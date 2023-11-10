TUBA KALÇIK

Cumhurbaşkanımız, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahiplerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bu sene de yine alanında büyük başarılara imza atmış isimler bu değerli ödüle layık görüldü. Bilim dalında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanda Sinan Genim, edebiyat alanında da Nazan Bekiroğlu'nun layık görüldüğü açıklandı.







Vefa ödülleri de Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Samiha Ayverdi gibi ülkemizde büyük iz bırakmış kıymetli isimlere değer görüldü. Ben de ödülü konuşmak için eşi Lale Manço'yu aradım..

umhuriyetimizin 100. Yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından böyle değerli bir ödülü aldıklarından dolayı ailece çok mutlu olduklarını söyleyen Lale Manço, sözlerine şöyle devam etti:







"Barış'ı kaybedeli 24 yıl oldu. Bugün yaşasaydı 80 yaşındaydı. Barış Cumhuriyet aşığı, vatansever biriydi. Ülkesine olan sevgisini anlatan 'Kayaların Oğlu 2023' şarkısını yaptı 50 yıl önce. 'Kayaların Oğlu 2023'ün sözlerine baktığınızda da Barış'ın ülkesine ne kadar bağlı bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Barış 100. Yılındaki Türkiye hayalini bu şarkıyla anlatmıştı. Tam da onun hayal ettiği yılda Cumhurbaşkanlığı tarafından böyle önemli bir ödülün verilmesi beni çok gururlandırdı. Barış Türkiye'nin, bu cumhuriyetin yaratmış olduğu gerçek değerlerden biridir. Vatanseverliğiyle, halka olan sevgisiyle, cumhuriyete olan inancıyla ülkemizin değeridir. Barış Manço'nun her şeyiyle bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı'na da ödülü Barış Manço'ya değer gördükleri için çok teşekkür ediyorum."









BELLA HADİD ZULME SESSİZ KALMADIĞI İÇİN CEZALANDIRILIYOR

İsrail katliamına karşı sessiz kalmayan Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, çok yürekli bir kadın. Batı dünyasının büyük çoğunluğu bu insanlık zulmünü görmezden gelirken, Hadid var gücüyle sesini çıkarıyor. Hem de İsrail devleti tarafından açıkça tehdit edilmesine, yüzlerce ölüm tehdidi almasına rağmen... Kariyerinin bitmesini göze alarak İsrail'in katliamlarını ortaya dökmesi bile onun ne kadar cesur bir yürek olduğunu gösteriyor hepimize. İşte geçtiğimiz günlerde Bella Hadid'in marka yüzü olduğu Fransız markası, İsrail karşıtı açıklamalarından dolayı kendisine ambargo uygulayarak, İsrailli bir modelle anlaştı. Sözüm ona cezalandırıyorlar Hadid'i... Niye? Dilsiz şeytan olmadığı, haksızlığa karşı ses çıkardığı için. Marka bu ambargosuyla şimdiden utanç vesikasını da hazırlamış oldu. Yazıklar olsun.