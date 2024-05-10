TUBA KALÇIK

Türkiye'nin en önemli seslerinden Selda Bağcan büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Daha çok insana yardım etmek için vakıf kurma arzusunu yıllardır dile getiriyordu usta sanatçı. Bu hafta hayali olan vakfının yasal işlemleri tamamlandı. Ben de bu vesileyle Selda Bağcan'ı aradım...

7 Mayıs'ta iznin çıktığını ve yasal olarak vakfın kurulduğunu söyleyen Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:

"O kadar çok istediğim bir şeydi ki. Büyük bir mutluluk benim için. Uzun süre parasızlık çektim, konserlerimden hiç para kazanamadım. Zaten kendime zor yetiyordu kazandığım para, insanlara yardım edemiyordum. Bunun da acısını çok çektim. Ne zaman ki popçular konserlerinden yüksek ücret almaya başladı, ben de daha yüksek ücret almaya başladım. Onlar milyonlar alırken ben anca yüzbinler alıyorum hâlâ tabii. Ama olsun. Şükür ki insanlara yardım edebilecek kadar kazanıyorum.









'TARKAN SEN DE VAKIF KUR'

Vakıf kurmadan önce de başlamıştım yardım etmeye ama şimdi vakıf üzerinden yardım edeceğim. İnsanların parasız yemek yiyebileceği aşevleri kurmak istiyorum. Aşevinden artan yemekleri de barınaklara vermek istiyorum. Vakıf kurarak artık çok daha fazla insana yardım eli uzatacağım. Sanatçılara çağrıda bulunmak istiyorum, ben kazandığım bir lokma parayla bile insanlara yardım edebilmek için vakıf kurdum. Özellikle çok para kazanan sanatçılarımıza sesleniyorum. Ben belki sizin kazandığınız paranın yüzde birini kazanıyorum ama vakıf kurdum. Sanatçılar her zaman yaşadığı halka yönelik duyarlı insanlardır. Onlar da benim gibi daha çok insana ulaşabilmek için vakıf kursun. Yardım edememenin vicdani rahatsızlıkları vardır diye düşünüyorum yani vicdanlarının rahat etmesi için lütfen vakıf kursunlar. Çok kazanan sanatçılarımız var, mesela Tarkan mutlaka vakıf kurmalı. O hem çok sevilen hem de çok kazanan bir sanatçı. Tarkan'a sesleniyorum; lütfen vakıf kur.

Depremde insanların o hallerini görünce mutlaka vakıf hayalimi hayata geçirmeliyim dedim ve süreci hızlandırdım. Ben bu dünyadan gidince de Selda Bağcan Vakfı yaşayacak. Tüm mal varlığımı da bu vakfa bırakacağım. Plaklarım, fotoğraflarım gibi kişisel eşyalarım için de müze kuruyorum, orada sergileyeceğim. Vakıftan sonra bunu hayata geçireceğim. Biz çok yardımsever bir halkız. Sanatçılarımız da öyle. İnanıyorum ki, vakıf kurmam diğer sanatçı arkadaşlarımıza da örnek olacak. Umarım daha çok sanatçı arkadaşım vakıf yoluyla halkımıza yardım eder."