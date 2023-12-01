TUBA KALÇIK

Zerrin Özer bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Özer bu nedenle Darülaceze'de tedavi görüyordu. Ben de hem Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Başhekim Dr. Ufuk Yurtsever ile konuştum...

"Bizim kapımız herkese açık" diyen Darülaceze Başkanı Cebeci, sözlerine şöyle devam etti:







"Darülaceze Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Zerrin Özer de ülkemizin en kıymetli sanatçılarından biri. Özer, kurumumuzda tedavi görmeyi tercih etti. Zorunluluktan dolayı bizde tedavi görmüyor. Bizi tercih etmesi son derece önemli bir mesajdır herkese. 90'lar Türkiyesi'ndeki Darülaceze yok. Son derece modern bir yapıya sahibiz. Devletimiz bize her zaman destek oluyor. Biz şefkat elimizi ihtiyacı olan herkese uzatan bir kurumuz. Değerli sanatçımızı da kurumumuzda tedavi etmekten dolayı çok memnunuz. Aile Bakanımız da kendisini ziyaret etti. Devletimiz, sanata ve sanatçısına her zaman sahip çıkıyor. Bizim de hangi görüşten olursa olsun tüm sanatçılarımıza kapımız sonuna kadar açık. Hakkımızda karalama kampanyası yapanlar olsa da kurumumuz halkın nezdinde şefkat yuvası olarak görülüyor. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

Darülaceze'nin Başhekimi Ufuk Yurtsever şunları söyledi:







"Zerrin Hanım'ın bazı kronik rahatsızlıkları var. Tedavi sürecindeyiz. Ne kadar süre daha kurumumuzda kalacağı net değil. Sürecin gidişatına göre başka bir hastaneye sevk etme durumumuz da olabilir. Zerrin Hanım ülkemizin çok özel sanatçılarından biri. Onun kurumumuzu tercih etmesinden dolayı son derece mutluyuz. Çok kaliteli bir sağlık kadromuz var. Kurumumuza gelen herkese kaliteli hizmet veriyoruz. Zerrin Hanım'ın da sağlık sürecini titizlikle yürütüyoruz. Sanatçımız umarım kısa sürede sağlığına kavuşur."

Yaptığım ziyaretten bir gün sonra Özer, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastane tam teşekküllü olduğu için doktorların Özer'i buraya yönlendirdiğini öğrendim. Tedavi süreci artık burada devam edecek.

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REZİLLİKTE SON PERDE

Sosyal medyada her gün bir skandal yaşanıyor desek yeridir. Artık işler o kadar çok zıvanadan çıktı ki anlatmaya kelimeler yetmiyor... Son rezalet ise TikTok'ta yaşandı. Laz Kızı kullanıcı adıyla bir kadının, vücudunu teşhir ederek bir saat içinde 100 bin TL'ye yakın para toplaması büyük tepki yarattı. Ahlaksızlığın dip noktası desek yeridir ama bir zaman sonra bu dijital mecrada daha da dibi görme ihtimalimiz var...







O yüzden dibin dibini de görebiliriz. Bu kadına mı, yoksa buna para verenlere mi kızsak inanın bilemedim. Kadın gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Ama işi o kadar pişkinliğe vurmuş vaziyette ki... Müstehcen yayın yaparak para toplamasının ahlaki açıdan kendisi için sorun olmadığını, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda net olarak gördük. Bu ve benzerlerinin çok olduğu TikTok çok sıkı denetime tabi tutulmalı. Yoksa her gün çok daha kötü bir olayla karşılamamız mümkün...