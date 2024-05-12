Kanser vakalarının % 40’ı obezite ile bağlantılı

İsveç'deki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4.1 milyon kişinin verilerini inceledi. Araştırma, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu. Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi. Bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.