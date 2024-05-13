GÜRCAN BİLGİÇ

Maç başlamadan önce yedeklerle birlikte tüm takımın ve teknik heyetin sahanın ortasına gelip, omuz omuza vermesi aslında maçın mesajı... Skor 3-0'ken yönetim protestosu yapanların haberi gelmişti muhtemelen önceden. Kadıköy'e gelenlere, "Biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" mesajını vermek istediler. Dzeko kulübede, Batshuayi sahada... Konya beraberliğinin mimarı ile Beşiktaş derbisinin golcüsü arasında seçim yaptı İsmail Kartal. Yine attı Belçikalı. Kilidi açtı. Djiku "Altı" oynadı. Çok da iyi oynadı. Tandemi bozmak pahasına bu kararı aldıysa İsmail Kartal, Krunic iyice düşünmeli "Ben ne yaptım?" diye... Gol atması önemli elbette. Ama daha iyisi, Fred'i serbest bırakması, direkt paslara yönelmesi... İsmail'e de mesaj bu, çabuk oyna, basit oyna"... Sahadakinin dışında kulaklar Olimpiyat'taki maçtaydı. Karagümrük'ün golleri ile heyecan arttı tribünlerde. Fakat goller arasındaki geçiş önemli; Galatasaray öndeyken protesto vardı. Yaklaşan kongre, Ali Koç'un aday olduğunu açıklaması, Aziz Yıldırım'ın adaylığının beklenmesi, Fenerbahçe'den vazgeçirmiş bazılarını.

Halbuki "Racon", derbi öncesinde takımın etrafında olmayı gerektirir. Şampiyonluk elbette önemli ama derbi de "değerli"... Galatasaray deplasmanı öncesinde oyuncuları bu maça motive etmesi gereken tribünler, seçim kaygısına düşüp, taraf seçmişler... O yüzden istikrarı bulamıyorlar aslında. Fenerbahçe'nin "Şemsiye" olduğunu unutuyorlar, Ali Koç'un veya Aziz Yıldırım'ın taraftarı oluyorlar.