TUBA KALÇIK

Sosyal medya fenomenlerinin yaşam tarzını eleştiren ilk yazımı Şubat 2019'da bu köşede yazmıştım. 'Toplumsal yozlaşmaya su taşıyor', 'Gençlerimize kötü örnekler oluyorlar' dediğimde bazı fenomenler tarafından eleştirilere maruz kalmıştım. Günün sonunda görüyorum ki, az bile söylemişim. Şaşalı hayatlarını toplumun gözüne sokan bu fenomenlerin parayı nasıl kazandıkları tek tek gün yüzüne çıkıyor. Parayı güç gösterisi haline getiren bu fenomen tayfası, kısa yoldan zenginleşen hayatlarını, şov malzemesi haline getirmekle kalmayıp, bunu özendirici şekilde sosyal medya araçlarından topluma pazarladılar. Kazandıkları haksız kazançların vebali bir yana bir de toplumsal ahlaka verdikleri zararın vebali de üstlerinde.







Onları takip eden milyonlarca insanı, ışıltılı hayatlarına özendirmek adına kendi aralarında öyle bir yarışa girdiler ki şaşmamak elde değil... Orasına burasına para takanı da var, kuyumcu dükkanı gibi gezip insanlara altın dağıtanı da... Şarkıcı olup, klip çekeni de... Lüks arabaların yanı sıra uçak alanını da gördük. Sanki görgüsüzlük yarışması yapılıyor da, bunlar da görgüsüzlükte boyut atlamaya çalışıyorlar...









Hastalık seviyesinde şov merakı var çoğunda. Havuza girerken bile 10 kg altın takan var aralarında. Bu nasıl bir kafadır anlamak mümkün değil?

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla birlikte, bu gösterişe biraz ara veren fenomenler olsa da zihniyet hiç değişmiyor. Çalışarak kazanmanın yerine kısa yoldan zengin olmanın simgesi haline gelen bu fenomenler için yolun sonu görünüyor.

Öyle iddialar var ki, insan şaşkınlıktan küçük dilini yutuyor. Soruşturmalar arttıkça kim bilir neler göreceğiz? Umarım böyle fenomenlerin hayatlarına özenenlere ders olur bu yaşananlar. Umarım emeğin, alın terinin, ahlaklı şekilde para kazanmanın ne kadar önemli olduğunu görür gençlerimiz.



ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN!

Fiziksel olarak Atatürk'e benzediği için bunu kazanç kapısı haline getirmek nedir? İnsanların Atatürk'e olan saygı ve sevgisini istismar etmekten başka hiçbir şey değildir bu... Utanmazın, sosyal medyada yayın yaparak para toplaması yetmedi, şimdi de düğünlere katılıp para kazanıyor.

Öyle pişkin ki, bir de ücret tarifesi ile gidiyor etkinliklere...







Veriyorsun parayı, Atatürk'ün mareşal kıyafetine benzer bir kıyafet giyip, masa masa dolaşıp düğündeki davetlilere selam veriyor... Gençlik Marşı eşliğinde salona girmesi ise ayrı bir konu... Neresinden tutsan elinde kalır derler ya işte tam da böyle bir manzara var karşımızda. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yapılan çok büyük bir saygısızlıktır bu. Atatürk'ü reklam malzemesi veya para kapısı haline getirenlere kocaman bir yuh diyorum. Allah sizi ıslah etsin...