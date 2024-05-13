Son dakika haberi: Pep Guardiola'dan katil İsrail'e tepki! "Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in aylardır Filistin halkına karşı uyguladığı insanlık zulmüne geçmişte olduğu gibi yine sessiz kalmadı.

Her şeyin yanı başlarında olduğunun altını çizen İspanyol teknik adam, "Dünyada olanlara bakın, biz burada hiçbir şey yapmadan oturuyoruz. Bir gün buraya da gelecek bu olanlar, biliyorsunuz değil mi? Dünya adaletsizliklerle dolu.

Herkes kendi evini ve kendi çıkarlarını düşünüyor, komşusunu değil" şeklinde tepki gösterdi. Deneyimli çalıştırıcının kızı Maria Guardiola da Filistin'e verdiği destekle biliniyor.