TUBA KALÇIK

2024 Yerel Seçimleri için partiler adaylarını açıklamaya başladı. Seçim yarışının daha başındayız ama bazı isimlerin beş yıllık karnesini de hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. 2019'da büyük vaatlerle gelip hayal kırıklığına uğratanlar arasında birinciliği açık ara Ekrem İmamoğlu'na versem abartmış olmam. Kendisi o kadar büyük vaatlerle işbaşına geldi ki... İstanbul'daki kronikleşen sorunları çözeceğini milyonlara inandırmıştı. Ancak başta CHP seçmeni olmak üzere kendisine emanetten oy verenleri bile büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.







Başkanlığı süresince kendisini İstanbul'da bulmak olanaksızdı. Siyasi ikbali için gezmediği şehir kalmadı. Şehirde doğal afet yaşanırken kendisini tatil yaparken buldu İstanbullular. Pişkinlikle "Tatil benim hakkım" dese de, İstanbulluların önümüzdeki seçimde onun bu ilgisizliğine cevap vereceğine inanıyorum. Popülist söylemleri havada uçuşurken, "İmamoğlu'nun sözlerine artık karnımız tok" diyen ciddi bir kitle var İstanbul'da. Beş yıl boyunca İstanbul dışında her yerde gördüğümüz Başkan, bakalım bu seçim sürecinde yine hangi masalları anlatacak seçmene...









'ÇALIŞIP BAŞARMALIYIM' DEDİ

Biliyorsunuz, Sinan Akçıl bana verdiği mülakatta Murat Kurum isminin İstanbul Belediye Başkanlığı için kendisini heyecanlandırdığını söylemişti. AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. Ben de Sinan Akçıl'i arayarak bu konuyu sordum.

"Murat Kurum ismi benim için gençlik, güven ve çalışkanlık kelimelerinin karşılığıdır" diyen Akçıl, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisine Cumhurbaşkanımız tarafından adaylığı tebliğ edildikten sonra sayın Kurum'un yanına gitme fırsatım oldu ve gözleri dolu halde "İstanbul'daki tüm annelerin, tüm babaların, tüm gençliğin ve tüm çocukların geleceği için çalışıp başarmalıyım" dediğini duydum...

Çok özel bir andı, çok sahiciydi... Siyasetin sert tarafından uzak gerçek duygular yaşanıyordu o gün Murat Bey'in ofisinde... Umarım centilmence bir yarış sonucu Murat Kurum 16 milyonun başkanı olur ve en azından kendi adıma daha huzurlu bir uyku uyurum 31 Mart gecesi... İşte o zaman önümüze daha güvenle bakabiliriz... Hayırlısı olsun!"









KADROSU YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

'Kolpaçino 4' filmi bu hafta vizyona giriyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp-oynadığı film, yıldızlar geçidi gibi... Filmde kimler yok ki... İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç yani Türkiye'nin en sevilen isimleri bir araya geldi. Polat Yağcı dışında kolay kolay kimse bu isimleri bir filmde buluşturamazdı. Yağcı farkı diyebiliriz bu başarıya. Filmin galası da Türkiye'nin en kalabalık galası olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Darısı, gişesinin başına...