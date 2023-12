İstanbul’un 5 yıl boyunca İBB’den bir kazanımı olmadı

Sinan Akçıl, yeni projelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisine, Gazze’deki dramdan futbolcuların dolandırılmasına kadar birçok konuda GÜNAYDIN’a açıklamalar yaptı. Akçıl, yerel seçimlere yönelik ise “5 yıl boyunca İstanbul’un bir kazanımı olmadı. ‘Vay nasıl güzel işler yapıldı’ diyeni duymadım. Deprem bölgesindeki İstanbul’u daha güzelleştirebilecek bir başkan olursa, bir tık daha rahat uyurum. Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor” dedi

Kendinizi üretken bir müzisyen olarak görüyor musunuz?

Zaman zaman üretkenim diyebilirim. Çok üretmişim bugüne kadar, birçoğu iyi bilinen 520 tane şarkım var, ama bazen 6 ay piyanoya bile dokunmadığım oluyor, sonra bir günde 3 şarkı yapabiliyorum... Dünya ve Türkiye meselelerine kafa yorduğum zamanlarda içimden müziğe dair bir şey yapmak gelmiyor. Hatta kısa süreliğine de olsa müziği bırakacağım dediğim oluyor. Erken yaşta büyük doyum yaşadığım için heyecanım aşağıya vuruyor. Sonra kafamda melodiler dolaşmaya başlıyor. O zaman da şarkı yapıyorum. Sahneye çıktığım zaman iyi ki yeni şarkı yapmışım diyorum yani benden sürekli müziği bırakan bir Teoman çıkmaz. Son olarak, Gazze'deki insanlık dramı yaşanırken sahneye çıkmak istemedim. Ekimde 11 konserimi iptal ettim. Hatta biri 100. Yıl konseriydi. Bundan dolayı saçma bir şekilde linç edildim sosyal medyada. Gazze'de insanlar ölürken sahnede hareketli şarkı söyleyip, dans etmek istemedim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, neden Cumhuriyet'e karşı olayım ki? Sanki böyleymiş gibi algı yaratmak istediler. Ben bayrağımla sokağa çıkıyorum ama bugün konser yapmak gelmiyor içimden demiştim. Alıştım polemiklere, seneye başka sebepten polemik yaratırlar. Gülüp, geçiyorum.









ERDOĞAN BABAM GİBİ

Ben Cumhuriyete bağlı, Cumhurbaşkanımızı da çok seven genç bir Türk milliyetçisiyim. Aldığım eğitimden dolayı entelektüel birikimim var, ülkemi dünyada da gururla temsil edebileceğime inanıyorum. Bu yüzden siyasete girmeyi düşünebilirim. İnsani değerlere sahip çıkmak, vicdanlı olmak, insanları aşağılamamak ve milliyetçilik kırmızı çizgilerim. Son seçimlerde halkımız da tercihini bu yönde kullandı diyebilirim.

Sanatçılar dönem dönem lince maruz kalıyor. Siz bu durumdan şikayetçi misiniz?

Beni de linç ediyorlar ama çok sert bir lince maruz kalmadım. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimi her yerde söylüyorum. Halk duygularımdaki samimiyetimi görüyor. Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanını babam veya ailemden biri gibi görüyorum dediğim için de bana laf söyleyecekler ama gerçek bu. Cumhurbaşkanımız boşanma sürecinde Burcu ve benimle konuşma yapmış, "Bu yuva yıkılmasın" demişti. Bizi de motive etmişti bu konuşması ve bir süre daha devam etmişti. Bazen bu kadar kutuplaşmayı veya bunu sev, bunu sevme gibi sert yaklaşımları aklım almıyor.









Yerel seçimler yaklaşıyor. 5 yıl boyunca İstanbul iyi yönetildi mi?

Bence 5 yıl boyunca İstanbul'un bir kazanımı olmadı. Yani 'Vay nasıl güzel işler yapıldı' diyeni de pek duymadım, en azından kendi çevremde... Başkasının fikri farklı olabilir, saygı duyarım ama ben kendi gözlemimi söylüyorum. Deprem bölgesinin tam ortasında bir şehir İstanbul, buna dair şehre katkı sağlayabilecek, İstanbul'u daha da güzelleştirebilecek bir başkan olursa, kendi güvenliğim ve insanların güvenliği açısından bir tık daha rahat uyurum... Mesela Murat Kurum ismi beni heyecanlandırıyor ama finalde takdir halkındır.

'Ponzi Mine' olayını gündeme getirdiniz. Eski eşiniz Burcu Kıratlı'yı dolandırdığını açıkladınız...

Burcu o zamanın parasıyla 500 binden fazla parasını kaptırdı. Ben de az kalsın para kaptıracaktım, son anda geri istedim, vergili bir telefon kartı işi yapacağına inandırmıştı bizi, son raddeye kadar gelmiştim ama son anda vazgeçtim. İsmini vermek istemediğim birkaç şarkıcı arkadaşım da az kalsın para verecekti. Bize her gün para dolu çantaların fotoğraflarını atıyordu. Burcu ile savcılığa gidip şikayetçi olmuştuk, ben de tanık olarak ifade vermiş, olayın arkasında durmuştum. Ama kadın bir süre yatıp sonra çıkmış, şimdi de kayıplara karışmış. O bu kadar çabuk çıktıysa Seçil Erzan'ı da uzun süre hapiste görmeyiz herhalde.

Futbolcuların dolandırılmasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Nefsi kontrol etmek bazen zor. Elindeki parayı çoğaltmak istiyorlar, bu yüzden oluyor böyle olaylar. Bu olayda Fatih Terim gibi bir isim var. Futbolcular için Terim ismi güven verici. Ben de Terim ismini duyunca para verirdim. Keşke Fatih Hoca'ya sorsalardı...









2024'E KIPIR KIPIR BİR ŞARKIYLA GİRMEK İSTEDİM



Yeni şarkınız 'Kay Kay'dan bahseder misiniz?

Uzun süre sonra hareketli şarkı yaptım. Rabia Tunçbilek de bana eşlik ediyor. Yeni bir yıldız, onu da bu şarkıyla Türkiye tanıyacak. Normalde benim için 'Kızların kalbini çalar' diyorlar ama ben klipte müzede vazo çalıyorum. Uzun aranın ardından kıpır, kıpır bir şarkıyla 2024'de girmek istedim.



SOSYAL MEDYANIN KENDİ RTÜK'Ü OLMALI



TikTok'a dair neler söylemek istersiniz?

Ben 'yasak kardeşim' lafını sevmem, yasaklamaların merakı ve ilgiyi daha çok artıracağına inanırım, ama özellikle TikTok'ta toplumsal ahlakı olumsuz etkileyen içerikler görüyorum. Burada sadece toplum içinde değil, ülkemizin milli güvenliğini de etkileyen paylaşımlar var. Bir bakıyorum ki, TSK'nın mühimmat depolarının yerlerine kadar paylaşım yapanlar var. Ülkemiz adına büyük bir tehdittir bu. Küfürlü videolar da var, bu da yeni moda, rahat konuşacağız diye bol küfürler vs.. Buna da itiraz ediyorum. RTÜK gibi tarafsız bir kurum tarafından tüm içerikler denetlenmeli, yoksa başa çıkılmaz bu durumla. Sosyal medyanın kesinlikle kendi RTÜK'ü olmalı bence.









NETANYAHU'NUN SEÇİM VAADİ FİLİSTİN HALKINI KATLETMEK!



Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı neler söylemek istersiniz?

İsrail Başbakanı Netanyahu şahsi hırsları ve iktidarı kaybetme korkusu yüzünden insan öldürüyor. Seçimi tekrar kazanabilmek için masumları katlediyor. Yani maalesef Netanyahu'nun seçim vaadi Filistin halkının cesetleri. Türkiye, izlediği politikayla dünyaya örnek oluyor. Ben Netanyahu'nun oğlu Jair Netanyahu'ya mesaj gönderdim. Okudu ama cevap veremedi. Sosyal medyada bile korkaklar. Silahsız hiçbir şey yapamazlar. Netanyahu'nun ailesini bir gün Gazze'ye koymak ve oradaki ortamı yaşamalarını isterdim. Bakalım ne kadar cesurlar, görürdük. Batı da sessiz kalıyor bu katliama. Almanya'nın, zaten tarihinden dolayı Yahudilere karşı suçluluk duygusu var. Ama hiçbir millet geçmişinde soykırım yaşadı diye soykırım yapma hakkına sahip değildir.



BİR İLİŞKİ İKİNCİ DEFA DENENMEMELİ



Basına oyuncu Müjde Uzman'la ilişkiniz yansıdı. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Yeniden evlenip, çocuk yapmak istiyorum. Ama Müjde'yle bunun olması imkansız. Müjde ile yeniden denedik ama olmadı. Sadece iyi iki arkadaş olarak kalma kararı aldık. Şu anda kalbimde kimse yok ama yeni kararlar aldım. Artık laga luga ilişkiler yaşamak yerine ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum. Laga luga ilişkilerle geçireceğim zamanı, çocuğumla geçireceğim vakitten çalıyorum diye düşünüyorum. Artık baba olmak istiyorum, evladımla vakit geçirmek istiyorum.

Burcu Kıratlı ile niye çocuk yapmadınız. Burcu Hanım mı istemedi?

Burcu istemedi diye bir şey yok. İkimiz de istedik, Burcu da anne olmak istiyordu ama ben bu ilişkinin çocuk sahibi olacak kadar oturmuş olduğuna inanmadım. Bir süre sonra başlardaki masal ilişki çok gergin bir ilişkiye dönmüştü. Bu ortamda çocuk yapmak doğru değil diye düşündüm. Ben Burcu ile güzel bir dönem geçirdim. İki defa denedik olmadı. Aynı kişiyle tekrar olmuyor. Bir ilişki ikinci defa denenmemeli. Burcu'da da Müjde'de aynı şeyi yaptım, olmuyor. İkinci defa denemem hataydı. Burcu ile benim gelenekçi tavrımdan dolayı, yani dış görünüşümle bağdaştırmadıkları bazı fikirlerim yüzünden, yeniden evlenmiştim. Aslında davullu zurnalı arkadaşlarımla gittik evine, istedik vs. İkinci düğünde her şey daha adabına uygundu, onun da kabulü ile tabii ki, tek başına evlenemezsin! Ben dışardan pop star olarak görünsem de özellikle bazı konularda tutucu bir düşünce yapım var. Ben daha önce dini nikah yaptığımı açıkladığımda da insanlar şaşırmıştı. Ben seküler bir ailede büyüdüm, modern bir aileden geliyorum diye muhafazakar olamaz mıyım? Benim dış görünüşüm Batılı olabilir ama ruhum daha gelenekçi. Muhafazakar bir yapım olduğunu söylediğimde de Cumhurbaşkanına 'yalakalık' yapıyor diyen de oldu. Benim yalakalık yapmaya ihtiyacım yok ki.