TUBA KALÇIK

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınması medyada geniş yer aldı. Para aklama ve vergi kaçırma gibi çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya Polat ve yakın çevresi... Sosyal medyada konuşulalım, gündem olalım diye yapmadıkları görgüsüzlük kalmamıştı... Kafaya takılan paralar, kiralanan uçak, altın tozuyla kahve içmeler derken Türkiye gündemine girmeyi başardılar... Kendilerini eleştirenlerle uğraşmaktan geri kalmayan Dilan Polat ve eşini bu görgüsüzlükleri ele verdi desek yeridir.







Daha 6 yıl öncesine kadar doğum fotoğrafçılığı yaparak para kazanan Polat'ın bu kadar hızlı yükselmesinin altında neler yattığını yakında hep beraber göreceğiz. Sosyal medyanın büyüsüne kapılıp, daha fazla izlenmek ve konuşulmak için arka arkaya yaptığı paylaşımlar 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusunu gündeme getirmişti. MASAK raporları suyun nereden geldiğini net bir şekilde ortaya koydu. Dilan Polat gibi yaşadığı hayatı göze sokmaya çalışan başka sosyal medya fenomenleri de var. Onların da mercek altına alındığına dair haberler çıktı. Sosyal medyada görüyoruz, Polatgillerden çok var bu ülkede. İnanılmaz lüks arabalara binen, evlerde yaşayan ve bunu da Türk halkının gözüne sokmak için taklalar atan bir grup var. Daha 2 yıl öncesine kadar mütevazı hayat yaşayanlar, bir anda sınıf atlayıp, ultra lüks hayata geçiş yapıyorlar. Güzellik salonu açarak ya da kendi kozmetik ürününü satarak kazanılmayacak paralardan bahsediyoruz... Bunu sorgulayanlara da tahammül edemeyecek kadar da izansızlar... Gençlerimizin zihinlerini bu yaptıkları şovlarla kirletmeleri de cabası... Gençlerimizin bir kısmı da böyle tipleri takip edip, onların bu şaşalı yaşamlarına özeniyor. Üniversite okuyup, meslek sahibi olayım hayalini kurmak yerine bu fenomenler gibi bir hayat yaşamanın hayalini kuruyorlar. Buna dur denmesi gerekiyordu, nihayet beklenen oldu. Umarım bu hayata özenenler de gerekli dersleri çıkarır.







GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMINA SESSİZ KALAN VİCDANSIZDIR

İsrail hız kesmeden katliamlarına devam ediyor... Hem de göstere göstere yapıyor bu katliamları... Batı dünyasındaki siyasetçiler de medyada İsrail'in bu yaptıklarını haklı göstermek için dört koldan çalışıyor. Büyük bir insanlık sınavından geçiyoruz. Ve maalesef medeni diye bize yıllarca gösterilen ülkelerin nasıl sınıfta kaldığına da şahit oluyoruz. Gazze'de İsrail'in eziyetlerine maruz kalan çocuk, genç, yaşlı yaşam mücadelesi veriyor. İleride filmlere konu olacak İsrail devletinin işlediği bu insanlık suçunu canlı canlı ekranlarımızın başından izlerken, ne kadar isyan etsek az... Bu insanlık dramına ses çıkarmayan, kim olursa olsun vicdansızdır, insanlıktan nasibini almamıştır. Umarım, başta Batı olmak üzere dünya kamuoyu bu katliamları daha fazla görmezden gelmez...