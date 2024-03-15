TUBA KALÇIK

Ünlü isimlerin cenazelerinde fotoğraf çekme ayıbı hız kesmeden devam ediyor. Cenazeye acıyı paylaşmak için değil de sosyal medyada paylaşım yapmak için gidilmesi alışkanlık haline geldi desek yeridir. O kadar çok örnek var ki bununla ilgili... İşte en sonuncusunu da usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde yaşandı. Cenaze törenine katılan Şener Şen kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. Şen, sonuna kadar haklı bu tepkisinde. Acının paylaşıldığı, duaların edildiği bir törende, Şen'le fotoğraf çektirmek için teklifte bulunmak bile büyük bir ayıp. Şen'in bu durum karşısında çileden çıkması da çok normal. Bu tarz görüntülerle o kadar sık karşılaşmaya başladık ki... Ölen kişi ünlü mü?









Gidelim cenazesine, oraya katılanlarla iki kare fotoğraf çektiririz diyen bir güruhla karşı karşıyayız. Tabutun önünde gülerek selfie çektirenler de var, ünlülerle sanki eğlence mekanındaymış gibi poz verenler de.. Civan Canova'nın cenazesinde de bu tipler basına konu olmuştu.

Ölenlerin yakınlarına karşı en ufak bir saygı duymadan, pişkince törenlere katılıp fotoğraf yarışına girmek nedir? Bu kadarı da olmaz diyoruz ama her seferinde çıta biraz daha yükseliyor maalesef... Bunları gördükçe 'Biz nasıl bu hale geldik?' demeden edemiyorum. Böyle yapacaksan gitmeyin kardeşim kimsenin cenazesine... Ne ölüye ne de diriye saygınız var, yazıklar olsun...



UTANMAZ DEMEK HAFİF KALIR

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dünyaca ünlü isimler de dikkat çekmeye devam ediyor. İsrail'in insanlık zulmüne karşı dünyada da protestolar yükselirken, herkesin yakından takip ettiği Oscar Töreni'nde de Hollywood oyuncuları kırmızı broşlarıyla bu duruma dikkat çekti. Oscar Töreni'ne damga vuran bu mesajın dünya basınında da geniş yer alması bence son derece önemli. İsrail istediği kadar uluslararası alanda algı yaratmaya çalışsın, yaptığı katliam ortada...







Ve vicdanlı insanlar buna sessiz kalmıyor. Oscar Töreni ise bunu açıkça dünyaya gösterdi. Tabii bir de vicdansız ve insanlıktan nasibini alamamış olanlar var. Bunlardan biri de Corrinne Rey. Fransa'nın sol gazetesi olarak görülen Liberation'da yayınlanan karikatürde Gazze halkının yaşadığı dramla dalga geçiyor... Hem de bunu ramazanın birinci günü yayınladığı 'Gazze'de Ramazan: Bir Aylık Oruç Başladı' başlığıyla veriyor. Utanmaz demek hafif kalır...







Sözüm ona Fransa'nın solcu gazetesindeki bu karikatür düpedüz faşist ve nefret tohumları barındırıyor. Gazetenin sahibi İsrailli milyarder Patrick Drahi olunca, tek ideoloji kalıyor geriye; İsrail'in politikalarını savunmak. Bundan dolayı da Gazze halkının onurunu ayaklar altına almaktan hiç çekinmemiş Rey. Sahibine göre hareket eden bu insanlıktan nasibini almamış tipler, tarihin çöplüğünde hak ettikleri yeri alacaklar. Bu yaptıklarını utanç vesikası olarak boyunlarında taşıyacak Rey ve benzerleri... İsrail'in tüm baskısına rağmen Gazze halkı için sesini yükseltenler ise asla unutulmayacak...