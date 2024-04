Ferdi Baba gibi güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutluluk

İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ve annesi Necla Nazır ile GÜNAYDIN’a konuştu. Tayfur, “Elimizdeki telefonlarla robot gibi olduk. Muhabbet etmeyi unuttuk. Bayramlar benim için muhabbeti ifade ediyor” dedi. Aydın ise Ferdi Tayfur’un damadı olmasıyla ilgili “Böyle güzel bir adamın kızıyla evli olmak büyük mutluluk. Ferdi Baba da benim gibi ailenin her şey olduğuna inanıyor” diye konuştu

Ünlü sanatçı Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı Muhammet Aydın, bayrama özel bir röportaj verdi. 7 aylık hamile olan Tuğçe Tayfur ve eşi, eski bayramları, tanışma hikayelerini, annelik-babalık heyecanını anlattı. Necla Nazır ise "Dünyanın en güzel duygusu kalabalık aile olabilmek" dedi.

Aile olmak sizin için ne ifade ediyor?

Tuğçe Tayfur: Aile olmak sorumluluğu ifade ediyor, ama aynı zamanda da sevdiğiniz kişilerle bir arada olabilmek insana ayrı bir güç veriyor.

Muhammet Aydın: Aile her şeydir. Benim için ailenin tanımı üzüntüsüyle hüzünlenebileceğin, sevinciyle sevinebileceğin kişilerle bir arada olmak, sen değil biz olabilmek.

Aileye yeni bir üye katılıyor. Neler hissediyorsunuz?

T.T.: Aşırı heyecanlıyım. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bebek kokusunu çok özledim. Minik eller, çakmak çakmak gözlerle bir an önce buluşmak istiyorum ve onu çok merak ediyorum. 7. ayımızdayız. Bekliyoruz hasretle.

M.A.: Bebeğin Allah tarafından kutsal bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda bence zorlu yaşadığımız süreçlerden sonra mükafat olarak nitelendirdiğim bir hediye. Babası dört gözle bekliyor minik Tuğçe'yi.

Muhammet Bey nasıl bir eş?

T.T.: Muhammet tam bir aile babası. "Önce ailem önce evlatlar önce eşim, sonra ben" diyen bir adam. Hayatımda karşılaştığım en vicdanlı ve merhametli insanlardan biri. Benim eşim ama aslında en yakın arkadaşım da o. Her şeyi konuşabiliyorum onunla. Çok iyi bir sırdaş.

M.A.: Tuğçe ticaret, sanat ve ev hayatında da çok başarılı, içten, samimi ve ailesine bağlı çok efendi bir kadın, bayılıyorum ona. Tuğçe'nin gerek iş kadını hallerine gerek evdeki anne ve eş profiline baktığımda Tuğçe gerçekten çok özel bir kadın, çok temiz kalpli biri... İçimde öylesine büyük ki, kızımızın adını bile bu yüzden Tuğçe koydum.







EŞİM ÇOK BÜYÜK ŞANSIM

Tuğçe Hanım müzik dışında yeni bir işe başladınız. Bize biraz anlatır mısınız?

T.T.: Evet, yeni bir iş yeni bir çevre. Aslında sahne aldığım dönemlerde de modadan uzak değildim. Çünkü o sırada okuyordum da. Eşimin tekstil sektöründe olması da benim çok büyük şansım oldu. Tuğçe Tayfur store olarak her zaman söylediğimiz bir söz var; güçlü bir duruş güçlü bir imajla başlar. Bazen sevdiğim parçalar buluyorum, bazen kendim tasarlıyorum. Bayilik de veriyoruz, giderek büyüyoruz. Aslında yine sanatın bir dalındayım. Eğlenceli bir iş gibi gözükse de aslında hizmet sektörünün her dalı zor. Ben tabii genelde tasarlayan taraftayım. İş nasıl yürüyor diye sorsan vallahi bilmiyorum. Muhammet bu konuda arkamızdaki dağ açıkçası.



BAYRAM MUHABBET DEMEK

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

T.T.: Bayram benim için muhabbeti ifade ediyor. Şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki, elimizde telefonlarla robot gibiyiz. Muhabbet etmeyi unutuyoruz. Bayram olunca en azından ziyaretler sohbetler artıyor. Bayramın özeti benim için, güzel yemekler, şekerler, çikolatalar büyük sofralar, bol kahkahalar anlayacağınız...

M.A.: Bayram benim için, birliği beraberliği, aile olabilmeyi, aile bağlarını onarmayı ve sevdiklerimizle bir arada olabilmeyi ifade ediyor. Biz bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Ferdi Tayfur gibi bir ismin damadı olmak sizi nasıl etkiledi?

Çok güzel cici yönleri de var, zorlayıcı yönleri de ama gurur verici bir duygu, evlatlarımın hem kendi babam Hacı Ahmet Bey'in hem Ferdi Bey gibi asil bireylerin torunları olması. Beni Ferdi babanın damadı olmak çok mutlu ediyor ama tabii çok ciddi bir sorumluluk. Gerek siyasi bağlantılarım gerek ticari bağlantılarımla buna defalarca denk gelip deneyimledim. İnsanlar beni araştırdıklarında "Aa Ferdi babanın damadısın" diyor. Tabii ki mutlu ediyor bunu söylemeleri ama beklentileri o zaman bir hayli fazlalaşıyor... Ama genel tabir ile böylesine güzel bir adamın kızıyla evli olmak mutlu ediyor beni. Ortak benimsediğimiz sözlerimiz var, o da söylermiş hep "Aile her şeydir" diye. Ben de bu sözü çok kullanıyorum, eşim de bazen kişiliklerimizi benzetir değerli büyüğümüzle...







TUĞÇE LİNA BİZİM ÖNCELİĞİMİZ

Müziği bıraktınız mı?

Müziği bırakmadım. Müziği bırakamam. O zaman ruhum çekilir herhalde. Ben şarkı söylemeden duramam. Bu illa gece mekanlarında sahne almak anlamına gelmiyor. Şimdi heyecanla beklediğimiz kızımız Tuğçe Lina bizim önceliğimiz. O doğduktan sonra aklımda birkaç proje var yapmak istediğim. Belki yine bir arşivlik albüm yapabilirim. Takipçilerimin beni özlediğini biliyorum ve onların beni beklediklerini de biliyorum. Güzel bir projeyle inşallah bu hasreti sonlandıracağım.



ÇOCUKLARIMIN BAYRAM COŞKUSUNU ÖĞRENMESİNİ İSTİYORUM

Çocukluğunuzdaki bayramlar nasıldı? Biraz anlatır mısınız?

T.T.: Çocukluğumun bayramlarında daha derli toplu bir düzen vardı sanırım. Emirgan'daki evimiz aile apartmanıydı, o yüzden kuzenler yeğenler hep birlikteydik. Şimdi her birimiz bir yerlere savrulduk. Daha çekirdek ailelere dönüştük. Valla ben yine heyecan duyuyorum bayram geldiğinde. Çünkü oğlum Efe'ciğimin de, kızım Tuğçe Lina'nın da bu coşkuyu öğrenmesini istiyorum. Bayram olunca annelerimiz bize ne öğrettiyse ben de çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum. Eskiden tabii komşular dolaşılırdı. Şimdi komşu çocuğa bir şey yapar mı? İyi mi kötü mü hırlı mı hırsız mı diye düşünmekten çocuklarımızı gönderemiyoruz. Ama şekerlerimiz çikolatalarımız evimizde hazır, gelen olursa hazırlıklıyız tabii.

M.A.: Çocukluğumdaki bayramlar samimiyet içinde geçerdi. Aile bağlarımız kuvvetlidir. Kalabalık kahvaltı sofraları kurulurdu. Babam hem memleketimizde hem yakın çevremizde hem de aile genelimizde çok sevilen saygı duyulan bir adam. Haliyle bayramlarda çok fazla misafir olurdu ve bu beni çok mutlu ederdi. Kalabalık aileyi ben de çok seviyorum, bayramlar çocukluğumuzda çok özel ve güzeldi, maalesef şimdi bayramlarda o hazzı alamıyorum.







AŞK OLMADAN YUVA OLMAZ

Evlilik kararını çok hızlı aldınız. İlk görüşte aşk mı?

T.T.: Aslında Muhammet'le biz iş için görüşmeye başlamıştık ama kendisi benim zor dönemimde yanımda oldu ve çok destek verdi. O sıralarda Allah'ın bir bildiği var sanırım diye düşünmeye başladım ve Allah gerçekten ilmek ilmek işledi bizim ailemizi. Aşk olmadan yuva olmaz benim için, kocacığım da sağ olsun bana karşı olan duygularını çok iyi hissettiriyor. Tabii 30'lu yaşlardayız artık. Sevgi, saygı ve arkadaş olabilmek çok daha önemli bu saatten sonra. Allah yuvamızın dinamiğini hep korusun evlatlarımızla birlikte.

M.A.: Tuğçe ilk tanıştığım zamanla hâlâ aynı. Garip bir şekilde masumiyetini içime ilmek ilmek işleyen bir kadın. Tanıştığımızda aslında ticaret yapacaktık ama öyle badireler öyle zorluklarla karşılaştım ki, aslında hiçbir şekilde konunun muhatabı ben değilken konunun kahramanı oluverdim. Tuğçe hep yanı başımdaydı ve aşık olduğumun farkına vardığımda zaten nikah masasındaydık. İyi ki de oturmuşuz, iyi ki şimdi Tuğçe Aydın.



NECLA NAZIR

BAYRAMLAR BENİM İÇİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ İFADE EDİYOR

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

Her şeyden önce herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah memleketimizi bütün musibetlerden korusun. Çocukluğumun bayramlarını unutamıyorum ve çok özlüyorum. Şimdiki bayramlar maalesef tatil olarak değerlendiriliyor. Bayramlar benim için birlik ve beraberliği ifade ediyor.

Aileniz büyüyor neler hissediyorsunuz?

Dünyanın en güzel duygusu kalabalık bir aile olabilmek. O ailenin içinde sağlıklı mutlu çocuklar yetiştirebilmek. Ben de bu konuda çok şanslıyım. Hayatımda tek arzu ettiğim şey kalabalık bir aile olabilmekti, çok şükür büyüyoruz.