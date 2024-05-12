Haberler Yaşam Haberleri Her evladın kokusu ayrı güzel
Giriş Tarihi: 13.5.2024

Her evladın kokusu ayrı güzel

Halime Nuray Bağrıaçık, Hatay’da depremde yıkılan evinde kızları Selma Nur ve İnci’yi kaybetti. Kendisinin bir kolunu hayatta kalan kızı İrem’in de bir bacağı kurtarılamadı. Anne Bağrıaçık: Gözüm hep kaybettiğim evlatlarımı arıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Her evladın kokusu ayrı güzel
Halime Nuray Bağrıaçık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay'ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesindeki evinde yakalandı. Bağrıaçık 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci enkazda can verdi. Halime Nuray ilk gün kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annenin sol kolu kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı. Genç anne, tüm zorluklara rağmen ayağa kalkarak kızı İrem ile kendisine yeni bir hayat kurdu. Bugün ise Halime Nuray için en acı günlerden bir tanesi.




'BU ACININ TARİFİ YOK'
Çünkü Anneler Günü'nde canından çok sevdiği iki kızı yine yanında değil. Bu günün kendisi için bir önemi olmadığını belirten Halime Nuray, "Bunun bir tarifi yok. Anneler günü bir anneye nasıl geçer bilmiyorum. Evlatlarını kaybetmiş bir anne olarak hiçbir anlamı yok. Öyle hevesli bir halde değilim. İnsanın zoruna gidiyor, gözüm onları arıyor. En büyük acı evlat acısıymış, biz bunu tattık. Allah kimsenin başına vermesin. Herkes, bir tane evladın var ona sarıl diyor. Bende onu yapıyorum ama her evladın kokusu, gülüşü, hissi ayrı bir güzeldi. 6 Şubat'tan önce bugünün benim için önemi vardı ama artık yok" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Her evladın kokusu ayrı güzel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA