TUBA KALÇIK

Bazı insanlar vardır, ilk tanıştığınız andan itibaren çok seversiniz, frekansınız tutar. İşte bu isimlerden biri benim için Gonca Vuslateri. Onunla ilk kez röportaj vesilesiyle tanışmıştım. Hem söyleşi sırasında hem de sonrasında aynı içtenlikle ve samimiyetle yaklaştı bana. Gonca yetenekli bir oyuncu olmanın yanı sıra duruşuyla da topluma rol model olan isimlerden biri. İşte en son İklim Tam- kan-Fırat Tanış olayında, birçok isim sessiz kalırken, Tamkan'a destek oldu. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde de anne adayı olarak çok güzel bir konuşma yapmıştı. Bebeğini kucağına almaya az bir zaman kaldı Gonca'nın. Bunun heyecanını yaşarken, hayat arkadaşım dediği Levent Bey'le çarşamba günü İstanbul'da nikah masasına oturdu. Ona ve eşine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir anne olacağına eminim. Gonca'yı kutlamak için aradığımda ise şunları söyledi:









"Hayatımızın en mutlu günlerinden biri. Merakla ve sabırla beklediğimiz bu güzel günlerde 'aile' olmaya karar vererek resmi olarak da "Biz hazırız" dedik. Çok mutluyuz. Aile kavramını kendi içimizde yaşıyoruz. Birbirimize olan manevi desteğin artık büyük bir tanığı var. Yaşamımda ilk kez içimdeki çocuk ve Levent'e bakınca "Artık hayatıma aldığın bu iki insanla sonsuza kadar bağım var" dedim. Bu duygunun bir insana, bir kadına verdiği tarifsiz mutluluğu herkes yaşasın dilerim."



TÜRKİYE ELİNDEKİ GÜCÜN FARKINDA OLMALI

Türk dizileri yurt dışında çok büyük bir ilgiyle izleniyor. Türk oyuncular dizilerin satıldığı ülkelerde dünya starı gibi karşılanıyor. Bu bile Türk dizi sektörünün geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli. Geçtiğimiz gün GÜ- NAYDIN'a da manşet olan, ATV'nin dizisi 'Kurtuluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Rusya'da gördüğü ilgi de bu dediğimi doğrular nitelikte. Elimizde bu kadar önemli bir avantaj varken, bunu iyi değerlendirmeliyiz.







Dizilerimizin ve oyuncularımızın uluslararası alanda elde ettiği bu başarıyı, Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtabilmek için kullanmalıyız. Özellikle, son yıllarda yurt dışında Türkiye'ye yönelik belli çevreler tarafından yürütülen karalama kampanyasını boşa çıkarmanın da önemli bir aracı olabilir. Amerika sinemanın, dizilerin gücünü en erken keşfeden ülke. Yıllarca beyazperde üzerinden dünyayı etkisi altına aldığını artık herkes kabul ediyor. Dizilerimizin, oyuncularımızın starlaştığı bu dönemde etkili hamlelerle Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmemiz ve ülkemizin imajını doğru biçimde yönetmemiz bence hiç de zor değil. Yeter ki, elimizdeki bu gücün farkında olalım.