı geçtiğimiz günlerde. Televizyonlarda yayınlanan spor programlarında taraftarlar arasındaki gerginliği artıracak, şiddete yöneltici, sporun ruhuna aykırı ifadelere yer veren programlara 'Dur demek' için oy birliğiyle ilke kararı aldı.







Spor programlarının taraftar ve kulüpler üzerinde önemli bir etkileme gücü var. Programlarda yer alan kışkırtıcı, eleştiri sınırlarını aşan, öfkeli söylemler de futboldaki şiddettin daha da tırmanmasına yol açıyor. RTÜK bu açıdan son derece önemli bir karar imza attı. Futboldaki şiddetle mücadelede böyle somut adımların atılması son derece önemli. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Yoksa futboldaki şiddetle mücadelemiz zora girer. Umarım sorunun çözümü için daha çok böyle somut adımlar atılır…