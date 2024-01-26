TUBA KALÇIK

31 Mart 2024'de yapılacak Yerel Seçimler öncesi partiler, adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti hem büyükşehirlerde hem de ilçeler de iddialı adaylarla seçim startını verdi. Bu adaylardan biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın. Ayaydın, bir dönem CHP'de vekillik yapmış olmasından dolayı muhalif medyanın özellikle bir kısmı tarafından hedefe konuldu. Muhalif medya bildiğimiz hareketlere devam ediyor desek yeridir. Ayaydın'ı, hem bu süreci hem de seçim kampanyasını konuşmak için aradım.

"İsteyen istediğini söyleyip yazabilir, ben Muğla halkına hizmet etmek için aday oldum" diyen Ayaydın sözlerine şöyle devam etti: "Beni eleştirebilirler. Herkese saygım var. Ama doğru olduğuna inandığım yoldan gidiyorum. Muğla'da yaşadığım için bölgenin sıkıntılarını yakından biliyorum."







YILLARDIR ÇALIŞILMAMIŞ

Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti: "Muğla'da belediyecilik açısından büyük sorunlar var. Yollardan trafiğe, imardan çöpe kadar çok her şeyi sorun... Muğla halkı, belediye hizmetlerinden yararlanamıyor. Muğla'da CHP, belediyecilik açısından çok başarısız. Zaten iyi bir belediyecilik hizmeti olsaydı, ben aday olmazdım. 15 senedir hizmete susamış Muğla halkına belediyecilik neymiş göstereceğim. Ben sahalara indim ama CHP hâlâ aday göstermedi. Rakipsiz şekilde sahada çalışıyorum. Halkın sorunlarını dinliyorum, onlarla kucaklaşıyorum. AK Parti'nin belediyecilikte ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de gece gündüz demeden çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Muğla'ya belediye başkan adayı olmam için teklifte bulundu. Bana 'Muğla'da yaşıyorsun, bölgenin sorunlarını çözmek için aday olmanı istiyorum' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ederek aday oldum."







Aydın Ayaydın'a, "Cumhurbaşkanımızla ne kadar zamandır tanışıyorsunuz?" diye sorduğumda ise şunlara söyledi:

"Cumhurbaşkanımız üniversitede okurken ben onun hocasıydım. 1975 yılından beri tanışıyoruz. Belediye Başkanlığı sürecinde de bir araya gelmiştim. Cumhurbaşkanımızla uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Kendisi bana güvendi ve adaylık teklifinde bulundu. Ben de seçimleri kazanıp Muğla'nın belediyecilikte eksik kalan hizmetlerini tamamlamak için çalışacağım. Muğla'nın 13 ilçesinin hiçbirine büyükşehir belediyesinden hizmet gelmemiş. Alt yapı yok, imar planları yapılmamış. İmar planları yapılmadığı için tarlası olan, arsası olan kaçak yapı yapmış. Muğla'nın tüm ilçeleri gecekondu gibi yapılanmış. Halkın sorunlarına kulak tıkayan bir belediye başkanı değil, sorunlarını çözen belediye başkanı olacağım."