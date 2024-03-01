TUBA KALÇIK

Ünlüler dünyası yine bir şiddet haberiyle sarsıldı. Piyanist İklim Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında kendi sosyal medya hesabından çok ciddi iddialarda bulundu. Tamkan, eylül ayında ayrıldığı oyuncu sevgilisi Fırat Tanış tarafından şiddet, tehdit, ısrarlı takibe maruz kaldığını açıklayarak, içinde bulunduğu duruma isyan etti. Hem ruh hem de beden sağlığının bundan olumsuz etkilendiğini belirterek olayı yargıya taşıdığını duyurdu. Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını ve şiddetin zincirinin sessiz bir halkası olmayacağını açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü desek yeridir.











'SUSMAK ÇÖZÜM DEĞİL'

İklim Tamkan'a sosyal medyadan birçok destek mesajı geldi. İlk destek mesajını verenler arasında ise Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars vardı. Ben de bunun üzerine Tamkan'ın yakın arkadaşı olan Özge Mumcu Aybars'ı aradım. Kendisi Tamkan'ın yaşadığı taciz ve şiddet sarmalının tanığı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İklim'in arkasındayım. Bu yaşananlara sadece ben de değil, İklim'in yakın çevresi de şahit. Bir kadın olarak onu destekliyorum." Sosyal medyada Tamkan'ın bu kadar zaman neden uzaklaştırma kararı almadığı sorusu da gündeme geldi. Bu soruyu Özge Mumcu Aybars'a sorduğumda ise şunları söyledi:









"Fırat Tanış, aylardır taciz ediyordu, tacizleri bitmeyince İklim avukatını devreye soktu. Ne yaşadığını biz yakından biliyoruz." Tamkan'ın bir diğer yakın arkadaşı piyanist Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından Tamkan'ın açıklamasını paylaşarak destek mesajı yayınladı.

Dağıstan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Keşke dostlarımın sadece mutluluğuna tanık olabilsem... Maalesef uğradığı zorbalığa şahit olmanın üzüntüsündeyim.

Susmayı çözüm zannedenlerden olmadık, olmayacağız. Adaletli olmak bunu gerektirir çünkü." Oyuncu Gonca Vuslateri de İklim Tamkan'a destek veren isimler arasındaydı.

Vuslateri'nin sosyal medyasından yaptığı açıklama ise şöyle: "Defterin sayfalarını aralardım da... Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz 'görülüyor' hissi... Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem! Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur." Vuslateri'nin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu desek yeridir. Biliyorsunuz, Vuslateri sözünü esirgemeyen, dobra kişiliğiyle bilinir. Bu açıklaması üzerine İbo Show'a katıldığı hatırlatılarak, eleştirildi. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, bir kadın oyuncu başka bir kadının acısını paylaştığını anlatan bir açıklama yapıyor, ki bu çok normal ve insani bir tavır. Bunu desteklersin ya da desteklemezsin ama konuyu bambaşka bir mecraya çekmek nedir? İbo Show'a katılanlar kadına şiddet olaylarına tepki gösteremez diye bir kural mı var? Ya da oraya katılanlar kadına şiddeti onaylıyor mu diyeceğiz? Eğer böyleyse, sanatçıların büyük bir bölümü kadına şiddeti destekliyor gibi bir sonuç çıkar ki bu saçma... Çünkü İbo Show'a bugüne kadar sanatçıların birçoğu katıldı. En ünlüsünden daha az popülerine kadar. Bu kadar sağlıksız bir bakış açısıyla Vuslateri'yi Tamkan paylaşımı yüzünden eleştirmek kusura bakmayın ama çok absürt bir durum.

Ne diyeyim Allah akıl versin...