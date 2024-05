Okan Buruk’tan derbi sözleri: Tek isteğimiz kazanmak

Buruk, ligin 36. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başlamadıklarını, ilk yarının da istedikleri gibi geçmediğini aktaran Buruk, "İlk yarı rakip kaleye gittiğimiz pozisyonlar oldu ama üretken değildik. Rakibimiz, çok net pozisyonlar vermesek bile kalemize geldi. Markao'ya atılan toplarda iyi savunma yapamadık. Maçın sonunda attığımız 3 gol ve 25 şuta, gol beklentisine, ceza sahasında topla buluşmamıza ve yüzde 65'lik topa sahip olmamıza bakınca, iyi oynamış gibi gözüksek de iyi oynamadık. Bundan önceki haftaların gerisinde kaldık. Daha iyisini yapabilirdik. İkinci yarı daha üretkendik. Rakibi daha az kalemize getirdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Fatih Karagümrük'ün hakkını vermem gerekiyor. Geride savunsalar da hücumda kaliteli işler yaptılar. Maçın genelinde kanatlardan bizi zorladılar. Güzel bir maç oldu. Kazanarak bitirdik. Berkan'ın maçı kazandıran golü atmasına çok sevindim. Barış da hücum anlamında önemli işler yaptı." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, son 2 sezondaki başarılarda büyük pay sahibi olan Galatasaraş Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yeni dönemde devam etmeyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sezon veya seçimle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Oyuncularımla sadece şampiyonluğa odaklandık. Devam eden çok güzel bir ortam var. Bunun sürmesini istiyoruz. Ancak şu ana kadar Erden Bey ile bir şey konuşmadık. Başkanımız, yönetim kurulumuz hep yanımızda. Biz sadece futbola ve sahaya odaklandık. Diğer taraf da bizim işimiz değil. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için maçlara çok iyi hazırlanıp, konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"TEK İSTEĞİMİZ VE AMACIMIZ FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAZANMAK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 37. haftasında yapacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Beraberlik şampiyonluğu getirecek ancak tek isteğimiz ve amacımız kazanmak." dedi.

Son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdiklerinin ve alacakları 1 puanın kendilerini şampiyon yapacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Biz Galatasarayız. Kendi sahamızda oynadığımız her maça kazanmak için çıkarız. Haftaya da kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bize şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz ve amacımız kazanmak. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. İki takım arasında 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Bunu sürdürmek isteyecekler. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Geçen sezon 3-0'lık bir galibiyet almıştık. Şimdiki amacımız da derbiyi galip tamamlamak." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ VE KARAKTERLİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

Okan Buruk, takımından memnun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli ve karakterli oyunculara sahibiz. Galatasaray bir his takımıdır. Sahip olduğu oyuncular da buna layık ve uygun isimlerdir. Böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutluyum. Biz onlara her türlü saygıyı gösteriyoruz. Onların gelişimi, takımın kazanması için her şeyi yapıyoruz. Tecrübeli oyuncular da birçok konuda bizim en büyük yardımcılarımız. Maç bitince oynayan, oynamayan hep birlikte seviniyor. Bu durum, Galatasaray'ın ne kadar güzel bir ortamda olduğunu, Florya'da mutlu ve işine odaklanmış insanlar bulunduğunu gösteriyor. Şampiyonluk ve başarı her zaman olur ama bu kadar düzgün karakterli oyuncularla çalışmak ayrıca mutluluk veriyor."

Yeni sezon için kadronun korunmasını isteyen Okan Buruk, "Barış (Alper Yılmaz) performansını artırarak ilerliyor. Bunu da hak ediyor. Çok çalışıyor. Aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu da çok çalışıyor. Oyuncularımız ekstra çalışmaları sürekli yapıyor. Bu başarıları hak ediyorlar. Bütün oyuncuların kalmasını istiyorum. Çok fazla değişiklik adaptasyon için zaman alıyor. Niyetimiz bu takımın büyük bölümüyle devam etmek. Barış da bunlardan biri. Barış, birçok pozisyonda oynayabiliyor. Her rolü oynayabilen bir oyuncu bulmak çok zor. Barış, Berkan ve Kaan, bu sezon bizim için jokerler oldu." şeklinde görüş belirtti.

Berkan'ın sezon başında Genoa'ya kiralık gidip, ara transferde döndüğünü hatırlatan Buruk, "Berkan çok çalışıyor. Takımın fiziksel olarak düştüğü zamanlarda onun ayağa kaldıran bir dinamizmi var. Top hem bizdeyken hem de rakipteyken iyi işler yapıyor. Bugün bir ortasında isabet olmayınca tribünden ses çıktı. Ancak golü attıktan sonra maçın kahramanı oldu. Berkan'a zaman zaman hak ettiği payı vermiyoruz. O her zaman iyi niyetli, oyunun içinde. Geçen sezon da bize şampiyonluk yolunda büyük destek vermişti. Sonra kendi isteğiyle yurt dışına gitti. Giderken kendisine kapımızın açık olduğunu söylemiştik. Yeniden döndü. Şu anda da takıma hizmet ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.