GÜRCAN BİLGİÇ

Artık son 4 hafta... Fenerbahçe, pazartesi günü kümede kalmaya oynayan ve teknik direktörünü değiştiren Konyaspor'a konuk olacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

Artık "Öyle-böyle" yok; her maçı kazanacaksın. Galatasaray da Karagümrük ile aynı şartlarda oynayacak. Bir gerçek var; iki takımın da kadro kalitesi çok yukarıda. Dolayısıyla rakipleri düşme hattındayken, onlar zirvedeler. Konyaspor son virajda. Bütün tuşlara aynı anda basıyorlar. Kalan maçlarda taktikten çok, mücadeleye ihtiyaçları var. Karagümrük'te de durum farklı değil. Herkes bıçak sırtında. Bu yüzden dengeli, temposu yükselmeyen, duran topların önemli olacağı maçlar izleyeceğiz.



4 FUTBOLCU DA TAKIMDAN GİDER



Fenerbahçe'nin oyuncuları her gün yeni bir transfer haberiyle gündemde. Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski öne çıkanlar. Sezon sonunda gitmesi en kuvvetli isimler kimler?

Avrupa Şampiyonası, milli oyunculara önemli bir pazar yarattı. Zaten uzun süredir izledikleri oyuncuları, bir de bu zorlu sınavda değerlendirecektir kulüpler. Burada kulüplerin oyuncu motivasyonunu doğru yönetmeleri gerekiyor. Teklif alan futbolcunun, saha konsantrasyonu düşebilir. Osayi. Djiku ve hatta milli takıma seçilirse Cengiz Ünder için de benzer teklifleri konuşabiliriz. Dört oyuncunun da yeni sezonda Fenerbahçe'de kalması zor. İyi takımlara gidecekler. Taraftar, kulübün kasasına girecek paraya bakıyor ama aynı kalitede oyuncular bulunabilecek mi, yeni sezonda da performanslar yükselecek mi, kimsenin umurunda değil.



AZİZ YILDIRIM DA DİĞER KUPALARI DİZİYORDU



Futbolda özlenen bir başarı var ama Fenerbahçe kadınlar basketbolda 4'te 4 yaptı. Erkekler de EuroLeague'i zorluyor. Voleybol ve bokstaki başarılar ortada. Bu başarılar futbolun gölgesinde mi kalıyor?

Ne yazık ki öyle… Aziz Yıldırım da şampiyon olamadığı sezonlardaki genel kurullarda, o sezon diğer branşlardaki kupaları yönetimin masasının önüne koyardı. Fenerbahçe dünyanın en büyük 3 spor kulübünden biri oldu. Bu bütçeleri oluşturup, ana branşlarda bu kadar başarılı olan başkası yok. 100 puan toplaması muhtemel bir sezonda, "Başarısız" olarak değerlendirilmesi ayrı bir ironi. Fenerbahçeliler, 2 Nisan'da "Ligden çekilelim, küme düşelim" diyorlardı. Şimdi "Şampiyonluk kaçıyor" diye öfkeliler. Galatasaray'la, fark azaldığında başka şarkılar söylenecek. VAR hakemleri yabancı oldu da itiraz edilen sistem değişti mi? Önceki 25 maçı ne yapacaklar? 7-8 maçta mı şampiyon olunuyor? F.Bahçe Türk Futbolu'nu "Tahakkümden" kurtarmaya çalışıyor, taraftarı da "Tarihi görevini" hatırlamalı.



KOÇ, SARAN'DAN LİSTESİNE İSİM ALACAK



Fenerbahçe'de şampiyonluk kadar haziran ayındaki başkanlık seçimi de merak konusu. Ali Koç resmen 'adayım' demedi ama açıklamaları aday olacakmış gibi. Nasıl bir yarış bekliyorsunuz?

Bugün bu soruyla karşılaşıyorsak, Ali Koç devam edecek demektir. Bir ay sonra seçim olacaksa - ki bu çocuk oyuncağı değil - kararlar verilmeli. Yani; yine tek adaylı bir kongre olacak gibi. Koç'un, Sadettin Saran'ın listesindeki Barış Göktürk gibi 4-5 isme sıcak baktığı, ve yönetimine alması söz konusu. 2 Nisan'da "Sisteme" karşı bir "İsyan" başladı ve bu devam etmeli. Dolayısıyla bu bayrak Koç'un elindeyken, federasyon ve kurulların değişimi ihtimali varken, devam etmesi mantıklı olur.