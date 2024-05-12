Her evladın kokusu ayrı güzel

Halime Nuray Bağrıaçık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlere Hatay'ın Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesindeki evinde yakalandı. Bağrıaçık 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci enkazda can verdi. Halime Nuray ilk gün kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annenin sol kolu kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı. Genç anne, tüm zorluklara rağmen ayağa kalkarak kızı İrem ile kendisine yeni bir hayat kurdu. Bugün ise Halime Nuray için en acı günlerden bir tanesi.Çünkü Anneler Günü'nde canından çok sevdiği iki kızı yine yanında değil. Bu günün kendisi için bir önemi olmadığını belirten Halime Nuray, "Bunun bir tarifi yok. Anneler günü bir anneye nasıl geçer bilmiyorum. Evlatlarını kaybetmiş bir anne olarak hiçbir anlamı yok. Öyle hevesli bir halde değilim. İnsanın zoruna gidiyor, gözüm onları arıyor. En büyük acı evlat acısıymış, biz bunu tattık. Allah kimsenin başına vermesin. Herkes, bir tane evladın var ona sarıl diyor. Bende onu yapıyorum ama her evladın kokusu, gülüşü, hissi ayrı bir güzeldi. 6 Şubat'tan önce bugünün benim için önemi vardı ama artık yok" dedi.