TUBA KALÇIK

Filmlere konu olabilecek bir hayat onlarınki... Türkiye günlerdir anneleri tarafından terk edilmiş 4 kadının hikayesini konuşuyor. Duygu Nebioğlu'nun medyaya yaptığı açıklamalarla öğrendik bu dram dolu hikayeyi. Bu kadınların annelerini bulma mücadelesini de babalarını tespit etmek için mahkeme süreçlerine de hepimiz şahit oluyoruz. Müge Anlı anneleri Suphiye Orancı'ya birçok defa çağrı yapmasına rağmen Orancı kapı duvar! Orancı, kızlarını ısrarla görmezden geliyor. Aslında konuşsa her şey bir bir ortaya çıkacak.









Dilara'nın da, ikizlerden Sevgi'nin de babalık davası sürecinde kızları yalnız bırakmaması gerekir. Kendisi ortada yok ama Orancı hakkında özellikle sosyal medyada çok çirkin ifadeler kullananlar var. Geçtiğimiz günlerde Duygu annesi hakkında yapılan bu yorumlara isyan etti. Sosyal medyada Orancı'nın hırsızlığından tutun da ahlaki çöküntü içinde olduğuna kadar yazılıp, çizildi. Orancı geçmişte neler yapmıştır? Onu bilemem ama ne olursa olsun 4 kadını annesi üzerinden karalamaya, itibarsızlaştırmaya çalışmak bence tam bir vicdansızlıktır.







Kimse doğarken annesini ya da babasını seçemiyor. Kaldı ki bebekken anneleri tarafından terk edilmiş, biyolojik babalarını da bulmaya çalışan bu kadınlara böyle davranmak ne insanlığa ne de ahlaka sığar. Hiç kimsenin de bu dört kadını anneleri üzerinden toplum nezdinde damgalamaya da yargılamaya da hakkı yok. Her insanın en doğal hakkıdır ebeveynlerini bilmek. Bilmiyorsa da bunu öğrenmek için mücadele etmesi kadar olağan bir şey yok... Bunu bulma mücadelesinde olan Nebioğlu ve kardeşlerinin de bu çabasına çelme takmak yerine destek olmak gerekiyor. Müge Anlı'nın da söylediği gibi Duygu'nun tüm çabası ailesini bir araya getirmek. Umarım Duygu bu hayalini gerçekleştirir.









PAYLAŞIM İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde buradan TikTok'tu eleştiren bir yazı yazmıştım. Yazıda 8 yaşında dans eden kız çocuğunun hediye karşılığında dansöz kıyafeti giyip, dans edeceğini söyleyen paylaşımdan bahsetmiştim. 8 yaşında bir çocuğun ancak ailesinin yönlendirmesiyle bu paylaşımı yapabileceğini belirterek, Aile Bakanlığı'na seslenmiştim. Aile Bakanlığı'ndan öğrendiğim göre, Bakanlık bu paylaşımla ilgili hemen harekete geçmiş. Ancak paylaşım yurt dışı kaynaklı olduğu için aileye yönelik bir yaptırımda bulunamamış. Ne diyelim, umarım bir daha böyle paylaşımlarla karşılaşmayız.