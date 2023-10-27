TUBA KALÇIK

Batı medyasının ikiyüzlülüğüne bir kere daha şahit olduk. İsrail'in Gazze'yi bombalamasını meşru hale getirmek için manipülasyon yapmaktan çekinmeyen bir medya var karşımızda. Hastaneyi bile bombalamaktan çekinmeyen İsrail, kendini dünya kamuoyunda haklı pozisyona getirmek için ortaya attığı yalanları yaymaktan utanç da duymuyor... Yahudi toplumuna soy- kırım yapmış Hitler'in propaganda taktiklerini kullanarak bunu yapıyorlar üstelik... "Yalan ne kadar büyük olursa ve ne kadar çok tekrarlanırsa, insanlar sonunda buna inanacaktır" diyen Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in bu taktiğini bire bir kullanıyor İsrail. Hamas'ın 40 bebeğin kafasını kestiği yalanı buna en iyi örnek. Bu yalan Batı medyasında çok tekrarlanıp, geniş yer aldı. İsrail, bu ve buna benzer o kadar çok yalan söylemde bulunuyor ki...









BBC gibi köklü bir kuruluş bile göz göre göre bu yalanlara çanak tutuyor. 'BBC, İsrail'in savaş suçlarını aklıyor' diyerek Londra'daki genel merkezi önündeki protestolara rağmen tam gaz devam ediyor aklamalarına... Filistin lehine konuşma yapanlara tahammül bile edemeyen bir medya zihniyeti var karşımızda. İngiliz sunucu Piers Morgan'ın programına konuk olan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un başına gelenleri izlemişsinizdir... Sunucu, Youssef'in İsrail'in yalanlarını, Gazze'deki insanlık dramını anlatmasına tahammül bile edemedi. İnsan hakları, özgürlük diye dünyaya akıl veren Batı, ucu İsrail'e dokunan her şeye karşı faşist bir zihniyete bürünüyor. Sadece medyası da böyle değil. Avrupa'da bazı ülkeler, Filistin'i destekleyen gösterilere yasak getirdi. İsrail'i tüm eleştirilerden arındırmak için adeta koruma kalkanı gibi davranan Batı, İsrail aleyhine açıklama yapan sanatçılara bile yasak getiriyor. Fazıl Say örneğin... İsrail'e 'Cani' diyen Say'ın İsviçre'deki konserleri iptal edildi. Yani istiyorlar ki herkes tek ağızdan 'Çok Yaşa İsrail' desin. 'Kral Çıplak' diyenlerin de ağzına bant çekmeye çalışılıyor... İsrail savaş suçu işliyor, bunu vicdanı, adalet duygusu olan herkes görüyor. Tarih Netenyahu'yu 21. yüzyılın savaş suçlusu olarak yazacak. Batı hâlâ başını kuma gömmeye devam etse de gerçekler apaçık ortada...









YAŞASIN CUMHURİYET

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. O kadar büyük bir mutluluk ki buna şahit olmak. Yaşlısıyla genciyle 85 milyon tek yürek aynı coşkuyu hissediyoruz. Büyük bir fedakarlıkla bağımsızlık mücadelesi veren başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimize şükran ve minnet duyuyoruz. Ülkemiz 100 yıl içinde nice başarılara imza attı... Bu topraklardan nice bilim insanı, sanatçı, yazar, düşünür, sporcu çıktı. Gelecek yüzyıllarda daha niceleri çıkacak... Türkiye bugün, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Daha nicelerini de göreceğiz... Daha nice başarılara imza atacağız. Yeter ki birliğimize, ülkemize olan inancımızı koruyalım...