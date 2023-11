TUBA KALÇIK

İstiyorlar ki yalanlarına tüm dünya ortak olsun... İstiyorlar ki herkes onların savaş propagandasına ortak olsun... Almışlar Batı dünyasını da yanlarına, katliam yapmaya devam ediyorlar... Ne çocuk tanıyorlar ne bebek ne de yaşlı... İsrail savaş hükümeti o kadar büyük bir zulüm yapıyor ki, bunun vebalini ödeyemezler. Nasıl bu kadar izansız olabilirler diye soracak olursak, cevabı çok açık ortada. Dünyaca ünlü büyük şirketler bile bu suça ortak oluyor, canhıraş bu zulmü savunuyorlar utanmadan, sıkılmadan...







Bir de bunu açık açık yapıyorlar. İsrail karşıtı tavır sergileyenlere ekonomik ambargo dahil tüm yaptırımları uyguluyorlar. İş öyle bir boyuta geldi ki, Filistin paylaşımlarına izin verdiği için Elon Musk'ı bile hedefe koydular. Dünya kamuoyu İsrail'in rezilliklerinden haberdar olmasın diye dijital platformlara sansür uygulayan bir güruhla karşı karşıyayız.







Her seferinde basın özgürlüğü, demokrasi, insan hakları, insan hayatının kutsallığını ağızlarından düşürmeyen Batı dünyası ve avareleri, şimdi pişkince İsrail'in katliamını örtbas etmek için her yolu deniyor. Elon Musk tüm karalama kampanyasına rağmen geri adım atmadı. Para kaybetmeyi de göze alarak, inandığını savunmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Musk'ın bu tavrı umarım diğerlerine de örnek olur. Özellikle de içimizde hala Batı dünyasına toz kondurmayan, Batı sevicilere....



ZAYIFLIK DAYATMASI GERİDE KALIYOR

Bu seneki Kainat Güzellik Yarışması önemli bir değişime imza attı. Güzel beden zayıf olur, güzel kadın eşittir zayıf kadın gibi dayatmaları büyük beden modeli Nepalli Jane Garnett yıktı desek yeridir. Nepalli moden yarışmaya katılarak, "Her kadın olduğu gibi güzeldir" diyerek son noktayı koydu. '90-60-90 devri geride kalıyor' dedirten bir olaydır bu.







Zayıflayacağım diye sağlığını kaybedenlere, hayatını bile kaybedenlere şahit olduk. Başta medya olmak üzere yıllarca kadınları 90- 60-90 bedene hapsedenlerin deyim yerindeyse modası geçiyor. Kilolu diye kadın oyunculara dizilerde yer vermeyen yapımcılara da önemli bir mesajdır bu... Umarım sosyal medyada zayıf görüneceğim diye şekilden şekle giren, zayıflama uğruna sağlığına zarar verenler de ilham alır Nepalli modelden.