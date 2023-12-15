TUBA KALÇIK

Akran zorbalığı okullarda çok yaygın hale geldi. Devlet okulu, kolej fark etmiyor... Zenginlerin çocuğu da fakir ailelerin çocuğu da maalesef bu zorbalığa maruz kalıyor. Son örneğini GÜNAYDIN'a manşet olan Bülent Cankurt imzalı haberde gördük. Ülkenin en zenginlerinin çocuklarını gönderdikleri özel lisedeki zorbalık o kadar ciddi bir boyuta ulaşmış ki, öğrenci kendini savunmak için biber gazıyla okula gitmek zorunda kalmış.

8 öğrencinin bir kişiye fiziksel şiddet uygulaması ve bunun okul tarafından fark edilmemesi zaten başlı başına bir sorun. Okula adeta cenge gider gibi biber gazıyla gitmesi de ayrı bir sorun. Tüm bunlar eğitim yuvalarımızdaki tehlikeye de işaret ediyor.







Akran zorbalığı sadece günümüzün sorunu değil elbette ama son yıllarda çok daha görünür hale geldi. Çocukların sosyalleşmesinde de önemli bir role sahip olan okullarda yaşanan bu sorun ile Milli Eğitim Bakanlığı da mücadele ediyor. Akranlar arasında fiziksel, sözsel, sanal veya sosyal saldırganlık içeren bu zorbalık türü sadece ülkemizde değil dünyada da çok yaygın. Avrupa'da akran zorbalığına maruz kalıp intihar eden çocuklar var. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu sorunun nasıl bir tehlike barındırdığının farkında ki, akran zorbalığını müfredata aldığını açıkladı. Bu sorunu çözmek için okullarla velilerin birlikte hareket etmesi son derece önemli. Çocuk ilk temel eğitimini aileden alıyor. Anne ve babalar çocuklarına bir yandan özgüven aşılarken diğer yandan da empati, merhamet duygusunu geliştirmesi noktasında doğru yönlendirme yapmalı. Yoksa tek sorumluluğu okullara yükleyerek bu sorunla baş edilemez.











BU OLAY, TÜRK FUTBOLUNA DA SALDIRIDIR!

Türk futbol tarihine kara leke olarak geçecek bir olay... Ankaragücü Başkanı Faruk Koca maç bitimi herkesin gözü önünde hakem yumrukladı. Hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı şiddete, hepimiz şahit olduk. Sadece ulusal medyaya değil, dünya basınına da konu oldu bu çirkin şiddet. Koca'nın, "Gözüm karardı" diye kendini savunması da ayrı bir rezillik... Futbolda şiddetle mücadele için bir sürü önlem alınırken, yaşanan bu olay futbolumuza yapılmış büyük bir saldırıdır aynı zamanda. Koca'ya ağır ceza verilmesi, böyle olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı olacaktır. Eğer aksi olursa taraftarları bile kimse tutamaz bu saatten sonra. 2017'den beri FIFA kokartı takan ve yıldızı her geçen gün daha da parlayan Türk hakemimize yapılan bu saldırı umarım son olur. Aksi takdirde futbolumuzun uluslararası alanda bugüne kadar edindiği tüm kazanımlar da büyük zarar görür.