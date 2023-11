Manken Deniz Akkaya: LGBT faşist bir zihniyete sahip

Manken Deniz Akkaya, kadın derneklerinin ve sanat dünyasının LGBT’yi desteklemesinin çok yanlış olduğunu belirtti. Akkaya “Amerika’da kıyametler kopuyor, LGBT’ye karşı büyük bir tepki var ama Türkiye’de LGBT’lilere, etkileşimleri yüksek diye, onlara şirin görünmek için destek veriliyor” dedi. LGBT’nin faşist bir zihniyete sahip olduğunu belirten Akkaya, şöyle devam etti: “En ufak bir eleştiride saldırganlaşıyorlar ama kendi işlerine yaramayan hiçbir sosyal meseleye ses çıkarmıyorlar”

Ünlü model Deniz Akkaya, GÜNAYDIN'a konuştu. Akkaya, sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlardan LGBT'ye kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

Sosyal medya fenomenlerine dair yaptığınız açıklamalar çok konuşuluyor. Fenomenlere yönelik başlatılan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 yıldır ben zaten bu insanlara dikkat çekmeye çalışıyordum. Uzun süre de mücadele ettim. Operasyonların başlamasını çok önemli buluyorum. Bence devlet uzun süre bu fenomenleri takip ediyordu. Bakın, ben hem çok milliyetçi hem de devletçi bir kadınım. Devlet gücünü bu operasyonda da gösterdi. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya çok güveniyorum. Bakanımız, o kadar güzel devam ettiriyor ki operasyonları, sonuna kadar gidileceğine de inancım tam. Sosyal medya fenomenlerinin bu ışıltı yaşamları, insanları aşağılayan söylemleri, toplumda infial duygusu yaratmıştı. Bu operasyonlarla, toplumdaki adalet duygusunu artırdı. İnsanların yüzüne tüküren fenomenlere karşı hümanist yaklaşmıyorum. Onlara karşı çok daha serttim. Bundan dolayı da sosyal medya hesabım üçüncü kez kapandı. Sosyal medya fenomenlerine dair yazdıklarım yüzünden oldu bu. Zaten takip ettiklerimin büyük çoğunluğu da kara para aklama işlerine ucundan kıyısından bulaşmış insanlar. Bundan dolayı da iyi ki de kapanmış.









FENOMENLER DEPRESYONA NEDEN OLDU



Ben 2 yıl önce kendine iş kadını unvanı veren bir fenomenle çocuk konusu işin içine girdiği için tartışmıştım. O günden bugüne bakıyorum ki, büyük bir sarmal oluşmuş. Bunun karşısında ben bile çok şaşkınım. İnsanlar bu zenginlik nereden geliyor diye sorgulamadı uzun süre. Hacı Sabancı evinin önünde bisiklete bindi diye kıyameti koparıyorlar ama bu fenomenler para saçarken ses çıkarmayanlar var. Birisi Türkiye'nin en köklü ailesi diğeri ise paranın nereden geldiği belli olmayan insanlar. Uzun süre bunlara tepki gösterilmedi. Bu fenomenler yüzünden toplumsal psikoloji bozuldu, depresyona sürüklendi insanlar. Topluma 'Onlar yetenekli, ben yetersizim' duygusu aşılandı. Ben çok defa buna ses çıkardım. Pis işlere bulaşanları açıkça yazdığım için kendi sosyal hayatım bile çok olumsuz etkileniyor. Çünkü o kadar çok hedefe koyuyorlar ki beni. Kızımla ilişkim bile olumsuz etkilendi. Yanıma gelip "Aman dikkat et" diyen insanlar var.

Korkmuyor musunuz?

Hayır, korkmuyorum. Haksızlığa karşı sussan dilsiz şeytandır. Tehdit alıyorum. Doğruları söylediğim için bedel ödeyeceksem, öderim. Kendimi en kötüsüne de hazırladım. Ne mafyadan ne de bu fenomenlerden korkmuyorum... Kara para işine buluşanların çoğu dipten gelen, kaybedecek bir şeyi olmayan profiller. Ben kara para işinde FETÖ'nün de parmağının olduğunu düşünüyorum. Operasyonlar devam ettikçe her şey ortaya çıkacaktır.









AİLELER, ÇOCUKLARINI LGBT'DEN KORUMALI



LGBT'ye yönelik yaptığınız eleştiriler de var. LGBT kadın derneklerinin yürüyüşlerinde de yer alıyor...

Çok yanlış buluyorum. Kadın dernekleri neden bunları destekliyor ki? Çok saçma. Amerika'da şimdi kıyametler kopuyor, LGBT'ye karşı büyük bir tepki var, aileler ayaklanmış durumda. Bizde ise, sanat dünyasındakiler bile sahip çıkıyor; LGBT bireylerinin etkileşimi yüksek diye, onlara şirin görünmek için bunu yapıyorlar. Ben görünce şoke oluyorum, paçoz tiplerin bile eteğini öpen müzisyenler var. Niye? Etkileşimi yüksek. Yazık... Benim LGBT bireyi olan arkadaşlarım vardı. Tunç'un vefatıyla artık hayatımda LGBT bireylerine yer vermiyorum. Ben geçmişte bu bireylere çok destek vermiştim ama o zamankilerle şimdikiler arasında çok büyük fark var. Kimse kusura bakmasın ama ezilmiyorlar, eziyet görmüyorlar. Tam tersi, en ufak bir eleştiride bile saldırganlaşıyorlar. Faşist bir zihniyete sahip LGBT. Kendi işlerine yaramayan hiçbir sosyal meseleye de ses çıkarmıyorlar. Birçok defa şiddette maruz kaldım. Şiddet gördüğüm dönemde de 'Nasıl olsa Deniz'e bir şey olmaz' diyen de oldu, 'Oh olsun' diyen de oldu. Kadına şiddetle mücadele eden hiçbir dernekten de destek görmemiştim. Seküler kesim, şuursuzca LGBT'ye sahip çıkıyor. Bu da çok yanlış. Zamanında bir sosyal medya fenomenini eleştirdiğim için de LGBT bireyi diye ona da sahip çıkılmıştı. Benim haklılığım ortaya çıktı sonra. Seküler kesime de bir utanma duygusu geldi. Sosyal medyadaki bu yozlaşmadan dolayı ben kapatılması taraftarıyım. Çok pis bir ortama dönüştü. Anneler ve babaların bu ortamda çocukları kontrol etmek çok önemli. Lütfen çocukları başı boş bırakmasınlar. Onları bu pis dünyadan korusunlar.









MUHAFAZAKAR MAHALLE GAMZE ÖZÇELİK'E KUCAK AÇTI



En popüler döneminizde şiddet gördüğünüzü ekranlara çıkıp cesurca söylemiştiniz. O süreçte kadın derneklerinden destek görmüş müydünüz?

Hiçbir kadın derneğinden destek görmedim. Ben çok defa erkek şiddetine maruz kalmış bir kadınım. Ama tek başıma mücadele ettim. Şimdi de açıkçası, kadın derneklerinin kadın sorunları bu kadar çokken, LGBT bireylerine bu kadar yer vermelerini de doğru bulmuyorum. Benim sivil toplum kuruluşlarına yönelik zaten hep bir mesafem var. Takdir ettiğim STK'lar da var tabii. Mesela Gamze Özçelik'in çalışmalarını beğenerek takip ediyorum. O çok özel bir kadın. Geçirdiği dönüşüm sonrası insanlara yardım etmek için verdiği mücadeleyi takdir ediyorum. Çevremde çok insan da onun STK'sına yardımda bulunuyor. Gamze mahalle değiştirdi ve bence çok da mutlu. Seküler mahalle yaşadığı zor dönemde onu çok hırpalamışlardı. Muhafazakar mahalle ona kucak açtı, sevgiyle karşıladı. Diğer tarafta bulamadığı sevgiyi burada gördü.











GÜLBEN GÜNDEMDE OLMAK İÇİN BU TİPLERDEN MEDET UMUYOR



Gülben Ergen'e de sosyal medya fenomenlerinden dolayı eleştirileriniz oldu. Buna dair neler söylemek istersiniz?

Gülben Ergen, Dilan Polat gibi birçok fenomenle sosyal medyada samimi görüntüler paylaştı. Gülben Ergen gündemde kalma bağımlılığı yüzünden bu tiplerden medet umuyor. Yani ben Gülben Ergen'i ondan daha çok düşünerek bunu eleştiriyorum. Ergen'in bunlara ihtiyacı yok ki. Zaten marka bir isim. Neden onların sosyal medyadaki etkileşimi yüzünden onlarla ilişki kuruyor. Etkileşim alacağım diye açtığı kreşe fenomenin adını verdi. Bir sürü önemli isim varken, bunu koymak da doğru değil. Bu kadar olay olmuş, hâlâ koruyor fenomenleri. Bu saatten sonra korumak mantıklı bir davranış olmaz.



BABAM CHP YOBAZI, BEN ÖYLE DEĞİLİM



Sosyal medyada lince de maruz kalıyorsunuz. En son CHP'ye yönelik açıklamalarınızdan dolayı eleştirilmiştiniz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sosyal medyada geçen gün "Siyasi kimliklere karşı mesafeliyim" dediğim için CHP'nin gençlik kollarında çalışan biri mesaj yazdı. "Keşke babanız gibi duruşlu olsaydınız" demiş. Ya bu nasıl bir mantık? Babam günde 20 saat Halk TV izleyen ve sadece CHP'ye oy atan biri. Babam tam CHP'lidir. Ben CHP'li değil, Atatürkçüyüm. Benim bu yanımı sorgulamasına çok sinirlendim. Bana o mesajı yazana da "Siz bu kibriniz yüzünden seçimleri kaybediyorsunuz. Bu kimseyi beğenmeyen bakış açınız yüzünden başarılı olamıyorsunuz. AK Parti böyle yapmadığı için başarılı. Başöğretmen gibi sürekli eleştiriyorsunuz. Beni babamla niye kıyaslıyorsunuz? Babam CHP yobazı. Ben öyle değilim" dedim. Cevap bile yazamadı. Kendi fikrimi yazmama bile tahammül gösteremiyorlar. Kimse Atatürk'ün mirası üzerinden siyasetten nemalanmasın. Benim için bu hayatta bir kızım, bir de Atatürk var. Atatürk bizim ortak değerimiz, kimse onun adını kullanıp, siyaset malzemesi yapmasın.